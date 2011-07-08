HTC HD2, Android'in ardından Windows Phone Mango'ya kavuştu

HTC'nin 2009 yılının ekim ayında tanıttığı ve hemen bir ay sonrasında yaygın satışına başladığı Windows Mobile 6.5 Professional işletim sistemini kullanan eski amiral gemisi HD2 (nam-ı diğer Leo) XDA Developers ekibi sayesinde o günden bu yana pek çok farklı mobil işletim sistemine ev sahipliği yaptı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in ardından HTC HD2'ye, XDA Developers'dan bir üyenin hazırladığı custom ROM sayesinde Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango yüklenebiliyor. Bunlara ek olarak Windows Phone Marketplace'in problemsiz olarak çalıştığı ve mağaza üzerinden uygulama indirilebildiği belirtiliyor. Elbette HTC HD2'ye uygulanan tüm işlemlerin tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğunu hatırlatalım.



1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefon 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla ve 1230 mAh bataryayla gelmekte.

