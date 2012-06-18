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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X için büyük güncelleme yolda! (2.05.405.2)

6 yıl
44,6b
1
385
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One X, Tegra 3 platformunu taşıyan ilk cep telefonu olması nedeniyle duyurulduğu ilk günden bu yana telefon meraklıları açısından ilgiyle takip edilen modellerden biri oldu.


HTC One X, tasarımı ve donanımsal özellikleriyle bir çok kişinin hayallerini süslemeye devam ediyor olsa da telefonu satın alanlar bazı yazılımsal sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirmedi değil.
Hatta 2 büyük güncelleme ardından kullanıcılar, hala donanımın gücünden tam olarak faydalanabildiklerini düşünmüyorlar.

Fakat detayları sızan ve kullanılmaya başlayan 2.05.405.2 numaralı test sürümü ROM, One X kullanıcılarını heyecanlandıracak bazı yenilikler ve düzeltmeler içeriyor. HTC One X'in yeni test sonuçlarına bakılırsa bu güncelleme ardından en büyük rakibi Samsung Galaxy SIII ile arasındaki performans farkı da kapanıyor.

Yeni gelecek güncelleme ile kullanıcılara sunulacak yenilikler şu şekilde sıralanıyor;

- Ekranda yer kaplayan ve eleştirilen 3 noktalı menü tuşunu artık kaldırabileceğiz. Ayarlar altına eklenen bir seçenek ile uygulamalar arasında geçiş sağlayan çoklu ortam tuşu menü tuşu olarak atanabilecek. (Basılı tutulduğunda görüntülenecek.)
- Daha hızlı uykudan uyanma ve kilit ekranından çıkış

- Wi-Fi ağlara daha hızlı bağlantı

- Android 4.0.3'ten 4.0.4'e terfi ile daha hızlı Web Gezgini

- Sense arayüzünde daha yumuşak geçişler. (Arasıra gözlemlenen atlamalar giderilmiş.)

- Daha yumuşak Pinch to Zoom (çift parmak ile yakınlaştırma)

- Otomatik ekran parlaklığı değerleri değiştirilerek ekranın daha parlak görünmesi sağlanmış.

- Beats Audio kulaklıklar takıldığında çıkan kulaklık modeline uygun profil seçimleri kaldırılmış.

- Genel performansta artış gözlenmiş.



Quadrant eski skor (4.0.3 ile) : 4879

Quadrant yeni skor (4.0.4 ile) : 5609


Antutu Benchmark (4.0.3 ile) : 10156

Antutu Benchmark (4.0.4 ile) : 11184

Galaxy SIII (4.0.4 ile) : 12048

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=27411166&postcount=4112 Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz daha cokkk guncelleme alir. Ilk 4 cekirdegi biz cikaralim satalim sonra stabiliteyi saglariz mantigindaydi HTC.
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profiteer 6 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

aceleciburak

HTC One X e 4.0.4 yeni gelirken Samsung Galaxy S III için muhtemelen yaz sonuna kadar 4.0.5 çıkarıp performansı ciddi şekilde arttırabilir diye düşünüyorum...


Ne zamandan beri yeni Android sürümlerini Samsung çıkartıyor?




anırarak güldüm
Bl00dyHellaceleciburakHTC One X e 4.0.4 yeni gelirken Samsung Galaxy S III için muhtemelen yaz sonuna kadar ...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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nibbleArt 6 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell
aceleciburak

HTC One X e 4.0.4 yeni gelirken Samsung Galaxy S III için muhtemelen yaz sonuna kadar 4.0.5 çıkarıp performansı ciddi şekilde arttırabilir diye düşünüyorum...


Ne zamandan beri yeni Android sürümlerini Samsung çıkartıyor?

Bende bunu soracaktım.Arkadaş sağlam bir bilgi aldı galiba :))))

Bu arada haksızlık yapmayın batarya o kadar vasat değil.

Tegra 3 un grafiklerine 3-5 dandik şey diyenlerede burdan reha muhtar gibi "öhhhh ulan hödük hadi beynin yok gozundemi yok. kör cahil" demek istiyorum ama forum kurallarından dolayı diyemiyorum :)))
Bl00dyHellaceleciburakHTC One X e 4.0.4 yeni gelirken Samsung Galaxy S III için muhtemelen yaz sonuna kadar 4.0.5...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Quadriceps 6 yıl
USB eskiden takınca hard disc olarak görürdü ancak şimdi bunu yapamıyorum. Bu konuda yardımcı olacak olan var mı ?
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ica 6 yıl
bende de usb hatası var...ne yapmamız gerekli? JB yı hiç sevmedim
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DH Misafiri 6 yıl
usb hatası ile karşılaşan varmı.bilgisayar önceden harici disk gibi görürdü şimdi görmüyor.
yardım edin üstadlar ağalar dedeler
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DH Misafiri 6 yıl
cihaz super ne s3 ne iphone5 HTC one x kullanmadan yorum yazanlar var
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Amedra 6 yıl
Benimki 2.17.707.3 sanırım bu benimki yeni, konudaki eski? Neyse zaten önemi yok şu anda şükür yazılım ile ilgili bir sorunum yok ama merak da etmedim değil. Biraz bu konularda özürlüyüm.
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catchaero 6 yıl
Henüz benim gibi hala guncellemenin gelmediği telefonlar varmı
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murat010 6 yıl catchaero
catchaero

Henüz benim gibi hala guncellemenin gelmediği telefonlar varmı

1 haftaya kadar vardı.
ben de bir hahta önce aldım.
Merak etme gelir yakında sana da.
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tufan erkul 6 yıl
Bu kadar beklenildiğine göre gelen güncelleme bomba olucak
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caprice 6 yıl
benim cihaz one x ingiltereden alınma 3 gün önce güncellemeyi aldım, ben tarihi 1 yıl geriye çekip beklemiştim 2-3 gün içerisinde güncellemeyi aldı.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar one x model telefonuma versiyon güncellemesi geldi ve telefonu güncelledikten sonra anroit marketten bir adet oyun indirdim.sonrasında telefon kapandı ve artık açılmıyor.konu ile ilgili bilgisi olan varsa paylaşırsa çok memnun olurum.bu arada telefonu şarza takınca kulaklık yerinde bulunan let ışıgı telefon şarza takılı iken direk yanması gerekiyor.ama telefon kapandıktan sonra şarza taktım ne şarz oluyor nede let ışıgı yanıgıyor.
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syhsiyah 6 yıl
ne gelmez güncellemeymiş be


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Aerdogan66 6 yıl
Pardus Linux
Cihaz donanımsal açıdan güçlü bunu her yeni güncelleme de artan performanstan anlıyoruz fakat HTC geçen yıl çıkarttığı amiral gemisine bu sene destek kesen bir firma şuan iyi hoşta ileri de ne olur bilinmez...

Yaniliyosun htc desire modeline kadar bütün telefonlarina yeni romu yollayacak. arastirin haberi göreceksiniz.
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Aerdogan66 6 yıl
Dandik oyuncak plastik batarya kapagi olan gozilla cizilmez ekrani olmayan icerisinde htc 2 ye bile yükledigim rom olan sirf cihazi bir an önce cikartip piyasayi elde etmeye calisan samsung ayrica bataryasina da nfc chipi takmistir. yakinda batarya bozuldugu zaman görecegim ben batarya türküsü cagaranlari :)
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Amedra 6 yıl
Lan bıktım ama, manuel oluyormu nasıl oluyor?
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murat220275 6 yıl
cihazın hang, ülke menşeli olduğuna nasıl bakıyorsunuz?
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blackman26 6 yıl
Daha ne kadar bekleyeceğiz... Vaad ettikleri tarih de geçti...
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syhsiyah 6 yıl
banada gelmedi cihaz İngiltere çıkışlı htc aradım tarihi 1 yıl önceye alın ve bir hafta bekleyin dediler. bekliyorum.
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