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HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı

23 Mayıs'ta resmi duyurusu yapılacak olan HTC U12+'ın fiyatı sızdırıldı. Galaxy S9 ile hemen hemen aynı fiyat bandında olan HTC U12+'ın fiyatı depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.
1 yıl
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8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Tayvanlı bir haber sitesi, 23 Mayıs'ta lanse edilecek olan HTC U12+'ın fiyatını öne sürdü. Rakiplerinden çok da aşağı kalır bir fiyat etiketine sahip olmayan HTC U12+'ın fiyatı depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. 
64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 734-768 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirten Epson, 128 GB depolama birimine sahip HTC U12+ modelinin ise 801-834 dolar olacağını ifade ediyor. Bahsi geçen rakamlar doğruysa HTC U12+'ın Samsung Galaxy S9 ailesi ile hemen hemen aynı fiyat aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
23 Mayıs'ta resmi duyurusu yapılacak HTC U12+'ın ilk partisinin Haziran ayı itibariyle stoklarda olacağı ifade ediliyor.   

http://playfuldroid.com/htc-u12-pricing-leaked-ahead-of-unveiling/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
HTC'nin şu yüksek fiyat inadı bir yılı daha zararla bitireceklerinin habercisi.
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V4LKyR 1 yıl
Ya ne zaman batacak bu HTC? 3 yıl oldu...
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hakanxml 1 yıl
Hollanda nüfusu: 17 milyon GSYİH: 770 milyar Dolar (2016)
Türkiye nüfusu: 81 milyon GSYİH: 857,7 milyar USD (2016)
Bu sadece bir örnek. Demek istediğim 17 milyonluk bizim 1/5'imiz kadar devlet demiyorum devletçik bizim kadar üretim yapıyor. Biz safi laf üretiyoruz. O pahalı bu pahalı. Ben mevcut hükümete oy veren biri değilim ama gençler üretmiyoruz ve üretip kazanmayanlar en pahalıya almaya mahkumdur.

Gençler yazları bir geçicide olsa işte çalışıyor musunuz? 30 küsür yaşına kadar babadan harçlık alıyor musunuz? Donlarınızı ve çoraplarınızı hala anneniz mi alıyor? Cevabı evetse pahalı almaya mahkumsunuz. Diğerleri zaten çalıştığı için pek para sorunu olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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sarge61 1 yıl hakanxml
Üretmemek bir yana olan fabrikaları da satıyor(lar)uz [:\-]
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alemburda34 1 yıl
Bugunun gundemi aslinda ZTE nin global faaliyetlerini durdurdugunu aciklamasi ama dhde bununla ilgili haber yok.
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XFalconX 1 yıl
bu tasarım olmuş dedirtiyor
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emmare 1 yıl
HTC, bızımle deyılsın!
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KalemKolik 1 yıl
Htc kimi 750 dolardan telefon satmaya çalışıyor. Lg, sony gibi bu piyasada zavallı firmalardan birisin. 500 dolardan fazla ederin bile yok
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
HTC'nin şu yüksek fiyat inadı bir yılı daha zararla bitireceklerinin habercisi.
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