HTC One'ın Çin versiyonu çıkartılabilir arka kapak, çift SIM ve microSD kart desteğine sahip

HTC'nin üst seviye akıllı telefon segmentindeki iddiallı modeli "One", Çin pazarına biraz daha farklı özelliklerle giriş yapacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan görüntülere ve gelen bilgilere bakılırsa, HTC One'ın Çin pazarına yönelik versiyonları, çift SIM kart slotı ve microSD kart desteğine sahip olacak ya da bir başka değişle cihazın arka kapağı açılabilecek.

802t (Çin Mobil) ve 802d (Çin Telekom) kodlu iki versiyonu hazırlanan Çin'e özel HTC One modelleri, uluslararası versiyonlarından farklı olarak microSD kart slotu ile standart olarak 32GB/64GB seçenekleri ile gelen HTC One'ı başka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

Arka kapağın çıkartılabilmesi ve buna paralel olarak çift SIM kart ile MicroSD kart slotu kullanımına olanak tanıyan HTC One, diğer detaylar itibariyle ise Avrupa versiyonu (801n koduna sahip) ile aynı özelliklere sahip olacak. Ortaya çıkan gelişmeler gösteriyor ki Galaxy S III ve Galaxy Note II'nin Çin pazarına yönelik çift SIM'li versiyonlarını hazırlayan Samsung'dan sonra HTC de bu büyük pazardan daha fazla pay elde edebilmek adına üst seviye telefonlarının Çin'e özgü alternatiflerini hazırlama noktasında daha iddialı olacak.