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Tam Boyutta Gör Honor, Aralık ayında tanıttığı Honor 300 serisinden sonra yılın ilk yarısında Honor 400 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni seriyle ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı.

Honor 400 batarya kapasitesiyle fark yaratacak

Çinli bir kaynağın iddiasına göre Honor 400, 7000 mAh pil kapasitesiyle hayli iddialı batarya ömrü sunacak ve Honor 300 serisinin 5300 mAh kapasiteli bataryasını önemli ölçüde geride bırakacak. Aynı zamanda metal çerçevesiyle yüksek dayanıklılık sunacak.

Honor 400 serisinin Mayıs 2025'te piyasaya sürülmesi muhtemel. Serinin Honor 400, 400 Pro ve 400 Ultra isimli üç modelden oluşması bekleniyor. Şimdilik seriyle ilgili bilgiler bunlardan ibaret.

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Hatırlatmak gerekirse, Honor 300 Ultra ve 300 Pro Snapdragon 8 Gen 3, Honor 300 ise Snapdragon 7 Gen 3 ile gelmişti. Honor 400 Pro ve 400 Ultra'nın yaklaşan Snapdragon 8s Elite işlemcisiyle gelme olasılığı bulunuyor.

Snapdragon 8s Elite'in Cortex-X4 performans çekirdeği ve Cortex-A720 orta çekirdeklerinden oluşması bekleniyor. Geekbench listelerine göre çipset, 3,21GHz'de 1 çekirdek, 3,01GHz'de 3 çekirdek, 2,80GHz'de 2 çekirdek ve 2,02GHz'de 2 çekirdek içeren 8 çekirdekli bir yapıda olacak ve grafik tarafında Adreno 825 GPU'sunu barındıracak.

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Honor 400 serisi, 7000 mAh kapasiteli dev bataryayla gelebilir