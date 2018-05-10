HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı

Tayvanlı bir haber sitesi, 23 Mayıs'ta lanse edilecek olan HTC U12+'ın fiyatını öne sürdü. Rakiplerinden çok da aşağı kalır bir fiyat etiketine sahip olmayan HTC U12+'ın fiyatı depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 734-768 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirten Epson, 128 GB depolama birimine sahip HTC U12+ modelinin ise 801-834 dolar olacağını ifade ediyor. Bahsi geçen rakamlar doğruysa HTC U12+'ın Samsung Galaxy S9 ailesi ile hemen hemen aynı fiyat aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

23 Mayıs'ta resmi duyurusu yapılacak HTC U12+'ın ilk partisinin Haziran ayı itibariyle stoklarda olacağı ifade ediliyor.

http://playfuldroid.com/htc-u12-pricing-leaked-ahead-of-unveiling/