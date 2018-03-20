HTC Desire 12 ve Desire 12+ tanıtıldı

HTC uzun süredir merakla beklenen Desire 12 serisini sessiz sedasız duyurdu. 18:9 ekran formatına sahip Desire 12 ve Desire 12+'ın albenili tasarımıyla oldukça karizmatik durduğunu söyleyebiliriz. U serisi tasarım anlayışını yansıtan yeni Desire 12 serisi, Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin şimdiye kadarki en kompakt ve hafif telefonu.

Ekran: 6 inçlik 1440x720 (HD+) çözünürlüğünde 18:9 en/boy oranına sahip IPS LCD ekran

6 inçlik 1440x720 (HD+) çözünürlüğünde 18:9 en/boy oranına sahip IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 158.2 x 76.6 x 8.4 mm ~ 157.7 g

158.2 x 76.6 x 8.4 mm ~ 157.7 g İşlemci: Snapdragon 450 (8x 1.8 GHz Cortex -A53)



Snapdragon 450 (8x 1.8 GHz Cortex -A53) RAM: 3 GB



3 GB Depolama kapasitesi: 32 GB + 2 TB'ye kadar microSD kart desteği



32 GB + 2 TB'ye kadar microSD kart desteği Arka kamera: 13 + 2 MP (f/2.2) çift kamera



13 + 2 MP (f/2.2) çift kamera Ön kamera: 8 MP (f/2.0)



8 MP (f/2.0) Batarya: 2965 mAh



2965 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Android 8.0 Oreo Diğer: Bluetooth 4.2, micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi, parmak izi tarayıcı



Son zamanların 18:9 formatına Desire 12 ile giriş yapan HTC, yeni akıllı telefonunda 6 inç boyutunda HD+ IPS LCD ekran paneli kullanıyor. Uzun süredir likit cam tasarım anlayışını devam ettiren HTC, Desire 12 serisiyle birlikte 3D likit cam ve metal çerçeveyi bir araya getirerek oldukça ergonomik ve albenili bir tasarıma imza atmış. Gücünü Qualcomm'un 14 nm üretim sürecinden geçen sekiz çekirdekli orta seviye işlemcisi Snapdragon 450'den alan Desire 12+'a 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Arttırılabilir 32 GB dahili depolama birimine sahip telefonu ayakta tutan güç ise 2965 mAh büyüklüğünde.

13 ve 2 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya yer verilen telefon yardımcı kamera sensörü sayesinde fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Faz sensörlü Otofokus kameraya bir adet LED flaş eşlik ederken ön tarafta ise f/2.0 diyafram değerine sahip 8 MP'lik LED flaş destekli bir selfie kamerası yer alıyor. HTC Sense arayüzü giydirilmiş Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelen telefonda parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi detaylar da kendine yer edinmiş.

Nisan ayının başlarında piyasaya sürüleceği açıklanan telefonun fiyatının 235 ile 249 Euro arasında değişeceği ifade ediliyor.

HTC Desire 12 özellikleri