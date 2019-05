HTC One X için büyük güncelleme yolda! (2.05.405.2)

HTC One X, tasarımı ve donanımsal özellikleriyle bir çok kişinin hayallerini süslemeye devam ediyor olsa da telefonu satın alanlar bazı yazılımsal sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirmedi değil.

- Ekranda yer kaplayan ve eleştirilen 3 noktalı menü tuşunu artık kaldırabileceğiz. Ayarlar altına eklenen bir seçenek ile uygulamalar arasında geçiş sağlayan çoklu ortam tuşu menü tuşu olarak atanabilecek. (Basılı tutulduğunda görüntülenecek.)

- Daha hızlı uykudan uyanma ve kilit ekranından çıkış

Galaxy SIII (4.0.4 ile) : 12048

HTC One X, Tegra 3 platformunu taşıyan ilk cep telefonu olması nedeniyle duyurulduğu ilk günden bu yana telefon meraklıları açısından ilgiyle takip edilen modellerden biri oldu.Fakat detayları sızan ve kullanılmaya başlayan 2.05.405.2 numaralı test sürümü ROM, One X kullanıcılarını heyecanlandıracak bazı yenilikler ve düzeltmeler içeriyor. HTC One X'in yeni test sonuçlarına bakılırsa bu güncelleme ardından en büyük rakibi Samsung Galaxy SIII ile arasındaki performans farkı da kapanıyor.Yeni gelecek güncelleme ile kullanıcılara sunulacak yenilikler şu şekilde sıralanıyor;- Wi-Fi ağlara daha hızlı bağlantı- Android 4.0.3'ten 4.0.4'e terfi ile daha hızlı Web Gezgini- Sense arayüzünde daha yumuşak geçişler. (Arasıra gözlemlenen atlamalar giderilmiş.)- Daha yumuşak Pinch to Zoom (çift parmak ile yakınlaştırma)- Otomatik ekran parlaklığı değerleri değiştirilerek ekranın daha parlak görünmesi sağlanmış.- Beats Audio kulaklıklar takıldığında çıkan kulaklık modeline uygun profil seçimleri kaldırılmış.- Genel performansta artış gözlenmiş.Quadrant eski skor (4.0.3 ile) : 4879Quadrant yeni skor (4.0.4 ile) : 5609Antutu Benchmark (4.0.3 ile) : 10156Antutu Benchmark (4.0.4 ile) : 11184