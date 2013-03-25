HTC, HTC One'ın çıkış tarihi hakkında açıklamada bulundu

Haber Editörü
Yeni amiral gemisi HTC One'ın gecikmeli olarak piyasaya sürüleceği ile ilgili haberlerin yayılmasının ardından sessizliğini bozan HTC, konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Tayvanlı şirket, HTC One'ın önümüzdeki hafta içerisinde Almanya, İngiltere ve Tayvan'da satışa sunulacağı belirtilirken; Avrupa, Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinin büyük bir bölümü için ise, nisan ayının sonu işaret etti.
HTC'den gelen bu açıklamayla birlikte ülkemiz için işaret edilen HTC One'ın çıkış tarihide böylece desteklenmiş oldu. Nisan ayının sonunda 1999 TL'den ülkemizde satışa sunulmaya başlanacak olan HTC One hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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