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Snapchat sese tepki veren ilk lensini yayınladı

Popüler sosyal medya uygulamalarından Snapchat, sese tepki veren ilk lensini yayınladığını duyurdu. Yapılan açıklama ise yeni lenslerin de yolda olduğu yönünde. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde
11 ay
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Snapchat sese tepki veren ilk lensini yayınladı
 
Son zamanlarda yeni tasarımı konusunda eleştiriler alan ve bunun sonucunda da gelir kaybı yaşayan Snapchat, yaralarını sarmaya çalışıyor. Şirket yaptığı yeni açıklama ile seslere tepki veren ilk lensini yayınladığını duyurdu.

Sese tepki veren lensler çoğalacak

Yeni yayınlanan lens, yüzünüz için sevimli bir hayvan maskesinden oluşuyor ve bu lens duyduğu seslere göre tepkiler vererek eğlenceli görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Snapchat'in önümüzdeki günlerde sese tepki veren yeni lensler de yayınlayacağı gelen haberler arasında.
Snapchat, Nisan ayının başlarında kullanıcıların 2B ve 3B Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli lensler oluşturabilmelerini sağlayan Lens Studio yazılımını duyurmuştu. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kendi lenslerini oluşturup uygulamaya gönderebiliyorlar ve Snapchat tarafından kabul görmesi durumunda ise bu lensler uygulamada yer alabiliyor.

https://www.engadget.com/2018/05/28/snapchat-lens-reacts-to-sound/ Yorum Yaz
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