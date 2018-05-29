HTC U12 Plus'ın kutusundan 3.5mm kulaklık dönüştürücü adaptör çıkmayacak

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtan HTC'den, bu telefonu almayı düşünen kullanıcıları üzecek bir haber geldi. Giriş modelinin 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu HTC U12 Plus'ın kutusundan, USB Type-C girişini 3.5mm kulaklık bağlantısına dönüştüren adaptörün yer almayacağı ortaya çıktı.

HTC'nin bu kararı kullanıcıların tepkisini çekti

HTC U12 Plus modelinde de tıpkı diğer yeni amiral gemilerinde olduğu gibi 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor. Tayvanlı üretici rakip şirketlerin bu hamlesini devam ettirirken, onları örnek alıp kutuya, USB Type-C'yi 3.5mm kulaklık girişine dönüştüren adaptör eklememesi ise hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bu bağlamda HTC U12 Plus'ın kutusundan sadece USB Type-C kulaklık çıkacağını ve kendi 3.5mm kulaklığınızı kullanabilmeniz içinse, 12 dolarlık dönüştürücü adaptör satın almanız gerektiğini belirtelim.

HTC'nin ABD twitter hesabına gelen bir soruyla ortaya çıkan bu durum, kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Zira 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonun kutu içeriğinin tam olmasını beklemenin lüks sayılmadığını söyleyebiliriz. HTC'nin bu kararından vazgeçip 3.5mm dönüştürücü adaptörü kutu içeriğine dahil edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/5/29/17404836/htc-u12-plus-phone-usb-c-headphone-jack-specs