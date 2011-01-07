HIS 2GB bellekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu

AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge işlemci modelleriyle entegre grafik performansını geliştirtirmesi, ekran kartı üreticilerini de harekete geçirdi. Giriş seviyesindeki modellerinde güncellemeler yapmaya başlayan üreticilerden HIS, Radeon HD 5450'nin 2GB DDR3 bellekli yeni bir versiyonunu hazırladı. Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan ve 40nm Cedar Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.
Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.1 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan 2GB bellekli Radeon HD 5450'nin yurt dışı saıtş fiyatı ise 80$.
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Casper hemen saldırıp dandik sistemlerine koymuştur bile.
Dövecen bunları...
La bunların yatacak yeri yok!
Şu karta 256MB bellek yeter.
1 - Hiç bir işe yaramıyor fazla bellek.
2 - Düşük profil yani genelde media sistemleri için. O fazla bellek daha fazla ısınma demek o konuda bile hatalı.
( Küresel ısınmaya katkı. Edin doğanın içine biraz daha. )
3 - Fazladan bellek maliyeti artırır. Boşuna fazla para. Ayrıca maliyeti geçtik işe yaramayan bir şey için üretim ne demek. Zaten doğal aynaklar sınırlı, çok hızlı harcıyoruz. Bu gereksiz kullanıma ne gerek var. Sanki 6970 mübarek te 2GB bellek koymuşlar. Onun yerine 256MB yapsalardı ya.
Anlamıyorum forum niye haber yapıyor bunu. Amaç millet almasın ise niye denilmiyor. Yoksa gene mi REKLAMLAR.
var dımı
Yalnız şu Bilinçsiz Oyunsever Ekran Kartı olayı da müthişmiş.
BOSEK yani.
+1