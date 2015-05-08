HP'den 32-inç boyutta 4K çözünürlük sunan yeni monitör: Spectre Studio Display

HP, "Spectre Studio Display" model isimli yeni monitörünü resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Üst seviye multimedya deneyimi isteyen kullanıcılar için hazırlanan HP Spectre Studio Display, 32-inç panel boyutuyla geliyor ve tercih edilen VA paneliyle 3840 x 2160 çözünürlük seviyesine destek veriyor. Belirtildiği kadarıyla HD, Full HD ve QuadHD görüntüleri "upscaling" teknolojisi üzerinden 4K çözünürlüğe yükseltilebilen ve bunu gerçekten çok iyi seviyede yapabilen monitör, yan taraflarına yerleştirilen 6 watt gücündeki hoparlör sistemiyle de ekstra donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Diğer teknik detayları arasında 178-derece görüş açısı, 3000:1 kontrast değeri, DisplayPort, MHL, HDMI 2.0 ve HDMI 1.4 portları ile PiP teknolojisi (Farklı kaynaklardan gelen görüntüyü yan yana verebiliyor) gibi detaylar yer alan HP Spectre Studio Display, 24 Mayıs tarihinde 1000$ fiyat etiketiyle satıla çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/hp-spectre-32in-studio-display-has-4k-va-panel.html