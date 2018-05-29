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HTC U12 Plus'ın kutusundan 3.5mm kulaklık dönüştürücü adaptör çıkmayacak

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi HTC U12 Plus'ın kutusunda 3.5mm kulaklık dönüştürücü adaptör olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...
12 ay
2,8b
1
18
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtan HTC'den, bu telefonu almayı düşünen kullanıcıları üzecek bir haber geldi. Giriş modelinin 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu HTC U12 Plus'ın kutusundan, USB Type-C girişini 3.5mm kulaklık bağlantısına dönüştüren adaptörün yer almayacağı ortaya çıktı.

HTC'nin bu kararı kullanıcıların tepkisini çekti

HTC U12 Plus modelinde de tıpkı diğer yeni amiral gemilerinde olduğu gibi 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor. Tayvanlı üretici rakip şirketlerin bu hamlesini devam ettirirken, onları örnek alıp kutuya, USB Type-C'yi 3.5mm kulaklık girişine dönüştüren adaptör eklememesi ise hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bu bağlamda HTC U12 Plus'ın kutusundan sadece USB Type-C kulaklık çıkacağını ve kendi 3.5mm kulaklığınızı kullanabilmeniz içinse, 12 dolarlık dönüştürücü adaptör satın almanız gerektiğini belirtelim.
HTC'nin ABD twitter hesabına gelen bir soruyla ortaya çıkan bu durum, kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Zira 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonun kutu içeriğinin tam olmasını beklemenin lüks sayılmadığını söyleyebiliriz. HTC'nin bu kararından vazgeçip 3.5mm dönüştürücü adaptörü kutu içeriğine dahil edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/5/29/17404836/htc-u12-plus-phone-usb-c-headphone-jack-specs Yorum Yaz
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lefransuva 12 ay en beğenilen
tepki çok basit. al-ma-ya-cak-sı-nız. apple da da böyle samsungda da. tek markaya muhtaç değilsin. bu markaları adam etmek istiyosan böyle küçük şark kurnazlıklarını kesmek istiyosan elindeki en büyük gücü kullanacaksın. almayacaksın. sonuçta ekmek değil bu. olmasa da olur.
tepki çok basit. al-ma-ya-cak-sı-nız. apple da da böyle samsungda da. tek markaya muhtaç değilsin. bu markaları adam etmek istiyosan böyle küçük şark kurnazlık...
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anduril25 12 ay
"Zira 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonun kutu içeriğinin tam olmasını beklemenin lüks sayılmadığını söyleyebiliriz."

Size kutu içeriği tam olmayan bir telefon söyleyeyim mi?
Hızlı şarj destekleyen telefonun içinden hızlı şarj adaptörü çıkmayıp 49$ daha isteyen, üstüne bir de hızlı şarj adaptörünün bir girişini de USB Type-C yapıp onu kullanmak için gereken kabloya da ekstra 19$ ver diyen IPhone X' in kutu içeriği tam değildir.
Kutunun içinden USB-C kulaklık çıkıp, girişininde USB Type-C olduğu bir telefonun kutu içeriği tam değil demek ısmarlama kokuyor.
Ha firmalarca 3.5mm jackın terk edilmesinin mantıklı bir cevabı yok ve kutu içinde bu apartın çıkması da bence de gerekli ama haber sunuş şekli hoş değil.
"Zira 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonun kutu içeriğinin tam olmasını beklemenin lüks sayılmadığını söyleyebiliriz."...
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RaptorFX 11 ay
Gün boyu telefon kullanıp akşamları telefon şarj olurken film izliyorum. Bu 3.5 koymama teranesi devam ederse hiç bir telefona geçiş yapamayacağım. Zira kulaklığı da şarj et kısmı benim için işkence oluyor.
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aycibin 11 ay
bence htc telefon satmasın,sırf type-c ve lightning destekli dönüştürücüler satsın.telefondan daha fazla satar
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T Square 11 ay
Bir zamanlar her marka kendine özel soket kullanır 3.5 jack girişi koymazlardı, daha sonra tüm markalar standart olarak koymaya başladı bizde oh be dedik. Şimdide Usb C portunu başımıza bela ettiler, hadi her şeyi geçtik cihaza kulaklık takılıyken şarja bağlayamamak nedir abi? bir yöntemi var mı bilmiyorum ama saçmalar saçması.Ben neden aparatlar ile cebelleşeyim. Bu üreticiler ızdırap oluyor millete.
Ayrıca eyyy Htc sen kimsin, zaten ayakta zor duruyorsun bide o fiyata aparat koymuyorsun. Senden bi cacık olmaz...
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Bay Robot 12 ay anduril25
Apple yapınca tü kaka HTC yapınca olabilir alıverin.
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anduril25 11 ay Bay Robot
Acilen paragrafta anlam dersleri almanızı tavsiye ederim.
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anduril25 12 ay
"Zira 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonun kutu içeriğinin tam olmasını beklemenin lüks sayılmadığını söyleyebiliriz."

Size kutu içeriği tam olmayan bir telefon söyleyeyim mi?
Hızlı şarj destekleyen telefonun içinden hızlı şarj adaptörü çıkmayıp 49$ daha isteyen, üstüne bir de hızlı şarj adaptörünün bir girişini de USB Type-C yapıp onu kullanmak için gereken kabloya da ekstra 19$ ver diyen IPhone X' in kutu içeriği tam değildir.
Kutunun içinden USB-C kulaklık çıkıp, girişininde USB Type-C olduğu bir telefonun kutu içeriği tam değil demek ısmarlama kokuyor.
Ha firmalarca 3.5mm jackın terk edilmesinin mantıklı bir cevabı yok ve kutu içinde bu apartın çıkması da bence de gerekli ama haber sunuş şekli hoş değil.
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interwap 12 ay
Vay arkadaş konuya bak.
aliexpress.com/...
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cansev07 12 ay interwap
Bence o çalışmayacaktır. Htc nin kutudan çıkan kulaklıkları sadece htc telefonlarda çalışıyordu. Yine ona benzer bir şey yaparlar sadece onların sattığı dönüştürücü ile çalışır diye düşünüyorum.
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kraix 12 ay
Jack girişine bir ihtiyacın olmayacak telefon zaten kendisi.
Bluetooht ile 32 bit ses desteği sağlayan ve kutu içerisinden zaten efsane bir kulaklık çıkan telefon kendileri.
Bana kalırsa içinden bu aparat çıksa da olur çıkmasa da...
Buna takılanları da anlamış değilim çok ilginçler.
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cansev07 12 ay kraix
Kardeşim sana göre öyle ama ben Sony MDR 1A aldım, hadi beni geç benden daha fazla paralar harcayıp kulaklık alan insanlar var ve bu kulaklıklar 3.5mm jack ile çalışıyorlar.
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esmerbuyucu 12 ay
Jack girişini ille kullanmak isteyenler zaten dahili girişe sahip telefonlar varken(Samsung, LG vs.) jack girişsiz telefonları tercih etmez. Bu telefonla birlikte adaptörün çıkması manasız kalıyor. Doğal olarak adaptör atıl duruma geldiği için kutudan çıkartmışlar.
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12 Angry Men 12 ay
Htc neyine guvenıyorsa. Adaptoru bırak kım bu telefona 800 dolar verır.
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Nuroxy 12 ay 12 Angry Men
Huawei'ye Samsung'a verecek param var ise onlara değil bu telefona veririm hocam :)
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strong mind strong body 12 ay
Htc
Teknoloji marketlerinde bile artık Htc bulunmuyor.Satış rakamları çok düşük olmalı.
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htc u12+, 3.5 mm jak ve
5 etiket daha usb type-c kulaklık girişi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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