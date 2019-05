HTC One Max'in detaylı görüntüleri ortaya çıktı

HTC tarafından önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen One Max modeline ait yüksek çözünürlük görüntüler ortaya çıktı. Samsung'un Galaxy Note III ve Sony'nin Xperia Z Ultra modellerine rakip olarak pazara giriş yapacak olan telefon - tablet melezi yeni cihaz, tasarım olara One modelinin çizgilerini daha büyük ekran ile bizlere sunuyor olacak.

5.9-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak One Max, 2GB RAM ve Android 4.3 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor olacak. BlinkFeed özelliğinin kapatılmasına olanak tanıyan Sense 5.5 arayüzüyle bizleri selamlayacak olan One Max'in en çok merak edilen detayı, hangi işlemciyi kullanıyor olduğu. Snapdragon S4 Pro, Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 iddialarının tamamı One Max için doğru olabilir. HTC'ye yakın kaynaklarca verilen en güncel bilgilere göre One Max, farklı pazarlara farklı işlemciler ile sunulabilir.

Snapdragon S4 Pro'lu yani en zayıf modelinin Çin pazarındaki alternatif operatörler üzerinden sunulacağı, Snapdragon 600 ve 800'lü versiyonların ise yaygın seçenekler olacağı ifade ediliyor. Tabi HTC resmi açıklamayı yapana kadar bu konu bilinmezliğini sürdürecek ancak HTC'nin Snapdragon 800'süz bir model sunması rekabette elini ciddi oranda zayıflatabilir. Bazı iddialara göre One'a kıyasla, 5MP çözünürlüğünde Ultra Pixel kamera ile geleceği dolayısıyla daha yüksek kamera performansı sunacağı söylenen One Max'in özellikle dış görünümü ile dikkatleri çeken üç önemli donanımsal güncellemesi daha bulunuyor.

İlk dikkat çeken değişiklik, One Max modeli üzerinde Beats Audio logosu bulunmuyor. HTC bir süre önce sahip olduğu Beats Audio hisselerini şirkete geri satmış, Beats tarafı ise işbirliğinin yeni modellerde devam edeceğini söylemişti. Ancak One Max modelinin en güncel görüntüleri gösteriyor ki cihazda ya bu özellik yok ya da var ancak hisse devrinden sonra günellenen anlaşma gereği, bu logo artık cihazlarda kullanılamıyor. Diğer gelişme ise One Max'in üzerindeki özel bağlantı noktaları. Burayı HTC tarafından geliştirilen özel kapak kullanacak. İnce bir yapıya sahip olan bu kapakta entegre olarak 1500mAh pil bulunuyor ve 3300mAh kapasiteli telefon pili ile birlikte toplamda 4800mAh pil kapasitesi ortaya çıkıyor.

HTC One Max'in sonuncu detayı ise sahip olduğu parmak izi okuyucu. Kameranın altında bulunan sensör için, dokunmatik kontrol alanı olarak kullanılacağı ve kullanıcıların bu sensör üzerinde parmak hareketleriyle ana ekranlar arasında gezebileceği ifade ediliyordu ancak en güçlü bilgilere göre buranın ana vazifesi parmak izi okuma. Yani iPhone 5S ile benzer şekilde kullanıcılar, cihaz kilidi olarak parmak izi taramasını tercih edebilecek böylece daha güçlü bir güvenlik duvarı oluşturabilecekler. HTC tarafından önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen One Max'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, rakiplerinden ucuz olabileceği de konuşulmuyor değil.