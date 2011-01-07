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HIS 2GB bellekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu

8 yıl
10,8b
1
27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS 2GB bellekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu
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AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge işlemci modelleriyle entegre grafik performansını geliştirtirmesi, ekran kartı üreticilerini de harekete geçirdi. Giriş seviyesindeki modellerinde güncellemeler yapmaya başlayan üreticilerden HIS, Radeon HD 5450'nin 2GB DDR3 bellekli yeni bir versiyonunu hazırladı. Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan ve 40nm Cedar Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.1 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan 2GB bellekli Radeon HD 5450'nin yurt dışı saıtş fiyatı ise 80$.

HIS 2GB bellekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu
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.: mds :. 8 yıl
2gb abi, her oyunu rahat oynarsın,
Casper hemen saldırıp dandik sistemlerine koymuştur bile.
Dövecen bunları...
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ozkan_tpc 8 yıl
512Mb bellek bile fazla buna
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XivA 8 yıl
htpc yapıp 1080p görüntüde video izler ara sıra oluyun oynarsanız 2gb rahat olur. oyun için değil fan bile yok. gayet güzel kart. düşük profil olmasıda çok güzel.
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sonbaron61 8 yıl
Gerçekten, donanım konusunda cahil olan insanları kazıklamak için tam biçilmiş kaftan!
La bunların yatacak yeri yok!
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DigitalWorld 8 yıl
Ulan ayıp be.

Şu karta 256MB bellek yeter.

1 - Hiç bir işe yaramıyor fazla bellek.
2 - Düşük profil yani genelde media sistemleri için. O fazla bellek daha fazla ısınma demek o konuda bile hatalı.
( Küresel ısınmaya katkı. Edin doğanın içine biraz daha. )

3 - Fazladan bellek maliyeti artırır. Boşuna fazla para. Ayrıca maliyeti geçtik işe yaramayan bir şey için üretim ne demek. Zaten doğal aynaklar sınırlı, çok hızlı harcıyoruz. Bu gereksiz kullanıma ne gerek var. Sanki 6970 mübarek te 2GB bellek koymuşlar. Onun yerine 256MB yapsalardı ya.


Anlamıyorum forum niye haber yapıyor bunu. Amaç millet almasın ise niye denilmiyor. Yoksa gene mi REKLAMLAR.
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hsyn2802 8 yıl
heyt bee çekilin 2gb geliyor.. yok beyle bişey diyecem fakat ahada resmi orada duruyor. Ayıp be yuh diyorum başka bir şey demiyorum.2 gb ne bu ya.. 2gb yaptında ne oldu yani. Yok arkadaş aslında ilköğretimden üniversite dahil tüm öğrenim kurumlarında bilinçli tüketici adı altında ders verilmesi gerek. Verilsinki bu ve benzeri saçmalıklar yerine gerçekten tüketicinin yararına olan ürünler cazip alma koşullarında tüketiciye ulaşsın. Vallaha bunu ben biz tüketicilere yapılan dalga geçme olayı olarak algılıyorum vede bu ve benzeri ürünleri piyasaya süren tüm kurumları kınıyorum. yazıklar olsun onlara. Rezalet bir durum.
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devrimdoga 8 yıl
bence böyle düşük bir karta 2 gb bellek koymaları yanlış hatta 1 gb bile gereksiz ama neyse.. cidde ya marka bilgisayarlar yaşadı 2 gb gddr3 bellekli ekran kartı ! derler artık
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MMX 166 8 yıl
2 gb ram konulmasının mantıklı bır nedenı vardır ama.

var dımı
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OverClocK1ng 8 yıl
Kespııııır! Nerdesiiiin.
Yalnız şu Bilinçsiz Oyunsever Ekran Kartı olayı da müthişmiş.
BOSEK yani.
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DH Misafiri 8 yıl
bilinçsiz oyun severlerin ekran kartı :D
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waltran 8 yıl
casper için özel üretildi...
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MattPegasus 8 yıl

waltran

casper için özel üretildi...

+1
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yc#1 8 yıl
Aman Casper görmesin !
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erescan 8 yıl

yc#1

Aman Casper görmesin !


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