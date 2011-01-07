HIS 2GB bellekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu

AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge işlemci modelleriyle entegre grafik performansını geliştirtirmesi, ekran kartı üreticilerini de harekete geçirdi. Giriş seviyesindeki modellerinde güncellemeler yapmaya başlayan üreticilerden HIS, Radeon HD 5450'nin 2GB DDR3 bellekli yeni bir versiyonunu hazırladı. Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan ve 40nm Cedar Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.1 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan 2GB bellekli Radeon HD 5450'nin yurt dışı saıtş fiyatı ise 80$.