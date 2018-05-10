HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Tayvanlı bir haber sitesi, 23 Mayıs'ta lanse edilecek olan HTC U12+'ın fiyatını öne sürdü. Rakiplerinden çok da aşağı kalır bir fiyat etiketine sahip olmayan HTC U12+'ın fiyatı depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.
64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 734-768 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirten Epson, 128 GB depolama birimine sahip HTC U12+ modelinin ise 801-834 dolar olacağını ifade ediyor. Bahsi geçen rakamlar doğruysa HTC U12+'ın Samsung Galaxy S9 ailesi ile hemen hemen aynı fiyat aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
23 Mayıs'ta resmi duyurusu yapılacak HTC U12+'ın ilk partisinin Haziran ayı itibariyle stoklarda olacağı ifade ediliyor.
http://playfuldroid.com/htc-u12-pricing-leaked-ahead-of-unveiling/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye nüfusu: 81 milyon GSYİH: 857,7 milyar USD (2016)
Bu sadece bir örnek. Demek istediğim 17 milyonluk bizim 1/5'imiz kadar devlet demiyorum devletçik bizim kadar üretim yapıyor. Biz safi laf üretiyoruz. O pahalı bu pahalı. Ben mevcut hükümete oy veren biri değilim ama gençler üretmiyoruz ve üretip kazanmayanlar en pahalıya almaya mahkumdur.
Gençler yazları bir geçicide olsa işte çalışıyor musunuz? 30 küsür yaşına kadar babadan harçlık alıyor musunuz? Donlarınızı ve çoraplarınızı hala anneniz mi alıyor? Cevabı evetse pahalı almaya mahkumsunuz. Diğerleri zaten çalıştığı için pek para sorunu olmaz.