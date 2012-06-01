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HTC One S, Tayvan'da 1.7GHz hızında Snapdragon S3 işlemci ile çıkabilir

6 yıl
15,5b
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15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni nesil akıllı telefonlarından One S, şirketin anavatanı olan Tayvan'a yüksek frekanslı eski nesil işlemci ile giriş yapabilir. Uluslararası versiyonunda, Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği, Krait mikroişlemci tasarımına sahip Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisine (1.5GHz) yer verilen akıllı telefonda, Tayvan versiyonunun 1.7GHz hızındaki Snapdragon S3 MSM8260 işlemcisinden güç alacağı ifade ediliyor.
Bu gelişme henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, Snapdragon S4 işlemcisi için 28nm üretim teknolojisine bağlı "üretimde verimlilik" sıkıntıları nedeniyle yaşanan kıtlık, HTC'yi alternatif çözüm arayışına iterek Snapdragon S3 kullanımına yönlendirdiği konuşuluyor. HTC cephesi ise One S'in Tayvan versiyonu için çift çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı ve uluslararası versiyon ile aynı pil ömrünü sunacağını ifade ederken, daha spesifik detaylardan ise bahsetmiyor. Eğer One S'in Tayvan versiyonu, belirtildiği üzere Snapdragon S3 işlemci ile gelirse, daha yüksek çalışma frekansı ve daha geri üretim teknolojisinden ötürü, Snapdragon S4 işlemcili uluslararası model ile aynı pil ömrünü sunması beklenemez. 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
İstemem 1,4 Ghz olsun ucuz olsun
PC'mi bu yaa pili dayansın yeter
apple çıkıp bir yenilik çıkartamazsa bu telefonlarda bir yenilik olmayacak anlaşılan çözünürlük çok olsun pentile olmasın 4 inç üzeri olsun ekran parlak olsun ama pil çok dayansın bunun dışında bir özellik yok hep birini tekrar etmeye başladı modeller
İstemem 1,4 Ghz olsun ucuz olsunPC'mi bu yaa pili dayansın yeterapple çıkıp bir yenilik çıkartamazsa bu telefonlarda bir yenilik olmayacak anlaşılan ç...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
HTC One S, Tayvan ve Hindistan'da S3 işlemci ile piyasaya çıktı. Asya'da birkaç ülkede daha bu şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor. HTC Türkiye ile dün yaptığım görüşmede HTC One S'in Türkiye'ye S4 ile geleceğini ısrarla söylediler. Qualcomm'un S4 üretim prosesindeki gecikmelerin firma tarafından yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulacağı taahhüd edilse de, Türkiye'ye gelecek ilk parti cihazlar Temmuz ayı ortalarında ve az sayıda olabilir.
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byJuck 6 yıl
Çaktırmadan piyasaya sürseler anlayamayız bile
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farukalyuz 6 yıl
suyunu çıkardılar bu işin
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DH Misafiri 6 yıl
sürekli yeni model farklı sürüm
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lushaozhi 6 yıl
Film mi convert edicen?
görende telefonu i7 zanedecek!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mazzini 6 yıl
Bu nerden çıktı şimdi zaten gecikmiş olan one s'in Türkiyeye gelmesini beklerken S3 işlemcili olanları bize kakalarsalar vallahi hakkımı helal etmem.
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mert1907 6 yıl
Son zaman da üreticilerde sapıttı iyice oraya buraya farklı versiyonlar çıkarıyorlar.
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necros76 6 yıl
ne olursa olsun benim cebime girecek mi? yok!!!!!!!
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zagor_tenay34 6 yıl
gorthaur83
3d render mi alacan o telefonla? Film mi convert edicen?görende telefonu i7 zanedecek! -sami adi

iyi de onları yapmayacaksan o işlemci ile ne yapılmak istenebilir ki....
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gorthaur83 6 yıl
3d render mi alacan o telefonla? Film mi convert edicen?
görende telefonu i7 zanedecek!
-sami adi
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