Snapchat sese tepki veren ilk lensini yayınladı

Son zamanlarda yeni tasarımı konusunda eleştiriler alan ve bunun sonucunda da gelir kaybı yaşayan Snapchat, yaralarını sarmaya çalışıyor. Şirket yaptığı yeni açıklama ile seslere tepki veren ilk lensini yayınladığını duyurdu.

Sese tepki veren lensler çoğalacak

Yeni yayınlanan lens, yüzünüz için sevimli bir hayvan maskesinden oluşuyor ve bu lens duyduğu seslere göre tepkiler vererek eğlenceli görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Snapchat'in önümüzdeki günlerde sese tepki veren yeni lensler de yayınlayacağı gelen haberler arasında.

Snapchat, Nisan ayının başlarında kullanıcıların 2B ve 3B Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli lensler oluşturabilmelerini sağlayan Lens Studio yazılımını duyurmuştu. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kendi lenslerini oluşturup uygulamaya gönderebiliyorlar ve Snapchat tarafından kabul görmesi durumunda ise bu lensler uygulamada yer alabiliyor.

https://www.engadget.com/2018/05/28/snapchat-lens-reacts-to-sound/