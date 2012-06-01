HTC One S, Tayvan'da 1.7GHz hızında Snapdragon S3 işlemci ile çıkabilir

HTC'nin yeni nesil akıllı telefonlarından One S, şirketin anavatanı olan Tayvan'a yüksek frekanslı eski nesil işlemci ile giriş yapabilir. Uluslararası versiyonunda, Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği, Krait mikroişlemci tasarımına sahip Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisine (1.5GHz) yer verilen akıllı telefonda, Tayvan versiyonunun 1.7GHz hızındaki Snapdragon S3 MSM8260 işlemcisinden güç alacağı ifade ediliyor.

Bu gelişme henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, Snapdragon S4 işlemcisi için 28nm üretim teknolojisine bağlı "üretimde verimlilik" sıkıntıları nedeniyle yaşanan kıtlık, HTC'yi alternatif çözüm arayışına iterek Snapdragon S3 kullanımına yönlendirdiği konuşuluyor. HTC cephesi ise One S'in Tayvan versiyonu için çift çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı ve uluslararası versiyon ile aynı pil ömrünü sunacağını ifade ederken, daha spesifik detaylardan ise bahsetmiyor. Eğer One S'in Tayvan versiyonu, belirtildiği üzere Snapdragon S3 işlemci ile gelirse, daha yüksek çalışma frekansı ve daha geri üretim teknolojisinden ötürü, Snapdragon S4 işlemcili uluslararası model ile aynı pil ömrünü sunması beklenemez.