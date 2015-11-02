HTC: Sanal gerçekliğin standartlaşması için daha zaman var

Oculus VR gibi güçlü rakipleriyle beraber 2016 yılında "Vive" adını verdiğini sanal gerçeklik başlığını satışa sunmaya hazırlanan HTC, konunun geleceği hakkında bazı açıklamlarda bulundu.

Şirket adına konuşan HTC Baş İçerik Müdürü Phil Chen, sanal gerçeklik teknolojinin standart hale gelmesi için 3 ila 5 yıl arası bir zamanın geçmesini gerektiğini belirtti. Önümüzdeki 8 yıllık dönem içerisinde milyar seviyesinde VR cihazın satılmasını beklediğini söyleyen Chen, oyun dünyasının önemli ismi Valve ile ortak geliştirdikleri Vive'ın fiyatı hakkındaysa bilgi vermedi.

Sözlerini Vive'ın global olarak elde edilebileceğini söyleyerek devam ettiren Phil Chen, önemli bir detay olaraksa mevcut donanımların rafine dilmesine gerek olmadığını ve yeterli düzeyde içerik üreticinin bulunduğunu açıkladı.

HTC Vive'in sunduğu deneyimi gösteren video inlemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/virtual-reality-will-need-three-to-five-years-to-take-off-says-htc/