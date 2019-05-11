HTC, Çin pazarından geçici olarak çekiliyor

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon departmanını son birkaç yılda ciddi oranda küçültmek zorunda kalan ve hatta büyük kısmını Google’a satan HTC, dünyanın en büyük telefon pazarından çekileceğini açıkladı.
Çin’in sosyal medya ağı Weibo’da HTC tarafından yayınlanan gönderide, firmanın geçici olarak mağazalarda akıllı telefon satmayı durduracağı belirtiliyor. Çinli HTC severler hâlâ firmanın kendi sitesinden sipariş verebilecek fakat şimdiki duruma göre çoğu model stoklarda yok şeklinde gösteriliyor. Stoklarda olmayan modeller arasında amiral gemilerinden HTC U11 ve U11+ da yer alıyor.
Firmanın uzun vadeli iş stratejisini gözden geçirdiği toplantısının ardından VR gözlüklere odaklanma kararı alması, Çin’de akıllı telefon satmayı bırakması anlamına geldi. Kâr getiren diğer sektörlere odaklanarak diğerlerini pasif hâle getirmek, sadece HTC’den değil tüm firmalardan beklenebilecek bir hamle.
https://www.mysmartprice.com/gear/htc-verge-exiting-chinese-smartphone-market-pulls-off-products-top-e-commerce-sites/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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