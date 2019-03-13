Alphabet'in yapay zeka destekli Chrome uzantısı, kötü amaçlı yorumları tespit edebiliyor

Teknoloji Editörü
Günümüzde sosyal medyanın kullanımı ile birlikte insanlar fikirlerini özgürce ifade edebilme şansına eriştiler. Ancak bu durumu kötüye kullananlar da fazlasıyla mevcut ve bu kişilerin kötü amaçlı yorumları birçok insanın kendini ifade etmesinin önüne geçiyor. Alphabet'in geliştirdiği Tune adlı bir eklenti bu yorumları tespit ederek gizleyebilmenizi sağlıyor.
Çeşitli seviyelerde ayarlanabiliyor
Jigsaw ve Google tarafından kurulan bir araştırma girişimi olan The Conversation AI ekibi, çevrimiçi konuşmayı geliştirmeye yardımcı olacak araçlar üzerinde çalışıyor. Odak noktalarından birisi de "toxic comments" olarak adlandırılan olumsuz çevrimiçi davranışların incelenmesidir (yani kaba, saygısız veya bir tartışmaya yol açabilecek yorumlar). Tune eklentisi, birkaç yıl önce başlatılan ve aynı zamanda makine öğrenimi yoluyla otomatik olarak kötü yorumlarla mücadele etmeye çalışan şirketin birkaç yıllık bir projesi.Tune eklentisini kullanarak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Reddit gibi sosyal medya platformlarındaki yorumların, çeşitli olumsuzluk seviyelerine göre (küfür, hakaret, saldırı vs.) filtrelenebilmesini sağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz de tüm yorumların gizleyerek, bu tür sitelerde gezinti yapabilmeniz mümkün oluyor. Eklentiyi yüklemek için buraya tıklayarak Chrome Web Mağazası'na gidebilirsiniz.
https://chrome.google.com/webstore/detail/tune-experimental/gdfknffdmmjakmlikbpdngpcpbbfhbnp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asil sansur insanlarin kendini ifade etmesinin onune gecer.
Bu sekilde sansuru normal hale getiriyorlar...