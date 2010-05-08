Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı
Tam Boyutta Gör
HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı
Tam Boyutta Gör

HP ENVY 14

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını geçtiğimiz yıl da kimselere kaptırmaya HP, uzun süredir merakla beklenen performans odaklı yeni notebook'larını nihayet doğruladı. Firmanın ENVY 14 ve ENVY 17 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarına ilişkin ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Gelen bilgilere göre yeni modellerden ENVY 17 19 Mayıs'ta, ENVY 14 modeli ise 27 Hazira'dan Amerika'da satışa sunulacak. Ultra-taşınabilir formda olan Alüminyum kasalı yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5830 ile geliyorlar.

Arka aydınlatmalı tuş takımı, slot yüklemeli optik sürücü, TrueVision HD kamera, the Beats ses teknolojisi, mini DisplayPort konnektörü ve WiFi ile 3G gibi güncel kablosuz teknolojilere yer verilen ENVY serisinin yeni üyeleri 1000$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar.

HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı
Tam Boyutta Gör
HP merakla beklenen ENVY 14 ve ENVY 17 modellerini onayladı
Tam Boyutta Gör

HP ENVY 17


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emnbtk 9 yıl
hp.com/...
14 saat pil süresi diyor veya ben yanlış anladım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Casper ıda hp ile bir arada kelime olarak kullananlar varya hala helal olsun ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
Envy ismi bana FullMetal Alchemist i hatırlattı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
burda 2000 lirayı bulur fiyatı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Envy 14 Macbook gibi ama şık cihaz epey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
oldukça şık görünüyorlar.. HP bu laptop işinde oldukça başarılı.. Dış kasa görünümü ve klavye hoşuma gitti.. Yalnız klavyede yön tuşlarını daha iyi yapabilirlermiş.. pek ergonomik gözükmüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hzrcn 9 yıl
kesinlikle benziyor macbooka.. güzel olmuş ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colins547 9 yıl
klavyede casper bir de önden baktınmı bi macbook havası var :D Hoparlörün ön tarafta olması kötü olmuş ya! Hp yukarı ve aşağı tuşlarını çok küçük yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemlix 9 yıl
google aramasında burası çıktı. daha bugün yazılmış.
güzel birşeye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoNneCtinG_04 9 yıl
isteyenler burayı da inceleyebilr
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Yapmayın arkadaşlar, Macbook'ların üzerine tasarım tanımam. Zaten Envy'de biraz Macbook esintileri var. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 9 yıl
bu ne abi ya çakma casper gibi olmuş neresi güzel bu tasarımın en güzel tasarım sony de bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, laptop ve
4 etiket daha intel hp dizüstü bilgisayar Notebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Fujitsu'dan kendini temizleyen klima 9 yıl Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor 9 yıl Hitachi, Yutaki ile doğalgaz'dan ucuza ısıtıyor 9 yıl Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj 9 yıl Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim