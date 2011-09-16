HTC Vigor, Droid Incredible HD adıyla sunulabilir

HTC'nin üst seviye telefon segmenti için hazırladığı Vigor kod adlı yeni telefonu, ortaya çıkan yeni bir dökümana göre Droid Incredible HD adıyla sunulabilir. Henüz HTC tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da 13 Ekim'de lanse edileceği konuşulan yeni telefon, üzerinde barındırdığı güçlü donanım özellikleri ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla Android dünyasında son çeyreğin en dikkat çekici modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

HTC tarafından dünyanın ilk HD çözünürlüklü ekrana sahip telefonu olarak lanse edileceği belirtilen telefonun, 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geleceği öne sürülüyor. 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon işlemciden güç alacağı ve Android 2.3.4 işletim sistemi üzerinde Sense 3.5 arayüzünü çalıştıracağı konuşulan telefonda ayrıca Full HD video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya, Beats Audio by Dr. Dre ses teknolojisine ve 1620 mAh kapasiteli pile yer verileceği de aynı dökümanda yer alan bilgiler arasında.