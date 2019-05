HTC One'ın Japonya pazarına özel versiyonu microSD kart desteği sunuyor

HTC’nin en iddialı Android telefonu olan One, Japonya pazarına, özel bir versiyon ile giriş yaptı. Alüminyum tabanlı yekpare kasa tasarımına sahip olan dolayısıyla arka kapağı açılamayan HTC One, bu nedenden ötürü pil değişimi ve microSD kart kullanımını desteklemiyordu. Japonlar için geliştirilen One J isimli özel versiyonu ise 64GB’a kadar microSDXC kart kullanımına olanak tanıyor. Genel görünüm olarak HTC One ile aynı olan yeni versiyon, Qualcomm Snapdragon 600 işlemci, 2GB bellek ve 4.7-inç Full HD ekran gibi teknik detayları sürdürüyor.

HTC One J için hazırlanan tanıtım videosu, yazılım tarafında da bazı farklılıklar olduğunun ipuçlarını veriyor. HTC One J’nin yazılımsal kamera özellikleri arasında BlackBerry 10’daki Time Shift özelliğine benzer yeni bir fonksiyon ve arka plandaki istenmeyenleri temizleme gibi dikkat çekici detaylar da bulunuyor. One modeli için üretim sıkıntılarını geride bırakan ve üretim kapasitesini iki katına çıkartan HTC, One ailesinin yeni model türevleri ile farklı pazarlarda satışlarını arttırarak akıllı telefon piyasasında daha ileri noktalara sıçramayı amaçlıyor.