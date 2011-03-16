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HTC, Android Market içeren yeni ROM güncellemelerini yayınladı

8 yıl
52,6b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC, Türkiye'deki kullanıcılar için Android Market'i de içeren yeni ROM güncellemelerini yayınladı. Android işletim sistemli HTC telefon kullanıcılarını, Android Market'in binlerce uygulamalık mağazasına erişebilmelerini sağlayan yeni ROM güncellemeleri FOTA ile gerçekleşiyor.

Desire, Wildfire, Desire Z ve Desire HD modelleri için hazırlanan Android Market entegre ROM güncellemeleri için kullanıcılar gerekli kontrolleri;

Menü>Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncellemeri

Yönergesini takip ederek yapabilirler. Bu güncellemeler sayesinde kullanıcılar root işlemine gerek kalmadan resmi güncellemeler ile doğrudan market erişimi sağlayabilecekler.

(FOTA - Firmware over-the-air - Bu method ile yeni ROM güncellemelerini PC'ye indirmek zorunda kalmadan doğrudan telefonunuza indirip kurabilirsiniz.)


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DH Misafiri 6 yıl
Slmlar ya bnde htc wildfire s var bir turlu marketi guncelliyemedim ne yapmayilim yardimci olun be
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ByBuCa 6 yıl
ONE V İÇİN YOK MU ?
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DH Misafiri 7 yıl
Wildfire S için 4.0 güncellemesi olacak mı acaba? Eğer olacaksa destekliyorsa HTC alacağım , desteklemiyorsa sanırım Samsung Ace alacağım..
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DH Misafiri 7 yıl
dun htc desire z aldım market yok internetten deniyorum gmail aldım bu gmailin android işledm sistemiyle ilgisi ok diyor bana bi yardım eder msniz anlamadım sorunu
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DH Misafiri 8 yıl
artık markete girmek için garanti kapsamı dısında kalmaya son verildiği için cok mutluyum yüzlerce uygulamayı sorunsuzca indirdim
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outside 8 yıl
market güncellemesi nasıl yapılıyor ? apk'sini mi bulmak lazım ?
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cag_lar91 8 yıl

outside

market güncellemesi nasıl yapılıyor ? apk'sini mi bulmak lazım ?

ayarlar-telefon hakkında-sistem yazılım güncellemeleri-şimdi kontrol et bu işlem sonunda market geliyor otomatik olarak
yani benim DHD de öle oldu.bir deneyin
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Tigra 8 yıl
Sorun cozulmustur. Fabrika ayarlarina döndüm ve herşey düzeldi. Markete geç te olsa kavuştum. Supermis. ApPlanet rezaletinden kurtulduk.
Ilgilenen ark.lara teşekkürler.
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Tigra 8 yıl
Ya millet sonu 3le biten versiyona geçmiş, bende hala 1le biten var. Delirecem, güncellemiyo benim bu tel. Kendini
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ferit_66 8 yıl
aynı sorunu yaşıyorum cemsa...
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ferit_66 8 yıl
merhaba wildfire kullanıyorum daha doğrusus alalı bir hafta oldu ....bende hiç market uygulaması yok ..telefon biraz önce güncellendi..mesaj gelmişti...fakat hala market filan yok :( nasıl yapabiliriz aceba ....
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cemsa 8 yıl
ben bu sabah söylenenleri yaptım. yazılım güncellendi. şimdiki versiyon olarak 2.3.4.468.3 oldu. fakat hiçbiryerinde market diye bişi çıkmadı. henüz daha yeniyim ben bu konuda. htc wildfire ile yaptım. kolay gelsin.
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung galaxy serisi için lanse ettiği "android market yazılım güncellemesiyle gerçekleşecektir" yazısını siteden bu hafta kaldırdı. Bu nasıl yorumlanır bilmiyorum. Samsung müşterilerini HTC kaptırmak üzere...
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