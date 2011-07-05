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HP'nin yol haritası sızdırıldı; beyaz renkli ve daha hızlı işlemcili TouchPad gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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HP'nin yol haritası sızdırıldı; beyaz renkli ve daha hızlı işlemcili TouchPad gelebilir
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HP'nin yol haritası sızdırıldı; beyaz renkli ve daha hızlı işlemcili TouchPad gelebilir
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Palm'ı bünyesine kattıktan sonra webOS platformunu kullanan birbirinden yeni ürünleriyle karşımıza çıkan HP firmasına ait olduğu ileri sürülen ağustos ve eylül ayı yol haritası Pre Central tarafından internete sızdırıldı.
Sızdırılan yol haritasına göre önümüzdeki ay, parlak beyaz renge ve 64 GB gibi yüksek kapasiteye sahip TouchPad boy gösterecek. Beyaz TouchPad'in işlemci hızı, siyah renkli versiyona göre daha yüksek olacak. En son spekülasyonlara göre beyaz renkli versiyonda 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcinin bulunması bekleniyor.
Hatırlatmak gerekirse siyah renkli TouchPad'e 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformu güç veriyordu ve tablet 16 GB ile 32 GB dahili flash bellek seçenekleriyle geliyordu. Yine aynı ayda 4G desteği sunan TouchPad'in ortaya çıkması beklenmekte.
Eylül ayına gelindiğinde ise HP Pre 3 ile HP'nin 7-inç dokunmatik ekranlı tableti OPAL teknoloji meraklılarına ''Merhaba'' diyecek.
HP'nin yol haritası sızdırıldı; beyaz renkli ve daha hızlı işlemcili TouchPad gelebilir
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http://www.precentral.net/white-processor-bumped-64gb-and-black-4g-touchpad-due-august-opal-and-pre3-fall Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
Bu ürün tutabilir iyi pazarlama yapıyorlar ..
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