HTC One M9 ile 2TB depolama imkanı geliyor

Genelde microSD desteği ile gelen mobil cihazlarda en fazla 128GB'a kadar ek kapasite desteği sunulduğunu görüyorduk. Ancak LG G3 modelinden sonra HTC One M9 da bu alanda bir rekora imza atacak gibi duruyor.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre One M9 modeli kutu içerisinde 2TB microSD kart desteği ile gelecek. Şimdiye kadar ki HTC cihazlarında böyle bir durum söz konusu olmadığı için firma açısından bir ilk olacak.





2TB kart desteği ile devasa bir depolama alanı kullanıcıları bekliyor. Ancak tek engel şu ki henüz 128GB kapasiteyi geçebilen bir microSD kart geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda 200GB kapasiteli microSD kartların 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması planlanıyor. Veri aktarım hızları konusunda büyük gelişmeler yaşayan microSD kartlar kapasite konusunda biraz yavaş kalıyor. Yani 2TB kapasite için yıllarca beklememiz gerekebilir.





Peki firmalar belki de cihaza hiç nasip olmayacak 2TB hafıza kartı desteğini neden ön plana çıkarıyor. Bunun cevabı da muhtemelen pazarlama stratejisi olacaktır. Bilindiği gibi büyük rakamlar her zaman tüketicide ilgi uyandırıyor.

http://www.htc.com/us/about/newsroom/2015/2015-03-26-htc-one-m9-availability/