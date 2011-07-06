HTC, ekran kartı üreticisi S3'ü satın alıyor

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından HTC stratejik bir hamle ile ekran kartı üreticisi S3'ü satın alacağını açıkladı. Geliştirdiği ekran kartlarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran S3, Nvidia ve ATi gibi isimlere karşı 2000'li yıllarda pek varlık göstermemiş ve işlemci üreticisi VIA tarafından satın alınmıştı.

Son günlerde Apple'a açtığı patent ihlal davası (sahip olduğu görüntü sıkıştırma teknolojisiyle ilgili) ile gündemde olan S3, 300 milyon dolar karşılığında HTC çatısı altına giriyor. Bu anlaşma kapsamında VIA'nın kasasına 147 milyon dolar girecek, kalan 153 milyon doları ise yatırım grubu WTI alacak.





S3'ün sahip olduğu tüm fikri mülkiyet haklarını (patentler, teknolojiler) bu satın almayla birlikte eline geçirecek olan HTC'nin nasıl bir gelecek planlaması içerisinde olduğu bilinmiyor ancak endüstrideki iddialara göre firma, ARM tabanlı işlemciler için kendi grafik işlem ünitelerini hazırlayabilir. Oyun odaklı telefon ve tabletler sunması beklenen HTC'nin bu son hamlesinin sektörde nasıl bir etki yaratacını ise zaman gösterecek.





Satın almayla ilgili işlemlerin yıl sona ermeden önce tamamlanması bekleniyor.