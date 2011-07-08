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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC HD2, Android'in ardından Windows Phone Mango'ya kavuştu

7 yıl
19,4b
1
27
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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HTC'nin 2009 yılının ekim ayında tanıttığı ve hemen bir ay sonrasında yaygın satışına başladığı Windows Mobile 6.5 Professional işletim sistemini kullanan eski amiral gemisi HD2 (nam-ı diğer Leo) XDA Developers ekibi sayesinde o günden bu yana pek çok farklı mobil işletim sistemine ev sahipliği yaptı.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in ardından HTC HD2'ye, XDA Developers'dan bir üyenin hazırladığı custom ROM sayesinde Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango yüklenebiliyor. Bunlara ek olarak Windows Phone Marketplace'in problemsiz olarak çalıştığı ve mağaza üzerinden uygulama indirilebildiği belirtiliyor. Elbette HTC HD2'ye uygulanan tüm işlemlerin tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğunu hatırlatalım.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefon 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla ve 1230 mAh bataryayla gelmekte.

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende bir htc hd2 kullanıcısıyım aldıgımdan beri yani 14 aydır herhangı bır yukleme yapmadım yanı windows mobile olarak kullanıyordum ancak gecen gun dokunmatiği bozuldu ve garanti kapsamında diye kvkya gönderdim geldiğindede android işletim sistemi yüklemek istiyorum bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim malum windows mobile çok geride kaldı aplication yok birşey yok bana androidi nasıl yukleyebileceğim konusunda yardımcı olursanız cok sevinirim
teşekkürler
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Öztürk35 7 yıl
İzmrden bir arkadaş varmı acaba hd2 ye hakim olan ?
bi çay kahve biraz sohbet için.
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tokbey 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bende bir htc hd2 kullanıcısıyım aldıgımdan beri yani 14 aydır herhangı bır yukleme yapmadım yanı windows mobile olarak kullanıyordum ancak gecen gun dokunmatiği bozuldu ve garanti kapsamında diye kvkya gönderdim geldiğindede android işletim sistemi yüklemek istiyorum bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim malum windows mobile çok geride kaldı aplication yok birşey yok bana androidi nasıl yukleyebileceğim konusunda yardımcı olursanız cok sevinirim

teşekkürler


bu linki tıkla en cahel adam bile burdaki yöntemleri uyguluyarak kurabilir. çok emek harcamışlar ve çok güzel anlatmışlar

forum.donanimhaber.com/...
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Farwynd 7 yıl
halitkin
DH Misafiri bu telefonun diğer telefonlardan farkı ne dh yönetimi veya dh kullanıcıları beni aydınlatabilir mi acaba? buna yakın özelliklere sahip telefonlara mesela sgs ye fln neden yüklenemiyor wp7 veya diğer işletim sistemleri? hd2yi diğerlerinden ayıran fark ne? yüklenen romu kendi orjinal romu kadar stabil çalıştırmasını sağlayan şey ne?
aynen. bunu ben de çok merak ediyorum.

Diğer telefonlardan hiç bir farklı özelliği yok. Tek farkı XDA forumlarında kernel kodlarının tanımı için çok önceden başlandı çalışma ve bu sayede bu yıllarda telefonun her parçasının driver'ı halka açık durumda. Bazı takımlarda işte bu kernel kodları sayesinde W7 ve Android sürümleri yapıyorlar.Sanırım kernel kodlarını çözen kişilerin başarılı insanlar olmasından kaynaklanan bir şansıda var telefonun.
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ozgboy 7 yıl
MAngo da Flash desteği var mı?
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Mamut 7 yıl
Diğer güçlü akıllı telefonlardan çok daha önce çıktı bu. WinMo 6.5 ile gelmesi ve bu işletim sisteminin masaüstündeki Vista ve ME gibi olması nedeniyle bu telefonun gerçek potansiyeli kullanılamadı. O yüzden herkes bununla uğraştı.
Uzun süre eskimez. Şimdilik 2.2 android ile kullanıyorum win 7 mango iyice oturursa kesin geçiş yaparım. Hele ki marketi de düzgün çalışıyorsa değmeyin keyfimize.
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Kissed by Fire 7 yıl
Rahat Bırakın artık şu telefonu ya.
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darkaura 7 yıl
yakinda ios da yuklenirse sasirmiyacam.
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonun diğer telefonlardan farkı ne dh yönetimi veya dh kullanıcıları beni aydınlatabilir mi acaba?
buna yakın özelliklere sahip telefonlara mesela sgs ye fln neden yüklenemiyor wp7 veya diğer işletim sistemleri?
hd2'yi diğerlerinden ayıran fark ne?
yüklenen romu kendi orjinal romu kadar stabil çalıştırmasını sağlayan şey ne?
Yanıtla +1
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LordMayros 7 yıl

DH Misafiri

bu telefonun diğer telefonlardan farkı ne dh yönetimi veya dh kullanıcıları beni aydınlatabilir mi acaba?
buna yakın özelliklere sahip telefonlara mesela sgs ye fln neden yüklenemiyor wp7 veya diğer işletim sistemleri?
hd2'yi diğerlerinden ayıran fark ne?
yüklenen romu kendi orjinal romu kadar stabil çalıştırmasını sağlayan şey ne?


bu telefon HTC hnin amiral gemisiydi avrupada akıllı telefon olarak en çok fanı bulunan marka HTC daha önceleri 2000 li yıllarda kendi markası yoktu sadece üreticiydi i-mate qtek xda sda gibi markalarla satılan telefonların üreticisi htc idi ve o zamanlarda açılan ve şuanda devasa büyüklüge ulaşan xda-developers sitesi htc nin arkasında ki hd2 nin birçok fun kullanacısı var bu kişiler bu romları uyarlayıp çalıştırabiliyorlar tamamen fantazi ürnü çogunu stabil kullanmak için çalıştırmak ve çalıştı demek için yapıyorlar ama NAND android başlı başına mühendislik harikasıdır ugraşınca oluyormuş işte

windows 98 bile çalıştırmışlardı ben 2002 yılından beridir htc kullanıyorum nedenide xda-deverlopers dır

hep çeşitli markalardan benzer telefonlar geldi ama en büyük destek xda developers dan htc ye oldu


hd2 mpx200 ün tahtını alacak bu gidişle :)
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halitkin 7 yıl

DH Misafiri

bu telefonun diğer telefonlardan farkı ne dh yönetimi veya dh kullanıcıları beni aydınlatabilir mi acaba?
buna yakın özelliklere sahip telefonlara mesela sgs ye fln neden yüklenemiyor wp7 veya diğer işletim sistemleri?
hd2'yi diğerlerinden ayıran fark ne?
yüklenen romu kendi orjinal romu kadar stabil çalıştırmasını sağlayan şey ne?


aynen. bunu ben de çok merak ediyorum.
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Makarov06 7 yıl
evet arkadaşlar keşke işletim sistemi kullanıcının tercihine bırakılsa...
yakında olur inşallah
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TheValoran 7 yıl
Keşke Freedos telefonlar çıksa da istediğimizi yüklesek
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Majorümsü Minör 7 yıl TheValoran
_Krst_

Keşke Freedos telefonlar çıksa da istediğimizi yüklesek



Kesinlikle
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canmania 7 yıl
Büyük hevesle aldım günde en az iki kere kilitlenmesi- ki genelde tam foto çekeceğim zaman kilitleniyordu kipirdamayin reset attım az sonra çekeceğim rezilliği - yüzünden 4 ay sonra sattım.sayesinde iPhone 4 sahibi oldum.ama hiç unutmayacağım bir telefon wm 6.5 yerine android li çıksaydı iPhone un en büyük satış rakamında en büyük rakibi olurdu.
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jakops. 7 yıl
telefon mu bu abi ya. ne güçlü şey böyle. tek eksiği standart windows 6.5 la gelmesi.
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Batuist 7 yıl
joker telefon bu HD2 .. istediğiniz işletim sistemiyle kullanın. birtek ios yüklendiğini görmedim. onun haricinde sadece telefon işletim sistemleri değil adamlar ubuntu bile çalıştırdılar üzerinde. hatta hem wp7 hemde android aynı anda kurulabiliyor. açılışta istediğinizi çalıştırıyorsunuz. ama wp7 kurulmaya değmiyor orası ayrı..
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