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HTC Desire 2'nin teknik özellikleri yayınlandı

8 yıl
24,8b
1
15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyasının en başarılı telefonlarından birisi olan Desire, yerini Desire 2'ye devretmeye hazırlanıyor. HTC tarafından 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Desire 2'ye ait olduğu belirtilen teknik özellikler, Pocketnow sitesi tarafından yayınlandı. Açıklanan bilgilere göre Desire 2, 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super TFT kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip. Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç aldığı belirtilen telefon, 512MB RAM ve 4GB büyüklüğünde dahili depolama kapasitesi ile gelecek gibi görünüyor.

Tasarım anlamında genel olarak ilk modele sadık kalındığı ancak modern çizgiler içeren bazı güncellemelerin yapıldığı belirtilen Desire 2, 5 Megapiksel çözünürlüğünde, otofokus yapabilen LED'li arka kameraya ve görüntülü konuşma için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Daha yüksek çekim kalitesi için görüntü sabitleme sistemi ile donatılan telefon, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, GPS ve akselometre gibi detaylara yer verilen HTC Desire 2'nin, Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği belirtilirken, çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bende var çook gsel :))
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MaSSive 8 yıl
Hollanda da aboneli ve abonesiz ön siparisi alinmaya baslandi.
Mart sonu nisan basi teslim.
Abonesiz ön siparis satis fiyati 525 euro.Diger model incredble s de ayni fiyatla ön siparis le satista.

2call.nl/...
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Yilsev 8 yıl
Alttaki tuşlar dokunmatik olmuş bu da gerekli birşeydi. Bir de trackpad kaldırılmış. Bende wildfire var onda da trackpad var hiç lazım olmuyor desem yeridir. Gereksiz.Mevcut Desire'dan daha sade daha estetik bir görünüşe kavuşmuş bence.
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wentworthscofield 8 yıl
desire'ın muazzam başarısından sonra desire 2 muazzam bir başarısızlık örneği olacak
bence desire kullanıcılarının %1'i bile buna geçmek istemeyecektir
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Rouvax 8 yıl
Atrix farz oldu
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Rouvax 8 yıl
Açıkçası beklentilerin çok altında bu özellikler insanın inanası gelmiyor.
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Batuist 8 yıl
iyi iyi gelsin bakalım.. android 2.3ü sense arabirimi ile hd2de kullanabilecez bu sayede...!!!
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Free User 8 yıl
Beklediğim güncellemeler malesef yok :(
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bozcan 8 yıl
bu ne ya fosss
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Ahmet-79 8 yıl
Dahili hafıza ve ön kamera haricinde Desire'dan hiç bir farkı yok!
Bu HTC Nokıa'nın izinden gitmek istiyor galiba:)
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ReDComrade 8 yıl
şu çözünürlük artmadıkça 5 para etmezler
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