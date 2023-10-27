Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Qualcomm işlemciler performanslı olmalarının yanı sıra Exynos işlemcilerden daha verimli olmaları sebebiyle daha fazla pil ömrü sunuyorlar. Exynos 2100 işlemcisiyle gelen Galaxy S21 FE'ye yöneltilen en büyük eleştiri pil ömrü olmuştu. Yeni tanıtılan ikinci nesilde kullanılan Snapdragon 888 platformuyla bu sorunun ortadan kalkmasını bekliyoruz.
Galaxy S21 FE (2023)'ün fiyatı
Önceki telefonla aynı donanıma sahip olan cihazın depolaması 128 GB yerine 256 GB'dan başlayacak. Bugün satışa sunulacak olan telefon 19.900 TL fiyat etiketine sahip olacak.
Galaxy S21 FE (2023)'ün özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 1080x2400 piksel, 120Hz, AMOLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 888
- Depolama: 256GB
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Arka Kamera: 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto
- Ön Kamera: 32MP
- Batarya: 4.500mAh 25W hızlı şarj
- Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.