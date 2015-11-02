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HTC: Sanal gerçekliğin standartlaşması için daha zaman var

Ünlü oyun yapımcısı Valve ile beraber Vive isimli özel bir sanal gerçeklik başlığı geliştiren HTC, sektörün standart haline gelmesi için önünde daha zaman olduğunu düşünüyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTC: Sanal gerçekliğin standartlaşması için daha zaman var

Oculus VR gibi güçlü rakipleriyle beraber 2016 yılında "Vive" adını verdiğini sanal gerçeklik başlığını satışa sunmaya hazırlanan HTC, konunun geleceği hakkında bazı açıklamlarda bulundu.
Şirket adına konuşan HTC Baş İçerik Müdürü Phil Chen, sanal gerçeklik teknolojinin standart hale gelmesi için 3 ila 5 yıl arası bir zamanın geçmesini gerektiğini belirtti. Önümüzdeki 8 yıllık dönem içerisinde milyar seviyesinde VR cihazın satılmasını beklediğini söyleyen Chen, oyun dünyasının önemli ismi Valve ile ortak geliştirdikleri Vive'ın fiyatı hakkındaysa bilgi vermedi. 
Sözlerini Vive'ın global olarak elde edilebileceğini söyleyerek devam ettiren Phil Chen, önemli bir detay olaraksa mevcut donanımların rafine dilmesine gerek olmadığını ve yeterli düzeyde içerik üreticinin bulunduğunu açıkladı.
HTC Vive'in sunduğu deneyimi gösteren video inlemesine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.cnet.com/news/virtual-reality-will-need-three-to-five-years-to-take-off-says-htc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
1 milyar çok abartı olmuş zaten daha 30 milyon ps4 bile satılmadı
8 yıldada sağlam oyuncu bilgisayarıda 1 milyar satmaz
akıllı telefonmu 1 milyar satış olcak
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Master_Evil 3 yıl
8 yıllık dönem... bu da 3d gibi çabuk harcanacak
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kadirirdem 3 yıl
Daha var htc hakli ama uygun fiyata iyi özellikler sunarsa o firma alir yürür...
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dere.beyi 3 yıl
ben film izlemek için istiyorum açıkcası kendimi sinemada hissetmek için mükemmel olur :)
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simbolmina 3 yıl
8 yılda o kadar bilgisayar/oyuncu donanımı satılacağından şüpheliyim ben açıkçası. Bu kadar iyimser olup mu hep zarar ediyor bu adamlar? Misal A9 yaptık; en az 50 milyon satar diyorlar herhalde.
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Qonrul 3 yıl
Standartlaşması için fiyatının da uygun olması lazım. Ama htc mobilde yaptığı gibi bunu da uçuk fiyatla sürer
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blackzeros 3 yıl
8 yıl içinde milyar vr cihaz google gibi kartondan yaparsanız bir ihtimal, 8 yılda 150 milyon satsın basarıdır.
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