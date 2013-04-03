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HTC One'ın Çin versiyonu çıkartılabilir arka kapak, çift SIM ve microSD kart desteğine sahip

6 yıl
1,5b
1
36
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One'ın Çin versiyonu çıkartılabilir arka kapak, çift SIM ve microSD kart desteğine sahip
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HTC'nin üst seviye akıllı telefon segmentindeki iddiallı modeli "One", Çin pazarına biraz daha farklı özelliklerle giriş yapacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan görüntülere ve gelen bilgilere bakılırsa, HTC One'ın Çin pazarına yönelik versiyonları, çift SIM kart slotı ve microSD kart desteğine sahip olacak ya da bir başka değişle cihazın arka kapağı açılabilecek.
802t (Çin Mobil) ve 802d (Çin Telekom) kodlu iki versiyonu hazırlanan Çin'e özel HTC One modelleri, uluslararası versiyonlarından farklı olarak microSD kart slotu ile standart olarak 32GB/64GB seçenekleri ile gelen HTC One'ı başka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.
Arka kapağın çıkartılabilmesi ve buna paralel olarak çift SIM kart ile MicroSD kart slotu kullanımına olanak tanıyan HTC One, diğer detaylar itibariyle ise Avrupa versiyonu (801n koduna sahip) ile aynı özelliklere sahip olacak. Ortaya çıkan gelişmeler gösteriyor ki Galaxy S III ve Galaxy Note II'nin Çin pazarına yönelik çift SIM'li versiyonlarını hazırlayan Samsung'dan sonra HTC de bu büyük pazardan daha fazla pay elde edebilmek adına üst seviye telefonlarının  Çin'e özgü alternatiflerini hazırlama noktasında daha iddialı olacak. 

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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Adamlar pil değiştirilmesin diye uğraşmış. Ne diyeyim...
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ZZ RAT 6 yıl
pil cikarilamadiktan sonra kapagin cikarilmasinin anlami ne ki?
Cift sim diyorlarsa, ikisini de yandan takilabilir yapabilirlerdi.
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savinelli 6 yıl
replika falan olmasın diyeceğim ama haberde samsung un da benzer modifikasyonları yaptığından bahsedilmiş. tabii insan madem çin için yapıyorsun, bizim neyimiz eksik be htc diye düşünmeden de edemiyor
replika falan olmasın diyeceğim ama haberde samsung un da benzer modifikasyonları yaptığından bahsedilmiş. tabii insan madem çin için yapıyorsun, bizim neyimiz ...
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keybi 5 yıl
Çinde iki operatör arasında iletişim kurmak pahalı ve insanlar hangi operatör numarasını arayacaksa o numarayla arıyorlar diye biliyorum. O nedenle çok tutuluyor çift hatlı telefonlar. Ben de bir tane getirtmeyi düşünüyorum. Samsungun orjinal çin sitesinde S4 çift hatlı ve Note2 çift hatlı telefonları var. İnceleyin derim.
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SuperSantorelli 5 yıl
bu çift hat olayı nedense telefonlarda tutulmadı yada ne bilim ben kullandım bir kere çok karışık neyi nerden nasıl kimin aradığı yok sım1 sım2 gelen sım1den giden sım2 den çarşamba pazarı style..
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Redunay 6 yıl
quatronic
Public_EnemyÇinliler bu çift kart olayına çok önem veriyorlar, uzakdoğuda çift hatsız telefon çok az.
Peki niye hocam biliyormusunuz? 5 yildir cinde yasayan birisi olarak cevaplamak istiyorum. 76 milyonluk turkiyede insanlarimiz is bulamaz iken veya is oldugu halde tembellik edip bu mu benim hakkim calismam ben bu iste diyip issiz dolasadursun cinde 1.3 milyardan fazla nufus olmasina ragmen burda bayaniyla erkegiyle her insanin bir isi var, hatta tanidigim herkes en az 2 is yapiyor. cogunlugu 3 is yapiyor. dogal olarak da iletisime gectigi insan sayisi cok fazla. ve bundan dolayi fazla sim karti kullanma ortami olusuyor. bu insanlar nasil para kazanilir, nasil luks hayat yasanir cok iyi biliyor. cine gelmis olan arkadaslarimiz benim neyi kastettigimi cok iyi anlayacaklardir. onemli olan ise biz turkiyeli bireyler olarak neler yaptigimizdir.

3 işi oldumu çok mu iyi oluyor yani? Köleden ne farkları var. Hangi lüks hayattan bahsediyorsun. Dünyanın en ucuz iş gücü Çin de hepsi köle.
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Dexstz 6 yıl


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Public_Enemy 6 yıl Redunay
maviyolcu

3 işi oldumu çok mu iyi oluyor yani? Köleden ne farkları var. Hangi lüks hayattan bahsediyorsun. Dünyanın en ucuz iş gücü Çin de hepsi köle.


arkadaşım çin o kadar hızlı gelişiyor ki , insanların Çin hakkındaki bilgileri hiç güncel değil. Ülkenin tamamını gezmedim ancak son seyahatimde binlerce km yol kattettim Çin'de , Türkiye'de göremeyeceğin lüks markalar , araçlar hepsi çinde var artı şehirler çok daha güzel, konutlar çok daha modern. İşgücü'de eskisi gibi ucuz değil, gün geçtikçede ücretler yükseliyor, patronlar haliyle şikayetçi, özelliklede beyaz yakalı diyeceğimiz kesim, orta düzey yönetici diyebileceğimiz kesim Türkiye'deki meslektaşlarından daha iyi daha refah içinde yaşıyorlar.
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wolf silver 6 yıl
Keşke Türkiye de de böyle birşey yapsalardi alacaktim. Çıkarılabilir batarya ve Micro SD benim önceliğimdır..
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seconder77 6 yıl
pil çıksa ne olacak anlamadım
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quatronic 6 yıl
Public_Enemy
Çinliler bu çift kart olayına çok önem veriyorlar, uzakdoğuda çift hatsız telefon çok az.

Peki niye hocam biliyormusunuz? 5 yildir cinde yasayan birisi olarak cevaplamak istiyorum. 76 milyonluk turkiyede insanlarimiz is bulamaz iken veya is oldugu halde tembellik edip bu mu benim hakkim calismam ben bu iste diyip issiz dolasadursun cinde 1.3 milyardan fazla nufus olmasina ragmen burda bayaniyla erkegiyle her insanin bir isi var, hatta tanidigim herkes en az 2 is yapiyor. cogunlugu 3 is yapiyor. dogal olarak da iletisime gectigi insan sayisi cok fazla. ve bundan dolayi fazla sim karti kullanma ortami olusuyor. bu insanlar nasil para kazanilir, nasil luks hayat yasanir cok iyi biliyor. cine gelmis olan arkadaslarimiz benim neyi kastettigimi cok iyi anlayacaklardir. onemli olan ise biz turkiyeli bireyler olarak neler yaptigimizdir.
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Hasan07-36 6 yıl
HTC süper saçmalamış. Bu kadar da olmaz! Keşke sim kartları yandan giren ve de micro SD yuvası olmayan türde kapağı çıkarılabilir bir telefon yapsalardı. En azından daha güzel saçmalamış olurlardı...
Batarya ölünce telefon da ölü konuma gelecek. Hatta bunun başka zararları da var. Bazı bataryalar ölürken şişiyor. Batarya şiştiğinde en kötü ihtimalle arka kapağı kırıyordu normal kapağı çıkarılabilir modellerde. Bunun bataryası şişerse nereleri kırar artık bilemiyorum.
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Public_Enemy 6 yıl
Çinliler bu çift kart olayına çok önem veriyorlar, uzakdoğuda çift hatsız telefon çok az.
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faziloglu 6 yıl
adamlara tabi özel telefon yapacaklar 1bucuk milyar nüfus var :)
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xconnect 6 yıl
Pili değişmeyen iki telefon kullandım. Hiç eksikliğini hissetmedim. Çantamda her daim 3000 Mah batarya taşıyorum toplamda 3 defa ihtiyaç olmadı. Glaxy Note kullanırken yedek batarya almıştım ama ona da çok ihtiyaç olmadı. Outdoor işleriniz varsa zaten araç şarj imkanı ihtiyacı karşılıyor.
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12 Angry Men 6 yıl
Demekki çinlilerin zevki bu, talep varki yapmış.
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Umutcan 6 yıl
Pil çıkmadıktan sonra arka kapağı açsan ne açmasan ne ? Çıkarılabilir batarya özelliğini 1-2 marka dışında kullanan kalmadı, millet biraz da o yüzden androidde diğer markalara temkinli yaklaşıyor.
Batarya doğal olarak yetmiyor, bari yedeğini taşımaya gerektiğinde takviye yapılmasına izin verilmesi lazım.
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