HTC Desire 500, Tayvan'da piyasaya çıkıyor

HTC, teknik özellikleriyle giriş-orta seviyede yer alan HTC Desire 500'ü Tayvan'daki kullanıcılar için gün yüzüne çıkardı.





Desire 500, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon 200 işlemcisinden güç alıyor. 800 X 480 piksel çözünürlüğünde 4.3'inç'lik bir ekranın bulunduğu cihazda 1 GB RAM ve 64 GB'ye kadar microSD kart ile arttırılabilir 4 GB'lik dahili bellek de yer alıyor.





1.6 MP'lik ön ve 8 MP'lik arka kameranın yer edindiği Desire 500'de arka kamera 720p video kaydı yapabiliyor. 1800 mAH kapasiteli bir pile sahip olan cihazın 3G'de 401 saate kadar bekleme ve 17.8 saate kadar konuşma süresi sunduğu da belirtiliyor. Sense 5 arayüzüyle karşımıza çıkan Desire 500'ün Blinkfeed ve BoomSound özelliklerine de sahip olduğunu belirtelim.





Tayvan'da 11900 yeni Tayvan doları(~760 TL) karşılığında edinilebilen Desire 500'ün ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://chinese.engadget.com/photos/htc-desire-500-hands-on/6047778/