HP'den üç boyut desteği sunan 23-inç monitör

Kişisel Sistemler Grubu'nu satmayacağını açıklayan HP, monitör gamına üç boyutlu yeni bir seçenek ekledi. 2311gt olarak isimlendirilen 23-inç boyutundaki yeni monitör, TN panel kullanıyor ve FPR (Film Patterned Retarder) teknolojisi ile üç boyutlu görüntü deneyimini pasif gözlükler ile yaşatabiliyor. Kutu içeriğinde iki adet gözlüğe de yer verilen LED backlit tabanlı yeni monitör, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük desteği sunuyor.

LED backlit tabanlı olan HP 2311gt, 5ms tepki süresi, 1,000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlaklık (3D modunda 100cd/m2) değeri ile geliyor. Parlak siyah kasaya sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Aynı zamanda Cyberlink'in gerçek zamanlı 2D > 3D video çevirme ve 2D oyunların üç boyutlu olarak oynanabilmesine olanak tanıyan TriDef 3D Ignition Game Player yazılımlarıyla geliyor.

HP'nin yeni monitörü ön-sipariş listelerine 273.12 Avro seviyesinden giriş yaptı.