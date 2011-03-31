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HP, webOS 3.0 SDK'i Early Access geliştiricilerine sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Palm'ı satın almasıyla birlikte sahip olduğu webOS işletim sistemini hızla geliştirmeye devam eden HP, Londra'da düzenlenen webOS CONNECT Geliştirici Konferansı'nda işletim sisteminin 3.sürümü olan 3.0'ın beta sürümünü ve yazılım geliştirme kitini Early Access programındaki geliştiricilere sundu.

Yayınlanan yazılım geliştirme kiti donanımsal hızlandırma, tarayıcı tabanlı geliştirme, daha iyi performans ve HTML 5 desteği gibi öne çıkan özellikleri bulunan Enyo uygulama framework’üne tam destek sunuyor.

Bilindiği üzere HP'nin webOS 3.0 ile donatılan tableti TouchPad, önümüzdeki yaz aylarında raflardaki yerini alacak; geliştiriciler de yayınlanan SDK sayesinde, TouchPad raflardaki yerini alana kadar cihaza ve webOS 3.0'a özel uygulamalarını hazırlamış olacaklar.

webOS 3.0 SDK ve Early Access programı hakkında ayrıntılı bilgiye Palm'ın geliştirici sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


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bizhy 8 yıl
Cihaz çok sağlam görünüyor , iPhone 4 un yanına almak istiyorum ama Türkiye de yok galiba
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s.kaskati 8 yıl
Bu yaza kadar gelir, biz de alırız nihayet. İşimize yarayacak programlar da geliştirilir o zamana kadar umarım. Bir yıldır bekliyorum bu işletim sistemini.
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Pardus Linux 8 yıl
webOS aslında çok iyi bir işletim sistemi, geliştirilirse Androdi alt edebilir bir çok incelemede gördüğüm kadarıyla daha düşük donanımlı telefonlarda bile Android'den çok daha akıcı çalışabilen, dokunmatik duyarlılığı muazzam seviyede tepki verebilen oldukça stabil bir sistem, tabi sorun uygulama sayısı konusunda ortaya çıkıyor ne kadar stabil ve hızlı olsada şuan için uygulama kıtlığı nedeniyle pek işe yarayabilecek bir işletim sistemi değil eğer HP'nin tekelinde kalırsa güzelim işletim sistemi solar gider fakat Android gibi herkese açılırsa bir umudu var o zaman kullanıldığı telefon sayısı bununla birlikte uygulama ve kullanıcı sayısı artabilir.Bence şuan en iyi işletim sistemi webOS fakat çok geri planda kalmış durumda...
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bizhy 8 yıl

Pardus Linux
webOS aslında çok iyi bir işletim sistemi, geliştirilirse Androdi alt edebilir bir çok incelemede gördüğüm kadarıyla daha düşük donanımlı telefonlarda bile Android'den çok daha akıcı çalışabilen, dokunmatik duyarlılığı muazzam seviyede tepki verebilen oldukça stabil bir sistem, tabi sorun uygulama sayısı konusunda ortaya çıkıyor ne kadar stabil ve hızlı olsada şuan için uygulama kıtlığı nedeniyle pek işe yarayabilecek bir işletim sistemi değil eğer HP'nin tekelinde kalırsa güzelim işletim sistemi solar gider fakat Android gibi herkese açılırsa bir umudu var o zaman kullanıldığı telefon sayısı bununla birlikte uygulama ve kullanıcı sayısı artabilir.Bence şuan en iyi işletim sistemi webOS fakat çok geri planda kalmış durumda...


Video da ki telefonun marka modelini bilen var mi
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fuckulteli 8 yıl
Şu cihazın ilk bakışta garip bir çekiciliği var, siyah çerçeve içindeki mavi fondan mıdır sadelikten midir bilemedim.. Hiç tablet veya akıllı telefon kullanmadım, iOS, Android bile kullanmadım hiç :( Gerçi Android 3.0 morumsu ana ekranıda hoş.
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