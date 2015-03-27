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HTC One M9 ile 2TB depolama imkanı geliyor

4 yıl
5,1b
1
40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 ile 2TB depolama imkanı geliyor

Genelde microSD desteği ile gelen mobil cihazlarda en fazla 128GB'a kadar ek kapasite desteği sunulduğunu görüyorduk. Ancak LG G3 modelinden sonra HTC One M9 da bu alanda bir rekora imza atacak gibi duruyor.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre One M9 modeli kutu içerisinde 2TB microSD kart desteği ile gelecek. Şimdiye kadar ki HTC cihazlarında böyle bir durum söz konusu olmadığı için firma açısından bir ilk olacak. 

2TB kart desteği ile devasa bir depolama alanı kullanıcıları bekliyor. Ancak tek engel şu ki henüz 128GB kapasiteyi geçebilen bir microSD kart geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda 200GB kapasiteli microSD kartların 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması planlanıyor. Veri aktarım hızları konusunda büyük gelişmeler yaşayan microSD kartlar kapasite konusunda biraz yavaş kalıyor. Yani 2TB kapasite için yıllarca beklememiz gerekebilir. 

Peki firmalar belki de cihaza hiç nasip olmayacak 2TB hafıza kartı desteğini neden ön plana çıkarıyor. Bunun cevabı da muhtemelen pazarlama stratejisi olacaktır. Bilindiği gibi büyük rakamlar her zaman tüketicide ilgi uyandırıyor.  

http://www.htc.com/us/about/newsroom/2015/2015-03-26-htc-one-m9-availability/ Yorum Yaz
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java 4 yıl en beğenilen LGSalesB
HTCquietlyBrilliant

512 gb micro sd kart uretildi haberi yapan ekrem71 olunca şaşırmadım bu cahilliğe.

Emin misiniz 512 GB boyutunda MICRO SD kar üretildiğine...?


SD kart olmasın o... Chip denen cahil dergiye inanmayın bence... Foto SD haber micro sd kart... Hey yavrum hey...


sandisk.com.tr/...
HTCquietlyBrilliant512 gb micro sd kart uretildi haberi yapan ekrem71 olunca şaşırmadım bu cahilliğe.Emin misiniz 512 G...
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LooF 4 yıl
Yasasinnnn...5-6 yil sonra kullabiriz artik.Quietly Brilliant
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taner97 3 yıl
bence tamamen bos bir haber sd 3.0 destekleyen tüm cihazlar 2TB kapasiteyi de desteklemiş oluyor.Mesela sdxc desteklediği icin su an GM discovery'de 64luk kart kullaniyorum 32gb'a kadar artirilabilir yazilmasina karsin. 128lik kart kullanan bile varmış forumda okuduguma gore. Ha stock kernel ile NTFS veya exfat dosya sistemini destekliyorsa ona sözüm yok
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aycibin 3 yıl
bir insanın tüm arşiviniı bir telefonda taşıyacak kadar salak olacağına inanmıyorum.bozulsa çalınsa hepsi gitti.2TB'ı dolduracak kadar video çeken biriyse zaten adam gibi bir video kamera alsın
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Yeni_kullanıcı 3 yıl
Bu destekleme olayı ne ile alakalı işlemci ile mi ram ile mi yazılım ile mi ?
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Batuist 4 yıl
"Ancak tek engel şu ki henüz 128GB kapasiteyi geçebilen bir microSD kart geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda 200GB kapasiteli microSD kartların 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması planlanıyor."


Türkçe derslerini ilkokulda öğretiyorlar.. Nasıl editör oldun acaba merak ettim şimdi? Gün bey biliyor mu acaba bu kabiliyetlerinizi... ???
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Batuist
Kendisini pek sevmem fakat cümlede bir sıkıntı göremedim?
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dreameren 4 yıl Batuist
Batuist
"Ancak tek engel şu ki henüz 128GB kapasiteyi geçebilen bir microSD kart geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda 200GB kapasiteli microSD kartların 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması planlanıyor."


Türkçe derslerini ilkokulda öğretiyorlar.. Nasıl editör oldun acaba merak ettim şimdi? Gün bey biliyor mu acaba bu kabiliyetlerinizi... ???

Cümlede hiçbir sıkıntı yok.
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lifeisunfare 4 yıl
m9 piyasadan kalkmadan 2tb kart çıkmayacağı için salla gitsin 2tb destekliyor diye.yalandan kim ölmüş.
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bkaakco 4 yıl
Hard Disk bağlanacak sandım.
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theyapici 4 yıl
valla ben 64 gb sandisk cf kartı 430 tl ye aldım siz düşünün artık 256 lık çıksa kaçtan verirler
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fthkn 4 yıl
Kim 2tb verisini güvenip küçük bir karta sıkıştırmak ister. Çok ileri teknoloji ve koruma çipleri içeren SSD'ler istisnadır. Ama bunlar küçük birer çip. Bozulduğunda yapacak hiçbir şey olmaz. Micro Sd kart ömrünü tamamlamış bir teknoloji hemen üstüne atlamaya hazırlananlar akıllı olsunlar. 2 TB SSD koysunlar cihaza entegre olarak göreyim onları ya da daha güvenli bir depolama teknolojisi geliştirsinler. Çünkü micro sd hele ki yüksek kapasitelerde güvenilir bir depolama asla olamaz.
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aslanistan 4 yıl
HTCquietlyBrilliant; Editöre saldıracaksınız diye kendi kendinizi kötü duruma soktunuz. Biraz edep biraz da saygı lütfen.
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Fenomenon 4 yıl
HTC'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak çok zor. Piyasada en büyük depolama 128gb sen 2TB destek veriyorum diyorsun.
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TEKİN 1881 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
HTC'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak çok zor. Piyasada en büyük depolama 128gb sen 2TB destek veriyorum diyorsun.

256 gb dahili hafızalı yapsaydı bomba gibi olurdu. Altı üstü 2 tane 128 gb lık minicik hafıza kartını dahili hafızaya çevirecekler.
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Firaristt 4 yıl
Kutu içeriğine adam gibi bir 128GB kart koysunlar diyeceğim de kartın parasını da fazla fazla eklerler diye korkuyorum.
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Tesla Nikola 4 yıl
2tb oldugu icin hemen almam lazim
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