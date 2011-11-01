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HP'den üç boyut desteği sunan 23-inç monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,1b
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11
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den üç boyut desteği sunan 23-inç monitör
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Kişisel Sistemler Grubu'nu satmayacağını açıklayan HP, monitör gamına üç boyutlu yeni bir seçenek ekledi. 2311gt olarak isimlendirilen 23-inç boyutundaki yeni monitör, TN panel kullanıyor ve FPR (Film Patterned Retarder) teknolojisi ile üç boyutlu görüntü deneyimini pasif gözlükler ile yaşatabiliyor. Kutu içeriğinde iki adet gözlüğe de yer verilen LED backlit tabanlı yeni monitör, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük desteği sunuyor.
LED backlit tabanlı olan HP 2311gt, 5ms tepki süresi, 1,000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlaklık (3D modunda 100cd/m2) değeri ile geliyor. Parlak siyah kasaya sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Aynı zamanda Cyberlink'in gerçek zamanlı 2D > 3D video çevirme ve 2D oyunların üç boyutlu olarak oynanabilmesine olanak tanıyan TriDef 3D Ignition Game Player yazılımlarıyla geliyor.
HP'nin yeni monitörü ön-sipariş listelerine 273.12 Avro seviyesinden giriş yaptı.
HP'den üç boyut desteği sunan 23-inç monitör
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HP'den üç boyut desteği sunan 23-inç monitör
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DH Misafiri 7 yıl
94 Khz 3d modda
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dusty 7 yıl
Edinilmiş bilgiyi buraya da yazalım. Monitör sadece PC kullanıcılarının işini görecek bir monitör. Konsollarda 3D fonksiyonu sağlayamıyor.
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bordoluömer 8 yıl
çok iyimiş
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karaköy_soğancısı 8 yıl
valla çok şık duruyor yahu :) ama 3D nin 100cd parlaklığı az gibi geldi bana ?
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dusty 8 yıl
LGD tarafından üretilen FPR panele sahip 3 monitörden sonuncusu da HP oldu. LG, Viewsonic ve HP bu alanda yeni nesil 3D'nin getirisini farketmişler. FPR paneller zaten ekran titremesi ve crosstalk sorunlarına yol açamamasıyla oldukça avantajlılar. Parlaklık seviyesi standart SG parlaklığı seviyesinde kalmış gibi geldi açıkçası bana da.

5ms tepki süresi normal. Tüm muadilleri aynı süreye sahip zaten. Bu bir eksi değil bana göre. Fiyat olarak da inanılmaz uygun ve hakikaten tasarımı başarılı. HP'nin minimalist tasarımlarını her zaman çok beğenmişimdir zaten.
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zerocontrol 8 yıl
Tasarımı ve fiyatı harika bence özelliklerine diycek aslında tepki süresi azcık daha küçük olabilirdi...Acaba Türkiye fiyatı ne kadar olur
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Elektroterm 8 yıl
Yenileme hızı standart 60Hz.
Bu Nvidia nın aktif gözlükle kullanılan modellerden değil.
O nedenle titreşim oluşmuyor ve extra tazeleme hızına gerek yok.
RealD 3D sinemalarındaki teknoloji ile benzer bir teknoloji.
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2burak4 8 yıl
En az 120 HZ dir cunku 3d ler en az 120 den basliyo
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İrfan.S 8 yıl
Yenileme hızının kaç HZ olduğu hakkında bir bilgi yok mu ?
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