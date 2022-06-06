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    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 8 Lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Oppo, Reno 8 serisine bir yeni model daha kattı. Oppo Reno 8 Lite 5G, bugün özellikleri ile birlikte karşımıza çıktı. İşte 33W hızlı şarjlı Oppo Reno 8 Lite 5G.
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    Oppo Reno 8 Lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Oppo, Reno 8 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan Oppo Reno 8 Lite 5G'yi tanıttı. İşte Oppo Reno 8 Lite 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

    Oppo Reno 8 Lite, Snapdragon 695'i kullanıyor

    Oppo Reno 8 ailesinin yeni üyesi Oppo Reno 8 Lite 5G, bugün Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte tanıtıldı. Bu işlemcinin yanında 8GB RAM bellek sunan cihaz, aynı zamanda 128GB depolama alanına sahip. Ön tarafında 6,43 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor.

    Oppo Reno 8 Lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan Oppo Reno 8 Lite 5G, arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera barındırıyor. Bu ana kameranın yanında ise iki adet 2MP'lik sensör bulunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan cihaz, aynı zamanda 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Ek olarak 3,5mm jak girişi, Type-C, parmak izi sensörü, microSD kart desteği gibi özelliklere sahip olan Oppo Reno 8 Lite 5G, aynı zamanda Android 11 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatı ise tam olarak 429 Euro.

    Oppo Reno 8 Lite 5G özellikleri

    • Ekran: 6,43 inç, FHD+
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 12.1
    • Fiyatı: 429 Euro
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 19 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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