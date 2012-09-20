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HP'den NFC uyumlu ilk fare

6 yıl
1,4b
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7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılı ile birlikte teknoloji dünyasında iyice yer etmeye başlayan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, ilk kez bir kablosuz fare içerisinde karşımıza çıkıyor.

HP tarafından tanıtılan NFC uyumlu Touch to Pair fare, Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanarak kullanılabiliyor. Ayrıca uyumlu cihazlarla eşleşme için NFC teknolojisinden yararlanıyor. 

Ancak şimdilik NFC uyumlu bilgisayar piyasada fazla bulunmadığı için Bluetooth teknolojisi ile eşleşme yapabilmek de mümkün. Bağlantı özellikleri itibariyle tablet modellerinde de ürünü kullanabiliyorsunuz.

NFC uyumlu Touch to Pair Kasım ayında 39$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.


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shucru 6 yıl
bence nfc ile mouselar şarj edilebilir olmalı. nokianın kablosuz şarj teknolojisi gibi. yani hem şarj olmalı hem de veri aktarmalı. günümüze çok uzak değil bence.
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BERK BEY 6 yıl
türkiyede olu 139$
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DH Misafiri 6 yıl
Nfc ve wireless şarj ı bir mouse ve mouse pad e ekleseler hatta klavye de dahil müthiş olmazmı teknoloji geliştikçe belki bu wireless şarj tüm eve yayılan birşey olur ve kada klavye mouse hoparlör yazıcı mönitör gibi bişleşenler kablosuzlaşır ama tabi bu kablosuzlaşma veri hırsızlarının işine de yarayabilir hem güzel hem tehlikeli bir durum.
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Klack 6 yıl
nfc yi boşver normal bluetooth bağlantısıyla bağlanıyosa yeter şundaki asalete bak üstü metal sanırım.
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JoeyBane 6 yıl
Yeni yaygınlaşan bir teknoloji olmasına rağmen fiyatını uygun tutmuşlar
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erci501 6 yıl
S3 uyumu varmı acaba?
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