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HTC Vigor, Droid Incredible HD adıyla sunulabilir

7 yıl
20,3b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Vigor, Droid Incredible HD adıyla sunulabilir
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HTC'nin üst seviye telefon segmenti için hazırladığı Vigor kod adlı yeni telefonu, ortaya çıkan yeni bir dökümana göre Droid Incredible HD adıyla sunulabilir. Henüz HTC tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da 13 Ekim'de lanse edileceği konuşulan yeni telefon, üzerinde barındırdığı güçlü donanım özellikleri ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla Android dünyasında son çeyreğin en dikkat çekici modellerinden biri olacak gibi görünüyor.
HTC tarafından dünyanın ilk HD çözünürlüklü ekrana sahip telefonu olarak lanse edileceği belirtilen telefonun, 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geleceği öne sürülüyor. 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon işlemciden güç alacağı ve Android 2.3.4 işletim sistemi üzerinde Sense 3.5 arayüzünü çalıştıracağı konuşulan telefonda ayrıca Full HD video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya, Beats Audio by Dr. Dre ses teknolojisine ve 1620 mAh kapasiteli pile yer verileceği de aynı dökümanda yer alan bilgiler arasında. 
HTC Vigor, Droid Incredible HD adıyla sunulabilir
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DH Misafiri 7 yıl
Bu telefondan daha iyi bir telefon var Samsung Galaxy S2 HD LTE her yönüyle daha üstün, türkiyeye ne zaman gelecek acaba merakla bekliyorum.
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Cayhan 7 yıl
Sunulsa ne değişecek :)
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CrypticNS 7 yıl
asdasd
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ZZ RAT 7 yıl
ismi kotu olmus, Vgor adiyla ciksaydi daha iyi olurdu,
ozellikler guzel ama tamami olur mu supheliyim.
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Max payne 35 7 yıl
böyle telefona 1620 mAh kapasiteli batarya?
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wentworthscofield 7 yıl
ilk hd çözünürlüklü ekranın yanında en yüksek ppi değerine(342) sahip cep telefonu olacak


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MirlivaVII 7 yıl
DH Misafiri
Böyle bir ekran + donanım 1620 mAh batarya ne kadar başarılı olur tartışılır kalkıp evoda 1730 kullanıp bunda daha azını kullanmak nasıl bir mantıktır anlamıyorum

O pil o ekranı götürmez bence. 2000mAh olsa tadından yenmeyecek bir telefon(?)
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DH Misafiri 7 yıl
Böyle bir ekran + donanım 1620 mAh batarya ne kadar başarılı olur tartışılır kalkıp evoda 1730 kullanıp bunda daha azını kullanmak nasıl bir mantıktır anlamıyorum
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trkkrsy 7 yıl
bu çözünürlükte başka bi tel. warmı_? yada daha üstün çözünürlükte_?
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Bl00dyHell 7 yıl
Sırf ekranı için bile alınabilir
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Lepanto 7 yıl
Görseldeki belgenin ikinci maddesinde 4.3 inch WVGA yani 800*480 çözünürlüğe sahip ekran olduğu yazılı

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oktay7272 7 yıl
İşte telefon Budur
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yc#1 7 yıl
İsim çok uzun.
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LKLC 7 yıl
4.3" 720p
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