Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S21 FE 5G'nin ikinci neslini bugün duyurdu. Ocak 2022'de duyurulan Galaxy S21 FE Türkiye'ye Exynos 2100 işlemcisiyle gelmişti. Amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata sunan Galaxy S21 FE ülkemizde popüler telefonlar arasında yer almıştı. İkinci nesil Galaxy S21 FE ise Qualcomm'ın Snapdragon 888 platformuyla piyasaya çıktı.

Qualcomm işlemciler performanslı olmalarının yanı sıra Exynos işlemcilerden daha verimli olmaları sebebiyle daha fazla pil ömrü sunuyorlar. Exynos 2100 işlemcisiyle gelen Galaxy S21 FE'ye yöneltilen en büyük eleştiri pil ömrü olmuştu. Yeni tanıtılan ikinci nesilde kullanılan Snapdragon 888 platformuyla bu sorunun ortadan kalkmasını bekliyoruz.

Galaxy S21 FE (2023)'ün fiyatı

Önceki telefonla aynı donanıma sahip olan cihazın depolaması 128 GB yerine 256 GB'dan başlayacak. Bugün satışa sunulacak olan telefon 19.900 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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Galaxy S21 FE (2023)'ün özellikleri

Ekran : 6.4 inç, 1080x2400 piksel, 120Hz, AMOLED ekran

: 6.4 inç, 1080x2400 piksel, 120Hz, AMOLED ekran İşlemci : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 Depolama : 256GB

: 256GB Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Arka Kamera : 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto

: 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto Ön Kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 4.500mAh 25W hızlı şarj

: 4.500mAh 25W hızlı şarj Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G

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Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu