Oppo, Reno 8 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan Oppo Reno 8 Lite 5G'yi tanıttı. İşte Oppo Reno 8 Lite 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Motorola Moto Edge 2022'nin detayları ortaya çıktı 20 sa. önce eklendi

Oppo Reno 8 Lite, Snapdragon 695'i kullanıyor

Oppo Reno 8 ailesinin yeni üyesi Oppo Reno 8 Lite 5G, bugün Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte tanıtıldı. Bu işlemcinin yanında 8GB RAM bellek sunan cihaz, aynı zamanda 128GB depolama alanına sahip. Ön tarafında 6,43 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan Oppo Reno 8 Lite 5G, arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera barındırıyor. Bu ana kameranın yanında ise iki adet 2MP'lik sensör bulunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan cihaz, aynı zamanda 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Ek olarak 3,5mm jak girişi, Type-C, parmak izi sensörü, microSD kart desteği gibi özelliklere sahip olan Oppo Reno 8 Lite 5G, aynı zamanda Android 11 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatı ise tam olarak 429 Euro.

Oppo Reno 8 Lite 5G özellikleri

Ekran: 6,43 inç, FHD+

6,43 inç, FHD+ İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği

4500mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 12.1

Android 11 tabanlı ColorOS 12.1 Fiyatı: 429 Euro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Reno 8 Lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri