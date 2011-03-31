HP, webOS 3.0 SDK'i Early Access geliştiricilerine sundu

Palm'ı satın almasıyla birlikte sahip olduğu webOS işletim sistemini hızla geliştirmeye devam eden HP, Londra'da düzenlenen webOS CONNECT Geliştirici Konferansı'nda işletim sisteminin 3.sürümü olan 3.0'ın beta sürümünü ve yazılım geliştirme kitini Early Access programındaki geliştiricilere sundu.

Yayınlanan yazılım geliştirme kiti donanımsal hızlandırma, tarayıcı tabanlı geliştirme, daha iyi performans ve HTML 5 desteği gibi öne çıkan özellikleri bulunan Enyo uygulama framework’üne tam destek sunuyor.

Bilindiği üzere HP'nin webOS 3.0 ile donatılan tableti TouchPad, önümüzdeki yaz aylarında raflardaki yerini alacak; geliştiriciler de yayınlanan SDK sayesinde, TouchPad raflardaki yerini alana kadar cihaza ve webOS 3.0'a özel uygulamalarını hazırlamış olacaklar.

webOS 3.0 SDK ve Early Access programı hakkında ayrıntılı bilgiye Palm'ın geliştirici sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.