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HTC, 19 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 12 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştireceğinin kesinleşmesiyle Eylül adeta bir etkinlik ayı haline geldi. Üreticiler iddialı ürünlerini bir an evvel piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışıyor. Yarın ki Nokia-Microsoft etkinliğinin yanında HTC'nin de bir etkinlik planladığı ortaya çıktı.

Firmanın gönderdiği davetiyelere göre etkinlik, 19 Eylül'de yine New York şehrinde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında hangi ürünün tanıtılacağı bilinmiyor.

Bir süre önce görselleri internete sızan Snapdragon S4 işlemcili ve Full HD ekranlı 5 inçlik bir akıllı telefonun bu etkinlikte tanıtılması muhtemel.

Yine daha önce sizlere aktardığımız Eylül ayının son haftası tanıtılacak 3 yeni HTC Windows Phone 8 iddiası da bu etkinliği destekliyor. Bu cihazlar 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemcili ve 4.7 inçlik 720p ekranlı Zenith, 2 çekirdekli Snapdragon S4 işlemcili ve 4.3 inçlik 720p ekranlı Accord ve 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekranlı Rio şeklinde sıralanıyor. HTC'nin bunlar arasından Accord modelini tanıtabileceği de iddia ediliyor.

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LKLC 6 yıl
bir dahaki haftanın htc ürünleri de bunlar.
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brksnr 6 yıl
4 çekirdeklinin WP olacağını sanmıyorum sonuçta Nokia büyük ihtimal çift çekirdek kullanacak Microsoft ta bu yüzden izin vermez :)
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palubeyi23 6 yıl
Batarya aynı kalırsa isterse 8 cekirdekli olsun neye yarar
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Umut Aşkın 6 yıl


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