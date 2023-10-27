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    Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, Galaxy S21 FE 5G'nin Snapdragon 888 işlemcili sürümü bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Daha yüksek pil ömrü ve performans vaat eden yeni versiyonun özellikleri ve fiyatı neler?
    Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S21 FE 5G'nin ikinci neslini bugün duyurdu. Ocak 2022'de duyurulan Galaxy S21 FE Türkiye'ye Exynos 2100 işlemcisiyle gelmişti. Amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata sunan Galaxy S21 FE ülkemizde popüler telefonlar arasında yer almıştı. İkinci nesil Galaxy S21 FE ise Qualcomm'ın Snapdragon 888 platformuyla piyasaya çıktı.

    Qualcomm işlemciler performanslı olmalarının yanı sıra Exynos işlemcilerden daha verimli olmaları sebebiyle daha fazla pil ömrü sunuyorlar. Exynos 2100 işlemcisiyle gelen Galaxy S21 FE'ye yöneltilen en büyük eleştiri pil ömrü olmuştu. Yeni tanıtılan ikinci nesilde kullanılan Snapdragon 888 platformuyla bu sorunun ortadan kalkmasını bekliyoruz.

    Galaxy S21 FE (2023)'ün fiyatı

    Önceki telefonla aynı donanıma sahip olan cihazın depolaması 128 GB yerine 256 GB'dan başlayacak. Bugün satışa sunulacak olan telefon 19.900 TL fiyat etiketine sahip olacak.

    Galaxy S21 FE (2023)'ün özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç, 1080x2400 piksel, 120Hz, AMOLED ekran
    • İşlemci: Snapdragon 888
    • Depolama: 256GB
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Arka Kamera: 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto
    • Ön Kamera: 32MP
    • Batarya: 4.500mAh 25W hızlı şarj
    • Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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