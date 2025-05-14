Android 16 resmen tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, 13 Mayıs’ta The Android Show: I/O Edition etkinliğinde Android 16 ile gelecek, işletim sisteminin yeni tasarım dilini resmen tanıttı. Material 3 Expressive, yeni hareket fiziği, bileşen güncellemeleri, yeni renk şemaları, etkili yazı tipleri ve daha fazlasını getiriyor.

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Material 3 Expressive neler getiriyor?

Android 16, kullanıcı arayüzünde büyük değişikle geliyor. Material 3 Expressive, Google'ın açık kaynaklı tasarım dili olan Material Design'ı temel alıyor. Dört yıl önce Android 12 ile tanıtılan Material You'nun (Material 3) yenilenen sürümü. Material 4 gibi yeni bir nesil değil, Material You tasarım felsefesinin bir uzantısı. Peki bu güncelleme neden yapıldı? Google'a göre Material 3 Expressive, şimdiye kadarki en titizlikle araştırılmış tasarım yenilemesi. 46 küresel çapta çalışma, yüzlerce tasarım varyasyonu ve 18.000'den fazla katılımcının fikriyle oluşturulmuş.

Material 3 Expressive, Android'i daha canlı ve daha sezgisel hissettirmek için tasarlanmış bir dizi kullanıcı arayüzü geliştirmesi getiriyor. Bazı temel temalar şunlar:

Dokunmatik etkileşimleri geliştiren daha esnek, doğal hissettiren animasyonlar

Yeni simge şekilleri ve yenilenen tipografi

Derinlik ve odak için arka plan bulanıklaştırma efektleri

Güncellenen renk temaları

Daha dinamik bir düzen için ana ekran ve Hızlı Ayarlar geliştirmeleri

Birçok Google uygulaması için görsel yeni tasarım

Yeni animasyonlar ve hareket fiziği

Material 3 Expressive, etkileşimleri daha akıcı, dinamik ve doğal hale getirmeyi vadeden yeni bir hareket sistemi getiriyor. Örneğin; bir bildirimi kapattığınızda dokunsal bir titreşimle yumuşak bir ayırma efekti oluşuyor ve diğer bildirimler de kaydırmanıza hafif tepki veriyor. Son Kullanılanlar ekranında bir uygulamayı kapatırken, ses kaydırıcılarıyla etkileşime girerken veya bildirim panelini aşağı çekerken benzer efektler göreceksiniz.

Daha dinamik ve kişiselleştirilmiş renk temaları

Material 3 Expressive ayrıca görsel hiyerarşi ve kişiselleştirmeyi iyileştirmeyi amaçlayan daha zengin, daha ayrıntılı renk paletleriyle Android'in dinamik renk temalama motorunu da geliştiriyor. Google, güncellenen sistemin birincil, ikincil ve üçüncül tonlar arasında daha net bir ayrım sağlayarak kullanıcıların hangi eylemlerin en önemli olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Yeni temalar, görsel kontrast oluşturarak arayüz öğelerinin birbirine karışmasını önlemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Material 3 Expressive temaları özel duvar kağıtlarını ve tercihleri ​​yansıtmaya devam edecek.

Tipografi yenilemesi

Tipografi, Material 3 Expressive ile önemli bir yükseltme alıyor; kullanıcı dikkatini çekmek için tasarlanmış yeni yazı stilleri getiriyor. Başlıklar ve önemli eylemler artık daha büyük boyutta ve iyileştirilmiş hiyerarşi sayesinde fark edilmesi daha kolay. İster bir kayıt başlatıyor olun, ister okunmamış mesajları kontrol ediyor olun, yeni Material 3 Expressive yazı stilleri bu etkileşimlerin daha hızlı hissedilmesini sağlayacak. Google, bu güncellemeleri geliştiricilere Material yazı ölçeği aracılığıyla sunuyor. Android uygulamaları yakında daha zengin düzenler ve daha iyi netlik sunacak. Şirket, Material 3 Expressive'in tipografisinin ve renk temalarındaki değişikliklerin Google uygulamalarına da uygulanacağını söylüyor.

Yeni şekiller, geçişler ve güncellenmiş bileşenler

Material 3 Expressive, uygulama geliştiricilerinin daha çeşitli arayüzler oluşturmasına olanak tanıyan 35 farklı seçenekle Android'e yeni bir şekil kitaplığı getiriyor. Android kullanıcıları, daha akıcı ve etkileşimli deneyim için kare köşeli parabolik şekle dönüşen yumuşak şekil değiştirme geçişleri görecek.

Material 3 Expressive ayrıca 15 yeni/yenilenmiş kullanıcı arayüzü öğesi dahil olmak üzere geliştirilmiş bileşen paketi içeriyor. Düğme grupları, bölünmüş düğmeler, araç çubukları, yükleme göstergeleri ve kayan eylem düğmesi (FAB) gibi yeni eklemeler var. Uygulama çubukları, simge düğmeleri ve gezinme çubukları gibi mevcut öğeler de şekil, boyut ve stil yönünden geliştirilmiş özelleştirmelerle geliyor.

Geliştirilmiş sistem kullanıcı arayüzü

Android sistem arayüzü Material 3 Expressive ile daha özelleştirilebilir hale geliyor. Kullanıcılar artık daha hızlı erişim için El Feneri veya Rahatsız Etme gibi daha fazla denetimi sabitleyebilecek. Hızlı Ayarlar döşemeleri de yeniden boyutlandırılabilir hale geliyor; kullanıcıların bu alana her zamankinden daha fazla özellik sığdırmasına olanak tanıyor. Bildirim paneli de arka plana derinlik katan hafif bulanıklık efekti içeriyor.

Canlı Güncellemeler adlı yeni özellik, Uber Eats veya Google Haritalar gibi uygulamalardan gerçek zamanlı ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırıyor. Uygulamayı açmaya gerek kalmadan sipariş teslimat zamanını veya yolculuk paylaşım durumu görülebilecek.

Pixel Watch ve Wear OS'de Material 3 Expressive

Material 3 Expressive, Pixel Watch’tan başlayarak Wear OS’e de gelecek. Google, renklerin telefonlar ve giyilebilir cihazlar arasında senkronize olmayacağını söylese de Material 3 Expressive'in dinamik renk teması Wear OS'e gelecek ve efektler arayüze tutarlı bir şekilde yansıtılacak. Animasyonlar da Pixel Watch'un dairesel ekranının doğal eğrisini takip edecek şekilde tasarlanmış ve daha sürükleyici ve akıcı bir deneyim oluşturuyor.

Google, Material 3 Expressive'in Haziran ayında yayınlanması planlanan kararlı Android 16 sürümünün ardından bu yılın ilerleyen zamanlarında Pixel telefonlara gelmeye başlayacağını söyledi.

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