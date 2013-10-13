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HTC One Max'in detaylı görüntüleri ortaya çıktı

5 yıl
1,1b
1
67
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One Max'in detaylı görüntüleri ortaya çıktı

HTC tarafından önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen One Max modeline ait yüksek çözünürlük görüntüler ortaya çıktı. Samsung'un Galaxy Note III ve Sony'nin Xperia Z Ultra modellerine rakip olarak pazara giriş yapacak olan telefon - tablet melezi yeni cihaz, tasarım olara One modelinin çizgilerini daha büyük ekran ile bizlere sunuyor olacak.
5.9-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak One Max, 2GB RAM ve Android 4.3 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor olacak. BlinkFeed özelliğinin kapatılmasına olanak tanıyan Sense 5.5 arayüzüyle bizleri selamlayacak olan One Max'in en çok merak edilen detayı, hangi işlemciyi kullanıyor olduğu. Snapdragon S4 Pro, Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 iddialarının tamamı One Max için doğru olabilir. HTC'ye yakın kaynaklarca verilen en güncel bilgilere göre One Max, farklı pazarlara farklı işlemciler ile sunulabilir.
Snapdragon S4 Pro'lu yani en zayıf modelinin Çin pazarındaki alternatif operatörler üzerinden sunulacağı, Snapdragon 600 ve 800'lü versiyonların ise yaygın seçenekler olacağı ifade ediliyor. Tabi HTC resmi açıklamayı yapana kadar bu konu bilinmezliğini sürdürecek ancak HTC'nin Snapdragon 800'süz bir model sunması rekabette elini ciddi oranda zayıflatabilir. Bazı iddialara göre One'a kıyasla, 5MP çözünürlüğünde Ultra Pixel kamera ile geleceği dolayısıyla daha yüksek kamera performansı sunacağı söylenen One Max'in özellikle dış görünümü ile dikkatleri çeken üç önemli donanımsal güncellemesi daha bulunuyor.
İlk dikkat çeken değişiklik, One Max modeli üzerinde Beats Audio logosu bulunmuyor. HTC bir süre önce sahip olduğu Beats Audio hisselerini şirkete geri satmış, Beats tarafı ise işbirliğinin yeni modellerde devam edeceğini söylemişti. Ancak One Max modelinin en güncel görüntüleri gösteriyor ki cihazda ya bu özellik yok ya da var ancak hisse devrinden sonra günellenen anlaşma gereği, bu logo artık cihazlarda kullanılamıyor. Diğer gelişme ise One Max'in üzerindeki özel bağlantı noktaları. Burayı HTC tarafından geliştirilen özel kapak kullanacak. İnce bir yapıya sahip olan bu kapakta entegre olarak 1500mAh pil bulunuyor ve 3300mAh kapasiteli telefon pili ile birlikte toplamda 4800mAh pil kapasitesi ortaya çıkıyor.
HTC One Max'in sonuncu detayı ise sahip olduğu parmak izi okuyucu. Kameranın altında bulunan sensör için, dokunmatik kontrol alanı olarak kullanılacağı ve kullanıcıların bu sensör üzerinde parmak hareketleriyle ana ekranlar arasında gezebileceği ifade ediliyordu ancak en güçlü bilgilere göre buranın ana vazifesi parmak izi okuma. Yani iPhone 5S ile benzer şekilde kullanıcılar, cihaz kilidi olarak parmak izi taramasını tercih edebilecek böylece daha güçlü bir güvenlik duvarı oluşturabilecekler. HTC tarafından önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen One Max'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, rakiplerinden ucuz olabileceği de konuşulmuyor değil.

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Deli333 5 yıl en beğenilen
snapdragon 800
5 ultra mega pixel kamera
4800 mah batarya
400 ppi + ekran ( htc lerde daaha iyisi var zaten mükemmeldi)
beats audio ( her ne kadar işime yaramasa da)
vallahi gerisini ne yaparsan yap, tasarım zaten hoş olmuş.

birde 1600-1800 arası bir fiyatla girse piyasaya , açıkladığı zararı yarım çeyrekte kapatır yeminle.
snapdragon 8005 ultra mega pixel kamera4800 mah batarya400 ppi + ekran ( htc lerde daaha iyisi var zaten mükemmeldi)beats audio ( her ne ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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muaz1 5 yıl
5.9 inçte güç tuşunu sol üst köşeye koymak ne kadar mantıklı
1 Yanıt Yanıtla +9
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HTC Specialist 5 yıl
Bu arada telefon 217 gram.
2 Yanıt Yanıtla +6
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ten_don 5 yıl
Donanımı şu yada bu, işlemcisi öyle yada böyle, markası HTC olmuş LG olmuş farketmez..

2000tl'yi geçtiği anda android sistemlerin üstünü çizerim..

İOS ekosisteminin rahatlığından vazgeçeceksem fiyat avantajı sunmalı İLK ŞART !
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Drakoid 5 yıl ten_don
ten_don
Donanımı şu yada bu, işlemcisi öyle yada böyle, markası HTC olmuş LG olmuş farketmez..

2000tl'yi geçtiği anda android sistemlerin üstünü çizerim..

İOS ekosisteminin rahatlığından vazgeçeceksem fiyat avantajı sunmalı İLK ŞART !

Android'i iOS "ekosistem"ine tercih ederim.
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mussi47 5 yıl
Deli333
snapdragon 800 5 ultra mega pixel kamera 4800 mah batarya 400 ppi + ekran ( htc lerde daaha iyisi var zaten mükemmeldi) beats audio ( her ne kadar işime yaramasa da) vallahi gerisini ne yaparsan yap, tasarım zaten hoş olmuş. birde 1600-1800 arası bir fiyatla girse piyasaya , açıkladığı zararı yarım çeyrekte kapatır yeminle.

2199 muhtemel fiyat olur
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TearsForFears 5 yıl mussi47
mussi47

Deli333

snapdragon 800 5 ultra mega pixel kamera 4800 mah batarya 400 ppi + ekran ( htc lerde daaha iyisi var zaten mükemmeldi) beats audio ( her ne kadar işime yaramasa da) vallahi gerisini ne yaparsan yap, tasarım zaten hoş olmuş. birde 1600-1800 arası bir fiyatla girse piyasaya , açıkladığı zararı yarım çeyrekte kapatır yeminle.


2199 muhtemel fiyat olur

Snapdragon 600'e o parayı veren zor çıkar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o üsteki güç tuşumu eğer öyleyse htc harbiden hatalarından ders çıkarmıyor
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manco06 5 yıl
Telefon ülkemize hızlı sekilde gelecek sanırım HTC kendi sitesine eklenmiş Butterfly s hala eklenmemiş mesela oraya ama getirip sahibindenden satanlar var Bunun yerine butterfly s almak daha mantıklı
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ŞahEser 5 yıl
Şu telefonların ekranlarını biraz küçük yapın arkadaş... Her şeyin de bir sınırı var. 5 inch den daha büyük telefonları kullanması da taşıması da kolay olmuyor...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bildiğim kadarıyla 373 ppı snapdragon 600 işlemci ve 1.7 Ghz parmak izi sensörü de arkada snapdragon 800 çıkmış iken Htc One Max 5.9 inc ekranıyla phablet sınıfına giriyo ve tahminim 2000 den aşağı olmaz 2000 den fazla olacağı kesin Boomsound, Blinkfeed, Htc Zoe, 5.5 Sense arayüzü özelliklerine rağmen bu kadar para verilmez. Htc One alırsın tepe tepe kullanırsın.
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DH Misafiri 5 yıl
%90 snapdragon 800 koyarlar. Buyuk saflik olur daha dusuk bir model koymak.
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HTC Specialist 5 yıl
muaz1
5.9 inçte güç tuşunu sol üst köşeye koymak ne kadar mantıklı

Güç tuşu yanda, üsttek, IR verici.
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yasinadin 5 yıl
gemis olsun snapdragon 600 4 ultra pixel kamera super sensetive tocuh yok ...

bildigin çöp olmus.

gsmarena.com/...
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Part Of The Nature 5 yıl
Olmamıs bu telefon tasarım olarak en begendigim one den sogudum.
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LilTunechi 5 yıl
Bets logosu?
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manco06 5 yıl
Guzel duruyor ama fiyatı 2200 gelmez umarım Sesi ve ekranı öne kalitesinde olursa diğer markalara gore bir farkı olur
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