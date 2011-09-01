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HTC, Sensation'ı revize ediyor; Sensation Special Edition

7 yıl
29,6b
1
43
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı cihaz üreticilerinden HTC, son dönemdeki en başarılı çözümlerinden biri olan Sensation'ın özel modelini hazırlıyor. Yeni Sensation, daha güçlü işlemcisi ile öne çıkarken; tahmin edebileceğiniz gibi Beats Audio desteğiyle daha kaliteli ses deneyimi vaat ediyor.

CNet'in yayınladığı tanıtım görseline göre, yaklaşık 844 dolardan satışa sunulacak olan Sensation Special Edition, doğal bir ses deneyimi sunarken kutu içeriğinde "Beats" markasının kullanıldığı "Beats IEM" kulaklıkları ile birlikte gelecek. Daha iyi bir ses deneyiminin yanı sıra yeni Sensation'ın teknik özellikleri şöyle;

  • 1.5GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm 8260 (Sensation'da 1.2GHz idi)
  • 768MB'lık sistem belleği
  • 1730 mAh'lik batarya (Sensation'da 1520 mAh idi)
  • 4.3 inçlik 960x540 piksellik ekran
  • 1080p hareketli görüntü kaydı yapabilen, LED flaş ile güçlendirilmiş 8 megapiksellik ana kamera
  • VGA çözünürlüğünü destekleyen ikincil kamera
  • 4GB'lık dahili depolama alanı, microSD kart girişi (8GB'lık kart kutu içeriğinde yer alıyor.)
  • Android 2.3

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yunuss.10 7 yıl en beğenilen
Üreticiler artık aynı cihazları O/C edip 2. model olarak çıkarıyor.

Galaxy S => Galaxy S Plus

Xperia Arc => Xperia Arc S

Sensation => Sensation SE
Üreticiler artık aynı cihazları O/C edip 2. model olarak çıkarıyor.Galaxy S PlusXperia Arc SSens...
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punchpranha 7 yıl
htc cihazımı henüz yeni sattım ama alırsam yine htc den yanayım yalnız htc nin çözmesi gereken 4 çok önemli faktör var ekran kalitesini artırmalı amoled ve benzerlerini kullanmalı, batarya olayına mutlaka çözüm getirmeli ne kadar kurcalanırsa kurcalansın en az 2.5 gün gitmeli, kamera kalitesini artırmalı yada bu konuda söz sahibi sağlam firmalar ile çalışmalı sony, canon, nikon vs herneyse artık, dahili hafızasının rakiplerine inat en az 64-128gb gibi yüksek kapasite yeniliklerle donatmalı işte htc diyebilmeliyiz buna ek olarak yeni cihazlarındaki ekran kenar boşlukları artmaya başladı can sıkıcı bir durum bunu çok az tutup iyi bir denge yakalamalı sonra bakalım htc dışında bir cihaz satılırmı piyasada... hatalıysam buyursunlar.
htc cihazımı henüz yeni sattım ama alırsam yine htc den yanayım yalnız htc nin çözmesi gereken 4 çok önemli faktör var ekran kalitesini artırmalı amoled ve benz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ogi_can 7 yıl
Herseyi biraktim telefondan tesekkur etmek icin girdim mesajina. Bilinci bir kullanici olarak attigin yorum ve uslubun icin tesekkur ederim.

İkimizde birbirimize fanboyluk dedik, kabalastiysam affola. Haklisin htcde somuruyor. Herkes bu taktigin pesinde en babasi Apple. Adamlar dunyanin en buyuk olayiymis gibi goruntulu konusmayi getirip oha naptik bakin yeni iphoneda bu diyerek pazarladilar.

Bu urunun ozellik bakimindan karsilastirirsaniz begenmeyebilirsiniz. Lakin hala ustunde durdugum olay ses olayi. Soyle birsey eger muzige benim veya ilgili biri kadar onem vermezseniz suanda kullandigim 84$lik kulakligim size sacma gelebilir. Ama artik oyle bir noktaya geliyor ki insan en kucuk kalite ayrimini yapabiliyorsunuz. Dolayisi ile suan elimde Desire da var onun ses kalitesi normal biri icin yeterli ama benim icin rezalet. Simdi yeni telefon almak istiyorum 3GSimi satip mumkunse android, sadece o 5.1 sesi icin galaxys2 dusunuyorum ama heyhat aklimi celdi htc. Eger ses cipi olmazsa zaten almam. Ama su resimdeki (cepten bakamiyorum derinlestirilmis ses gibi birsey yaziyor kulaklik disinda) ses aciklamasi ses cipininde degistigine isaret bana gore.

Neyse kissadan hisse gercekten super cevap icin tesekkur ederim ve ozur dilerim uslubum sert olduysa. Bu urun benim gibi ses manyaklari icin bomba birsey. Ha cok farketmez diyen adam icin ise eyvallah somuru. Onun icin beklemedeyim :)
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Lepanto 7 yıl
Rica ederim, bu cevabınla tartışmamızın yıkıcı olmadığını da anlamış olduk, forumda bazen tartışmalar büyüyebiliyor, gerçekten taraflı arkadaşlar yüzünden, ama tatlıya bağlayabildik, bunun için teşekkür ediyorum. Ayrıca kırıcı sözler kullandıysam özür dilerim.
Müziğe önem veriyorum, hayatımın önemli bir yerini kaplıyor ve kulaklığın da bana saçma gelmiyor çünkü o tarz kulaklıkların getirilerini biliyorum, boşa atılan paralar değil onlar. Kulaklık piyasasını da az çok biliyorum ama çok geniş bilgim yok açıkçası. Zaten eleştirimin temel kaynaklarından biri de ses çipi aslında. Yukarıda aynen şu cümle kullanılıyor: "High-fidelty audio experince - the phone is fine tuned on work with the Beats headset to automatically optimize sound quality." Bana kalırsa ses çipi değişmemiş olabilir. Ses çipini değiştirmeden sadece kulaklık eklenmişse verim istenilen oranda artamaz, HTC'lerin ses konusundaki kötü imajına bakılırsa kulaklığa da yazık olur. Ama ses çipi de değişmişse müzik adına atılan iyi bir adım olur ve müzikseverlerin ilgisini çeker.
Tartışmamız yıkıcı değil yapıcı oldu, tekrardan ben de teşekkür ediyorum. Umarım çipi de değişmiştir de sen de istediğin gibi bir cihaza kavuşmuş olursun :)
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Mr.Kertenkele 7 yıl
merttr
290 dolar fark hakedecek bir ürün değil bence bu keşke bu kadar yüksek olmasaydı.

O kulaklıklar o parayı hak eder.
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Şahi_13 7 yıl
2300lük bataryayı alıcam ebayde var,overclock zaten yapılıyo,ve 16gb class10 kartım var,yeni alıcaklara tavsiye edilir iyi makine sensation böyle dahada şık olmuş
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wikii 7 yıl
Evo 3D'nin 1800 mAh'lık bataryası ile şarjı ne kadar gidiyor, ebay'de satılan 2300 mAh'lık batarya ile ne kadar? biliyor musunuz?
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TuRaN.z 7 yıl
Ben daha önce htc nin böyle bir girişimini hatırlamıyorum bu bir nevi yeni ses sistemini tanıştırmak gibi, bu cihazda bu sistem düzgün kurulursa müziksever telefon sahipleri adına süper bir cihaz olabilir daha öncede dediğim gibi bence çok güzel bir girişim...
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I want to play a game 7 yıl
Nedir bu beats aduio
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dayseeh 7 yıl
madem amiral gemisini revize ediyorlar neden ram den kısıyorlar.
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
Bizlere Salladı Mono Hoparlörü Simdi Beats Audio Cikarir.
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BekirTemel 7 yıl
HTC de bu politika ile Samsung gibi saçmalıyor.yok plus yok edition,kardeşim bizim suçumuz ne ben almışım S2 şimdi sen bataryasını işlemcisini güçlendirmiş plusunu çıkarıyosun ee bari baştan çıkart 1 tane çıkart oda en iyisi olsun S2 ye düşünemedin mi 1.5 işlemci ve 1850 mah batarya şimdi S2 plusta göryorm bu özellikleri yazık ya milleti kandırıyolar resmen.
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DarthLuca 7 yıl
Beats Audio haricinde hiç bir değişiklik yok. Sensationdaki işlemci zaten 1.5GHz hızında çalışan bir işlemci ama batarya süresini uzatmak amacıyla underclock edilmiş durumda, muhtemelen yeni batarya kapasitesi bu yüzden yüksek. Ayrıca cihazın ROMuda 4GB ama kullanıma açık bölümü 1GB, sadece yazılımı değiştirip SE versiyonu deniyor. Custom ROM kullanarak benim Sensationımda SE versiyon, gayet stabil 1,5GHzde çalışıyor.
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SliTheRiNN 7 yıl
boşverin bunu HTC Temcit Pilavı Special Edition çıkacak..
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deniz_sea 7 yıl
aradaki fiyat farkı bence yeni aldıkları beats audioya gidecektir:)
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Sunstorms 7 yıl
Ne gereksiz yorumlar yapılmış asıl revizyon beats audio hoparlör sistemi ve kulaklıklardır gerisinin hikaye olduğunu zaten herkes biliyor.
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ZZ RAT 7 yıl Sunstorms
svideoz

Ne gereksiz yorumlar yapılmış asıl revizyon beats audio hoparlör sistemi ve kulaklıklardır gerisinin hikaye olduğunu zaten herkes biliyor.


+1
hikaye bu zaten,
adamlar ses sistemi icin bunu yaptilar ve
gayet de guzel oldu(fiyat biraz yuksek tabi).
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