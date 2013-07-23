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HTC Desire 500, Tayvan'da piyasaya çıkıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC Desire 500, Tayvan'da piyasaya çıkıyor
HTC, teknik özellikleriyle giriş-orta seviyede yer alan HTC Desire 500'ü Tayvan'daki kullanıcılar için gün yüzüne çıkardı.

Desire 500, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon 200 işlemcisinden güç alıyor. 800 X 480 piksel çözünürlüğünde 4.3'inç'lik bir ekranın bulunduğu cihazda 1 GB RAM ve 64 GB'ye kadar microSD kart ile arttırılabilir 4 GB'lik dahili bellek de yer alıyor.

1.6 MP'lik ön ve 8 MP'lik arka kameranın yer edindiği Desire 500'de arka kamera 720p video kaydı yapabiliyor. 1800 mAH kapasiteli bir pile sahip olan cihazın 3G'de 401 saate kadar bekleme ve 17.8 saate kadar konuşma süresi sunduğu da belirtiliyor. Sense 5 arayüzüyle karşımıza çıkan Desire 500'ün Blinkfeed ve BoomSound özelliklerine de sahip olduğunu belirtelim.

Tayvan'da 11900 yeni Tayvan doları(~760 TL) karşılığında edinilebilen Desire 500'ün ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://chinese.engadget.com/photos/htc-desire-500-hands-on/6047778/ Yorum Yaz
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dhtrkm06 5 yıl en beğenilen
Bu adamlar tasarımdan anlıyor , yoksa yanlış mı düşünüyorum ?
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DH Misafiri 5 yıl
Bu telefona camur atanlar sense 5 blin feed nedir bilirmisniz standart android kullanan cakma cin mali telefonlardan ne farki var samsung galaxylerin menusunde hic htc yi ayiran en azindan yazilimi zamanla ögreneceksiniz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
ne kadar orta seviye olursa olsun.htc one dan sonra bir süre beklemeleri lazımdı.one ın mini modelide piyasa çıkmak üzere veya çıktı tam bir bilgim yok.tasarımları güzel ama eski kötü günleri görmek istemiyorlar ise biraz ara vermeleri güzel olacak.
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hsanlukk 5 yıl
Telefon hakikaten kaliteli duruyor fakat işte fiyatı düşündürüyor insanı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu htcnin telefonların ekranları cok canlımı görünüyor elimdeki note bakıyorum ekranı soluk cansız iç bunaltıcı
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makaramasuko 5 yıl
çöp
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carter 5 yıl
800 liranın üzerinde bir fiyatla ülkemize girecektir ve maalesef bu parayı hak eden bir telefon değil.
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iSpeedy 5 yıl
Desire X v2.0 desenize şuna.
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RockSharp 5 yıl
Çöp yazıp farklı görünmeye çalışanlar gelmiş yine
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orhanyıldız 5 yıl
One s e sense 5 gelmiyor, bu telefon sense 5 ile geliyor. İlginç..
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K.can.tas 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız

One s e sense 5 gelmiyor, bu telefon sense 5 ile geliyor. İlginç..

Sırf güncelleme saçmalığından alınmaz htc
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HTC Specialist 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
One s e sense 5 gelmiyor, bu telefon sense 5 ile geliyor. İlginç..

S4 lü One S'e Sense 5 gelecek.
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mesona 5 yıl
Tutmayın küçük htc'yi
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