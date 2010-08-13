HTC, 15 Eylül'de önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon pazarının en ünlü isimlerinden HTC, kullanıcılarını ve yakın zaman içinde akıllı telefon alma planı olan herkesi ilgilendirecek bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. HTC, hazırladığı sayfada 15 Eylül'ü işaret ediyor. HTC'nin 15 Eylül'de yapacağı duyuru merakla beklenirken, akıllı telefon dünyasını yakında takip edenlerin aklına gelen ilk telefonlar Android işletim sistemli HTC Desire HD ve Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Schubert olacaktır. HTC'nin 15 Eylül'de yapacağı duyuruyu ile ilgili gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacağız.

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