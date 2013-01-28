HP'nin Pavilion Chromebook modeli ortaya çıktı





Uzun süredir Acer ve Samsung ile Chrome OS ürün ortaklığını sürdüren Google, Lenovo'nun ardından görünüşe göre listeye yeni bir firma daha ekliyor.





HP'nin web sitesinde ortaya çıkan ve sonra kaldırılan bir PDF dosyasına göre firma Pavilion Chromebook adında bir Chrome OS modeli hazırlıyor.





Donanım olarak herhangi bir iddiası olmayan modelde 1.1GHz saat hızında Intel Celeron işlemci yer alırken, 2GB RAM, 16GB SSD, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlük, 4 saate yakın kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.





Lenovo ThinkPad Chromebook modelinin daha çok eğitim kurumlarını hedef aldığını düşünürsek, HP Pavilion Chromebook son kullanıcıya hitap eden bir konfigürasyona sahip. Modelin ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/hp-pavilion-chromebook-151332/