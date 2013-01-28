Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin Pavilion Chromebook modeli ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
426
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'nin Pavilion Chromebook modeli ortaya çıktı

Uzun süredir Acer ve Samsung ile Chrome OS ürün ortaklığını sürdüren Google, Lenovo'nun ardından görünüşe göre listeye yeni bir firma daha ekliyor.

HP'nin web sitesinde ortaya çıkan ve sonra kaldırılan bir PDF dosyasına göre firma Pavilion Chromebook adında bir Chrome OS modeli hazırlıyor. 

Donanım olarak herhangi bir iddiası olmayan modelde 1.1GHz saat hızında Intel Celeron işlemci yer alırken, 2GB RAM, 16GB SSD, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlük, 4 saate yakın kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.

Lenovo ThinkPad Chromebook modelinin daha çok eğitim kurumlarını hedef aldığını düşünürsek, HP Pavilion Chromebook son kullanıcıya hitap eden bir konfigürasyona sahip. Modelin ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı bilinmiyor. 

http://www.androidauthority.com/hp-pavilion-chromebook-151332/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
mustang8960
artık yeni nesil oyun konsooları çıktığında tamamen uyunları pc lerden ve masa üstlerinden soyutlayacaklar sanki herkez anlaşmış insanlar pc leri sadece net ve ofis için kullansı gibi bir amaca bürünüyorlar git gide mültimedya özelleşmiş tv lerden oyunlar konsollarda . SONŞ OLARAK İNSANLARA NASIL DAHAFAZ PARA HARCATIRIZ HESAPLARI BUNLAR AMA İNŞALLAH HESAPLARI YANLIŞ ÇIKAR.

Böyle bir düşüncelerini olduğunu sanmıyorum ama dediğin gibi bir durum olmuş olsa bile kar eden kullanıcı olur.Maksimum 700-1000 TL arası internet bilgisayarı alsan 500-800 TL arasında konsol alsan uzun yıllar donanım takviyesine gerek kalmaz,çıkan her oyunu rahat oynarsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustang8960 6 yıl
artık yeni nesil oyun konsooları çıktığında tamamen uyunları pc lerden ve masa üstlerinden soyutlayacaklar sanki herkez anlaşmış "insanlar pc leri sadece net ve ofis için kullansı" gibi bir amaca bürünüyorlar git gide mültimedya özelleşmiş tv lerden oyunlar konsollarda . SONŞ OLARAK İNSANLARA NASIL DAHAFAZ PARA HARCATIRIZ HESAPLARI BUNLAR AMA İNŞALLAH HESAPLARI YANLIŞ ÇIKAR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim