HTC, Sensation'ı revize ediyor; Sensation Special Edition

Dünyanın önde gelen akıllı cihaz üreticilerinden HTC, son dönemdeki en başarılı çözümlerinden biri olan Sensation'ın özel modelini hazırlıyor. Yeni Sensation, daha güçlü işlemcisi ile öne çıkarken; tahmin edebileceğiniz gibi Beats Audio desteğiyle daha kaliteli ses deneyimi vaat ediyor.

CNet'in yayınladığı tanıtım görseline göre, yaklaşık 844 dolardan satışa sunulacak olan Sensation Special Edition, doğal bir ses deneyimi sunarken kutu içeriğinde "Beats" markasının kullanıldığı "Beats IEM" kulaklıkları ile birlikte gelecek. Daha iyi bir ses deneyiminin yanı sıra yeni Sensation'ın teknik özellikleri şöyle;

1.5GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm 8260 (Sensation'da 1.2GHz idi)

768MB'lık sistem belleği

1730 mAh'lik batarya (Sensation'da 1520 mAh idi)

4.3 inçlik 960x540 piksellik ekran

1080p hareketli görüntü kaydı yapabilen, LED flaş ile güçlendirilmiş 8 megapiksellik ana kamera

VGA çözünürlüğünü destekleyen ikincil kamera

4GB'lık dahili depolama alanı, microSD kart girişi (8GB'lık kart kutu içeriğinde yer alıyor.)

Android 2.3