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HTC, Çin pazarından geçici olarak çekiliyor

Akıllı telefon departmanı uzun süredir acı çeken, zarar eden HTC, Weibo'dan yaptığı açıklamayla Çin pazarındaki mağazalardan çekileceğini paylaştı. Bu karar ne kadar süre geçerli olacak belli değil.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon departmanını son birkaç yılda ciddi oranda küçültmek zorunda kalan ve hatta büyük kısmını Google’a satan HTC, dünyanın en büyük telefon pazarından çekileceğini açıkladı. 
Çin’in sosyal medya ağı Weibo’da HTC tarafından yayınlanan gönderide, firmanın geçici olarak mağazalarda akıllı telefon satmayı durduracağı belirtiliyor. Çinli HTC severler hâlâ firmanın kendi sitesinden sipariş verebilecek fakat şimdiki duruma göre çoğu model stoklarda yok şeklinde gösteriliyor. Stoklarda olmayan modeller arasında amiral gemilerinden HTC U11 ve U11+ da yer alıyor. 
Firmanın uzun vadeli iş stratejisini gözden geçirdiği toplantısının ardından VR gözlüklere odaklanma kararı alması, Çin’de akıllı telefon satmayı bırakması anlamına geldi. Kâr getiren diğer sektörlere odaklanarak diğerlerini pasif hâle getirmek, sadece HTC’den değil tüm firmalardan beklenebilecek bir hamle.
HTC’nin Çin pazarından geçici olarak çekilme kararı alması, ne kadar süreli devam eder beraber göreceğiz. Android akıllı telefonların ilk modellerini sunan HTC, bir zamanlar çok güzel tasarımlar ve dayanıklı telefonlar ile kullanıcıların favorisiydi. Son zamanlarda eskisi gibi inovatif ürünler ortaya çıkaramasa da umarız en kısa zamanda toparlanıp eski hâline geri döner.

https://www.mysmartprice.com/gear/htc-verge-exiting-chinese-smartphone-market-pulls-off-products-top-e-commerce-sites/ Yorum Yaz
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danlabilic 4 hf. en beğenilen Onurmsq
bidaha sana sorarlar artık haber yaparken kanka
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Cihan4292 3 hf.
çekile çekile çekilecek yer kalmadı. bir de htcye çok sağlam falan diyenler yok mu :D kardeşime bir tane alalım demiştik ucuzladı diye hoparlörden saçma sapan sesler gelir şarj anında biter batarya zaten değişmiyor anında kurtulduk telefondan.
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ankaland 3 hf.
HTC akıllı telefonlarda mihenk taşları seren şirkettir.. nasıl ekran kartında 3dfx ne ise HTC de aynıdır.. ne yazık ki, tüm şirketler doğar büyür ve ölür.. tıpkı nokia, motorola vs.. gibi.. veya gelecekte apple intel vs.. için gerçekleşecek olan gibi..
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Onurmsq 4 hf.
htc yaşıyor mu ki.
artık haberlerini yapmanıza gerek yok
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danlabilic 4 hf. Onurmsq
bidaha sana sorarlar artık haber yaparken kanka
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