HP'den NFC uyumlu ilk fare

2012 yılı ile birlikte teknoloji dünyasında iyice yer etmeye başlayan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, ilk kez bir kablosuz fare içerisinde karşımıza çıkıyor.





HP tarafından tanıtılan NFC uyumlu Touch to Pair fare, Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanarak kullanılabiliyor. Ayrıca uyumlu cihazlarla eşleşme için NFC teknolojisinden yararlanıyor.





Ancak şimdilik NFC uyumlu bilgisayar piyasada fazla bulunmadığı için Bluetooth teknolojisi ile eşleşme yapabilmek de mümkün. Bağlantı özellikleri itibariyle tablet modellerinde de ürünü kullanabiliyorsunuz.





NFC uyumlu Touch to Pair Kasım ayında 39$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.