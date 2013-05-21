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HTC One'ın Japonya pazarına özel versiyonu microSD kart desteği sunuyor

6 yıl
1,4b
1
50
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One'ın Japonya pazarına özel versiyonu microSD kart desteği sunuyor


HTC’nin en iddialı Android telefonu olan One, Japonya pazarına, özel bir versiyon ile giriş yaptı. Alüminyum tabanlı yekpare kasa tasarımına sahip olan dolayısıyla arka kapağı açılamayan HTC One, bu nedenden ötürü pil değişimi ve microSD kart kullanımını desteklemiyordu. Japonlar için geliştirilen One J isimli özel versiyonu ise 64GB’a kadar microSDXC kart kullanımına olanak tanıyor. Genel görünüm olarak HTC One ile aynı olan yeni versiyon, Qualcomm Snapdragon 600 işlemci, 2GB bellek ve 4.7-inç Full HD ekran gibi teknik detayları sürdürüyor.
HTC One J için hazırlanan tanıtım videosu, yazılım tarafında da bazı farklılıklar olduğunun ipuçlarını veriyor. HTC One J’nin yazılımsal kamera özellikleri arasında BlackBerry 10’daki Time Shift özelliğine benzer yeni bir fonksiyon ve arka plandaki istenmeyenleri temizleme gibi dikkat çekici detaylar da bulunuyor. One modeli için üretim sıkıntılarını geride bırakan ve üretim kapasitesini iki katına çıkartan HTC, One ailesinin yeni model türevleri ile farklı pazarlarda satışlarını arttırarak akıllı telefon piyasasında daha ileri noktalara sıçramayı amaçlıyor.


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GeyikVakti 6 yıl en beğenilen
İşte apple ın satış politikasını bu yuzden seviyorum Tim Cooks un elindeki ıphone ile benim elimdeki aynı
4 Yanıt Yanıtla +36
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DH Misafiri 6 yıl
Özellikle siyah rengi enfes duran bir telefon, ama o kocaman telefonda dikkatli bakınca küçüklüğü ile sırıtan ekran herşeyi bozuyor gerçekten. Akıllıca davranıp hoparlör kısımlarıyla biraz derleyip toparlamışlar ama S4 deki kenar boşluklarının ne kadar az olduğunu görünce keşke HTC'de yapabilseymiş diyorum. Hoparlörler dışında telefonun ön yüzündeki tüm cam kısım ekran olsaydı eğer, gerçekten rüyaları süsleyecek bir cihaz olurdu.
Özellikle siyah rengi enfes duran bir telefon, ama o kocaman telefonda dikkatli bakınca küçüklüğü ile sırıtan ekran herşeyi bozuyor gerçekten. Akıllıca davra...
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alimelle 5 yıl
Boş kunuşanlar amma çok yahu, helede apple ile kıyaslayanlar... elma bunun rakibi bile olamaz, s3 le kıyaslayın tırtphone5 i siz...
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farego 6 yıl
çok önemli 2 özellik yok

kapak değiştirme.

MC sd kartın olmaması..

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dreamblue35 6 yıl
bu haberi okurken beni hayal kırıklığına uğratan tek şey japonların tüm dünya insanlarından ayrı tutulmasıdır, bu ne ya tamam bir telefon geliştiriyorsun ama japonların ayrıcalığı ne ?
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furkant1 6 yıl
Sar degerine bakmak hic aklima gelmemisti. Simdi gördüm de o ne oyle yaa.. Artik alacagim varsa da almam.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: WildfireS2
-10 cm Lere özel
Anlayana

Aman sen de. Onlarınkinin 5cm olduğunu gördün mü ki? (Anlayan anlar)
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esqhia 6 yıl
excalibur666
benim için sar değerini duyunca bitmişti one.bunu yapacaklarınıda biliyordum:)

Bir ara mobilitede,sar değeri çok önemlidir şöyledir böyledir diye bayağı bi gündeme geldi konuşuldu.Herkes de,evet ya çok önemlidir falan dedi ama her çıkan haberin altında,sar değeri ile alakalı en ufak bir yorum yazılmadı.Hepsi tasarımla işlemciyle alakalı falan oluyo tabi ki.
Herneyse belki de herkes çok bilinçli,araştırıp bakıyolardır,yorum yapma gereği de duymuyolardır.Bilmeyenler için htc one sar değerleri:
SAR US 1.26 W/kg (head) 0.69 W/kg (body)
SAR EU 0.86 W/kg (head) 0.36 W/kg (body)
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bobbyfischer 6 yıl esqhia
esqhia

excalibur666

benim için sar değerini duyunca bitmişti one.bunu yapacaklarınıda biliyordum:)


Bir ara mobilitede,sar değeri çok önemlidir şöyledir böyledir diye bayağı bi gündeme geldi konuşuldu.Herkes de,evet ya çok önemlidir falan dedi ama her çıkan haberin altında,sar değeri ile alakalı en ufak bir yorum yazılmadı.Hepsi tasarımla işlemciyle alakalı falan oluyo tabi ki.

Herneyse belki de herkes çok bilinçli,araştırıp bakıyolardır,yorum yapma gereği de duymuyolardır.Bilmeyenler için htc one sar değerleri:

SAR US 1.26 W/kg (head) 0.69 W/kg (body)
SAR EU 0.86 W/kg (head) 0.36 W/kg (body)



hocam yanlış bilgi veriyorsun kutusunda yazan sar değerleri bahsettiğin değerlerinin yarısı.
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DH Misafiri 6 yıl
Kameranın altındaki siyah şerit ney acaba küresel versiyonda görmedim onu (yanlış olabilirim kusura bakmayın)
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1OOOOOO 6 yıl
Yani bu işteki pazarlama stratejisi nedir anlamıyorum altı üstü bi sd kart yuvası akıp anakarta bağlayacan donanımsal olarak ek bişey eklenmesine bile gerek yok niye yapmazki bi firma bunu?
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stalker(1979) 6 yıl
Birde değiştirilebilir batarya koydular mı Tamamdır. HTC geç de olsa eksikliklerini tamamlıyor:)
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excalibur666 6 yıl
benim için sar değerini duyunca bitmişti one.bunu yapacaklarınıda biliyordum:)
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Carfreak 6 yıl
Acaba Japonya'da akıllı telefon kullanımı pek yaygın olmadığı için satış kârını arttırmak amacıyla mı böyle yaptılar?
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