HTC One S, Tayvan'da 1.7GHz hızında Snapdragon S3 işlemci ile çıkabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu gelişme henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, Snapdragon S4 işlemcisi için 28nm üretim teknolojisine bağlı "üretimde verimlilik" sıkıntıları nedeniyle yaşanan kıtlık, HTC'yi alternatif çözüm arayışına iterek Snapdragon S3 kullanımına yönlendirdiği konuşuluyor. HTC cephesi ise One S'in Tayvan versiyonu için çift çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı ve uluslararası versiyon ile aynı pil ömrünü sunacağını ifade ederken, daha spesifik detaylardan ise bahsetmiyor. Eğer One S'in Tayvan versiyonu, belirtildiği üzere Snapdragon S3 işlemci ile gelirse, daha yüksek çalışma frekansı ve daha geri üretim teknolojisinden ötürü, Snapdragon S4 işlemcili uluslararası model ile aynı pil ömrünü sunması beklenemez.
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PC'mi bu yaa pili dayansın yeter
apple çıkıp bir yenilik çıkartamazsa bu telefonlarda bir yenilik olmayacak anlaşılan çözünürlük çok olsun pentile olmasın 4 inç üzeri olsun ekran parlak olsun ama pil çok dayansın bunun dışında bir özellik yok hep birini tekrar etmeye başladı modeller