HTC HD2, Android'in ardından Windows Phone Mango'ya kavuştu

Haber Editörü
HTC'nin 2009 yılının ekim ayında tanıttığı ve hemen bir ay sonrasında yaygın satışına başladığı Windows Mobile 6.5 Professional işletim sistemini kullanan eski amiral gemisi HD2 (nam-ı diğer Leo) XDA Developers ekibi sayesinde o günden bu yana pek çok farklı mobil işletim sistemine ev sahipliği yaptı.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in ardından HTC HD2'ye, XDA Developers'dan bir üyenin hazırladığı custom ROM sayesinde Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango yüklenebiliyor. Bunlara ek olarak Windows Phone Marketplace'in problemsiz olarak çalıştığı ve mağaza üzerinden uygulama indirilebildiği belirtiliyor. Elbette HTC HD2'ye uygulanan tüm işlemlerin tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğunu hatırlatalım.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefon 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla ve 1230 mAh bataryayla gelmekte.
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teşekkürler
bi çay kahve biraz sohbet için.
bu linki tıkla en cahel adam bile burdaki yöntemleri uyguluyarak kurabilir. çok emek harcamışlar ve çok güzel anlatmışlar
forum.donanimhaber.com/...
Diğer telefonlardan hiç bir farklı özelliği yok. Tek farkı XDA forumlarında kernel kodlarının tanımı için çok önceden başlandı çalışma ve bu sayede bu yıllarda telefonun her parçasının driver'ı halka açık durumda. Bazı takımlarda işte bu kernel kodları sayesinde W7 ve Android sürümleri yapıyorlar.Sanırım kernel kodlarını çözen kişilerin başarılı insanlar olmasından kaynaklanan bir şansıda var telefonun.
Uzun süre eskimez. Şimdilik 2.2 android ile kullanıyorum win 7 mango iyice oturursa kesin geçiş yaparım. Hele ki marketi de düzgün çalışıyorsa değmeyin keyfimize.
buna yakın özelliklere sahip telefonlara mesela sgs ye fln neden yüklenemiyor wp7 veya diğer işletim sistemleri?
hd2'yi diğerlerinden ayıran fark ne?
yüklenen romu kendi orjinal romu kadar stabil çalıştırmasını sağlayan şey ne?
bu telefon HTC hnin amiral gemisiydi avrupada akıllı telefon olarak en çok fanı bulunan marka HTC daha önceleri 2000 li yıllarda kendi markası yoktu sadece üreticiydi i-mate qtek xda sda gibi markalarla satılan telefonların üreticisi htc idi ve o zamanlarda açılan ve şuanda devasa büyüklüge ulaşan xda-developers sitesi htc nin arkasında ki hd2 nin birçok fun kullanacısı var bu kişiler bu romları uyarlayıp çalıştırabiliyorlar tamamen fantazi ürnü çogunu stabil kullanmak için çalıştırmak ve çalıştı demek için yapıyorlar ama NAND android başlı başına mühendislik harikasıdır ugraşınca oluyormuş işte
windows 98 bile çalıştırmışlardı ben 2002 yılından beridir htc kullanıyorum nedenide xda-deverlopers dır
hep çeşitli markalardan benzer telefonlar geldi ama en büyük destek xda developers dan htc ye oldu
hd2 mpx200 ün tahtını alacak bu gidişle :)
aynen. bunu ben de çok merak ediyorum.
yakında olur inşallah
Kesinlikle