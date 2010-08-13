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HTC, 15 Eylül'de önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor

HTC, 15 Eylül'de önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.
8 yıl
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarının en ünlü isimlerinden HTC, kullanıcılarını ve yakın zaman içinde akıllı telefon alma planı olan herkesi ilgilendirecek bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. HTC, hazırladığı sayfada 15 Eylül'ü işaret ediyor. HTC'nin 15 Eylül'de yapacağı duyuru merakla beklenirken, akıllı telefon dünyasını yakında takip edenlerin aklına gelen ilk telefonlar Android işletim sistemli HTC Desire HD ve Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Schubert olacaktır. HTC'nin 15 Eylül'de yapacağı duyuruyu ile ilgili gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacağız.


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özgün134 8 yıl
hd2 icin orjinal android romu olabilir...
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gorlinux 8 yıl
Reisimin twitter'a yazdığı bir şey ; (Bende inanamadım ) aynen koyuyorum ;


"HTC HD3 / HD7 -sözde- teknik özellikler: pocketnow.com/... böyle çıksın dişimi kırarım."
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sotoxs 8 yıl
bizden bahsediyor
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Onur.Kalender 8 yıl
Günler geçmiyor.. :)
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Computeus 8 yıl
Böyle bir duyuru yaptıklarına göre herhalde Windows Phone 7 geliyor.
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Reis-i Eagles 8 yıl
Desire HD'yi merak ediyorum gerçekten.

geçenlerde haberi çıkan 2-3 modeli daha tanıtır sanırım.
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