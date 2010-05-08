HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı

HP ENVY 14

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını geçtiğimiz yıl da kimselere kaptırmaya HP, uzun süredir merakla beklenen performans odaklı yeni notebook'larını nihayet doğruladı. Firmanın ENVY 14 ve ENVY 17 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarına ilişkin ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Gelen bilgilere göre yeni modellerden ENVY 17 19 Mayıs'ta, ENVY 14 modeli ise 27 Hazira'dan Amerika'da satışa sunulacak. Ultra-taşınabilir formda olan Alüminyum kasalı yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5830 ile geliyorlar.

Arka aydınlatmalı tuş takımı, slot yüklemeli optik sürücü, TrueVision HD kamera, the Beats ses teknolojisi, mini DisplayPort konnektörü ve WiFi ile 3G gibi güncel kablosuz teknolojilere yer verilen ENVY serisinin yeni üyeleri 1000$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar.

HP ENVY 17