HTC Desire 2'nin teknik özellikleri yayınlandı

Android dünyasının en başarılı telefonlarından birisi olan Desire, yerini Desire 2'ye devretmeye hazırlanıyor. HTC tarafından 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Desire 2'ye ait olduğu belirtilen teknik özellikler, Pocketnow sitesi tarafından yayınlandı. Açıklanan bilgilere göre Desire 2, 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super TFT kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip. Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç aldığı belirtilen telefon, 512MB RAM ve 4GB büyüklüğünde dahili depolama kapasitesi ile gelecek gibi görünüyor.

Tasarım anlamında genel olarak ilk modele sadık kalındığı ancak modern çizgiler içeren bazı güncellemelerin yapıldığı belirtilen Desire 2, 5 Megapiksel çözünürlüğünde, otofokus yapabilen LED'li arka kameraya ve görüntülü konuşma için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Daha yüksek çekim kalitesi için görüntü sabitleme sistemi ile donatılan telefon, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, GPS ve akselometre gibi detaylara yer verilen HTC Desire 2'nin, Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği belirtilirken, çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.