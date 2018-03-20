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HTC Desire 12 ve Desire 12+ tanıtıldı

HTC, merakla beklenen akıllı telefonları Desire 12 ve Desire 12+ modellerini tanıttı. U11'in tasarım dilini yansıtan telefonların tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3,4b
1
21
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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HTC Desire 12 ve Desire 12+ tanıtıldı
HTC uzun süredir merakla beklenen Desire 12 serisini sessiz sedasız duyurdu. 18:9 ekran formatına sahip Desire 12 ve Desire 12+'ın albenili tasarımıyla oldukça karizmatik durduğunu söyleyebiliriz. U serisi tasarım anlayışını yansıtan yeni Desire 12 serisi, Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin şimdiye kadarki en kompakt ve hafif telefonu.

HTC Desire 12+ özellikleri

  • Ekran: 6 inçlik 1440x720 (HD+) çözünürlüğünde 18:9 en/boy oranına sahip IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 158.2 x 76.6 x 8.4 mm ~ 157.7 g
  • İşlemci: Snapdragon 450 (8x 1.8 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 3 GB
  • Depolama kapasitesi: 32 GB + 2 TB'ye kadar microSD kart desteği 
  • Arka kamera: 13 + 2 MP (f/2.2) çift kamera
  • Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
  • Batarya: 2965 mAh 
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
  • Diğer: Bluetooth 4.2, micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi, parmak izi tarayıcı 
Son zamanların 18:9 formatına Desire 12 ile giriş yapan HTC, yeni akıllı telefonunda 6 inç boyutunda HD+ IPS LCD ekran paneli kullanıyor. Uzun süredir likit cam tasarım anlayışını devam ettiren HTC, Desire 12 serisiyle birlikte 3D likit cam ve metal çerçeveyi bir araya getirerek oldukça ergonomik ve albenili bir tasarıma imza atmış. Gücünü Qualcomm'un 14 nm üretim sürecinden geçen sekiz çekirdekli orta seviye işlemcisi Snapdragon 450'den alan Desire 12+'a 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Arttırılabilir 32 GB dahili depolama birimine sahip telefonu ayakta tutan güç ise 2965 mAh büyüklüğünde.
13 ve 2 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya yer verilen telefon yardımcı kamera sensörü sayesinde fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Faz sensörlü Otofokus kameraya bir adet LED flaş eşlik ederken ön tarafta ise f/2.0 diyafram değerine sahip 8 MP'lik LED flaş destekli bir selfie kamerası yer alıyor. HTC Sense arayüzü giydirilmiş Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelen telefonda parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi detaylar da kendine yer edinmiş.
Nisan ayının başlarında piyasaya sürüleceği açıklanan telefonun fiyatının 235 ile 249 Euro arasında değişeceği ifade ediliyor. 

HTC Desire 12 özellikleri

  • Ekran: 5.5 inçlik 1440x720 (HD+) çözünürlüğünde 18:9 en/boy oranına sahip IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 148.5 x 70.8 x 8.2 mm ~ 137 g
  • İşlemci: MediaTek MT6739 (4x 1.5GHz Cortex -A53)
  • RAM: 2/3 GB
  • Depolama kapasitesi: 16/32 GB + 2 TB'ye kadar microSD kart desteği
  • Arka kamera: 13 MP (f/2.2)
  • Ön kamera: 5 MP (f/2.4)
  • Batarya: 2730 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
  • Diğer: Bluetooth 4.2, micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
Abisi Desire 12+ ile aynı tasarım dilini paylaşan HTC Desire 12'de birtakım teknik özelliklerin kırpıldığını görmekteyiz. 5.5 inç boyutunda 18:9 ekran formatına sahip HD+ bir ekranla merhaba diyen telefonun işlemci tarafında MediaTek™ MT6739 yonga seti tercih edilmiş. Giriş seviyesi cihazlarda kullanılmak için tasarlanan MT6739 yonga setinde 4 adet 1.5 GHz frekans hızına ulaşabilen Cortex -A53 çekirdek mimarisine yer veriliyor. 16 GB depolama kapasitesine sahip modelde 2 GB RAM yer alırken 32 GB depolama birimine sahip model de ise 3 GB sistem belleği tercih edilmiş. Enerjisini 2730 mAh boyutundaki bataryadan alan telefonda parmak izi tarayıcısı ise bulunmuyor. 
f/2.2 diyafram değerine sahip 13 MP çözünürşüğünde arka kamera sensörüne yer verilen cihazın ön tarafında ise 5 MP (f/2.4) çözünürlüğünde bir kamera yer almakta. Son olarak telefonda Android 8.0 Oreo işletim sisteminin kullanıldığını söyleyelim.
Nisan ayının başlarında piyasaya sürüleceği açıklanan telefonun fiyatının 185 ile 199 Euro arasında değişeceği ifade ediliyor. Her iki model de Cool Black ve Warm Silver renk seçenekleriyle satışta olacak.

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drdonanım 1 yıl
Snapdragon 450 nedir ya böyle bir cihaz için en az 660 olmalı çöp olmuş güzelim cihaz :(
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Orodruin 1 yıl en beğenilen
Hiç birşey beğenmeyiciler yorumlamış hemen. Yahu miss gibi telefon yapmış HTC. Gayet güzel tasarım. Şık yani. Yok işlemcisi 400 bilmem kaçmış yok ekran kasa oranı bilmem neymiş diye eleştiriyorlar. RYZEN 1800X işlemci mi koysunlar telefonlara ? Bişeyi de beğenin yani. Bunu alan adam internete girecek, yoğunlukla mesajlaşacak ve konuşacak zaten. Kaldı ki snapdragon 660 ya da 800 serisi koysalar ne olacak? Autocadde çizim yapıp render mı alıyorsunuz ? Tasarımı gayet hoş gündelik kullanmak için yeterli bi cihaz.
Hiç birşey beğenmeyiciler yorumlamış hemen. Yahu miss gibi telefon yapmış HTC. Gayet güzel tasarım. Şık yani. Yok işlemcisi 400 bilmem kaçmış yok ekran kasa ora...
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TekilBey 1 yıl
Htc 10 kullanıyorum ya da kullanmaya çalışıyorum diyelim. Bu firmadan uzak durun.
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erayyyy 1 yıl
Tasarımı güzel olmuş ama o fiyata içi daha iyi olabilirdi
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aycibin 1 yıl
bu telefon oneplus5T fiyatına olacak.peki ne fazlası var?
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landmoon 1 yıl
5 MP (f/2.4) selfi kamerası ; şu an piyasada daha kötüsü yok,
geçmiş yıllardan elde kalan parçaları değerlendirmişler herhalde
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T Square 1 yıl
Vicdanım rahat bir şekilde söylüyorum ki; ÇÖP!
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Barni Moloztaş 1 yıl
Desire mi anılarrr
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hanox 1 yıl
Asus Zenfone 5Z ortalığı kasıp kavuracak bu gidişle, rakipleri yerinde sayıyor.
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JoeyBane 1 yıl
Bu parayı hak edecek ne yaptın
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Thesix 1 yıl
Ekran çözürnülük tam bir hayal kırıklığı. Sadece tasarımını beğendim.
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Whippoorwill 1 yıl
iPhone 8 ve 8 Plus'a benzemiş.
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