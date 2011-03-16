HTC, Android Market içeren yeni ROM güncellemelerini yayınladı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC, Türkiye'deki kullanıcılar için Android Market'i de içeren yeni ROM güncellemelerini yayınladı. Android işletim sistemli HTC telefon kullanıcılarını, Android Market'in binlerce uygulamalık mağazasına erişebilmelerini sağlayan yeni ROM güncellemeleri FOTA ile gerçekleşiyor.

Desire, Wildfire, Desire Z ve Desire HD modelleri için hazırlanan Android Market entegre ROM güncellemeleri için kullanıcılar gerekli kontrolleri;

Menü>Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncellemeri

Yönergesini takip ederek yapabilirler. Bu güncellemeler sayesinde kullanıcılar root işlemine gerek kalmadan resmi güncellemeler ile doğrudan market erişimi sağlayabilecekler.

(FOTA - Firmware over-the-air - Bu method ile yeni ROM güncellemelerini PC'ye indirmek zorunda kalmadan doğrudan telefonunuza indirip kurabilirsiniz.)