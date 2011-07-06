Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, ekran kartı üreticisi S3'ü satın alıyor

7 yıl
9,4b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından HTC stratejik bir hamle ile ekran kartı üreticisi S3'ü satın alacağını açıkladı. Geliştirdiği ekran kartlarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran S3, Nvidia ve ATi gibi isimlere karşı 2000'li yıllarda pek varlık göstermemiş ve işlemci üreticisi VIA tarafından satın alınmıştı.
Son günlerde Apple'a açtığı patent ihlal davası (sahip olduğu görüntü sıkıştırma teknolojisiyle ilgili) ile gündemde olan S3, 300 milyon dolar karşılığında HTC çatısı altına giriyor. Bu anlaşma kapsamında VIA'nın kasasına 147 milyon dolar girecek, kalan 153 milyon doları ise yatırım grubu WTI alacak.

S3'ün sahip olduğu tüm fikri mülkiyet haklarını (patentler, teknolojiler) bu satın almayla birlikte eline geçirecek olan HTC'nin nasıl bir gelecek planlaması içerisinde olduğu bilinmiyor ancak endüstrideki iddialara göre firma, ARM tabanlı işlemciler için kendi grafik işlem ünitelerini hazırlayabilir. Oyun odaklı telefon ve tabletler sunması beklenen HTC'nin bu son hamlesinin sektörde nasıl bir etki yaratacını ise zaman gösterecek.

Satın almayla ilgili işlemlerin yıl sona ermeden önce tamamlanması bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 7 yıl
Büyük ihtimal HTC kendi platformu için bir alt yapı oluşturacak ve oyunları yazılımları aynı çatıdan kendi marketinden satacak.
Nasıl Sony Xperia Play ile kendi marketini kurdu ise yada Tegra GPU'lu sistemler için Tegra Zone varsa HTC'de kendi yazılımını marketini ve alt yapısını kurmak için almış olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 7 yıl gun
gun
Büyük ihtimal HTC kendi platformu için bir alt yapı oluşturacak ve oyunları yazılımları aynı çatıdan kendi marketinden satacak.
Nasıl Sony Xperia Play ile kendi marketini kurdu ise yada Tegra GPU'lu sistemler için Tegra Zone varsa HTC'de kendi yazılımını marketini ve alt yapısını kurmak için almış olabilir.

Kendi mesajına alıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 7 yıl
Bu adamlar cidden çalışıyor valla bunlar kadar çalışan pek yok gibi hem kendilerine hemde bir cok firmaya telefon üretiyor adamlar iyi yetiştiriyorlar vallahi
bu alımlada htc sanırsam farklı şeyler planlıyor iyi şeyler olacağı kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 7 yıl
çok güzel bir hamle gelmiş HTC'den, S3'ün tecrübe ve patentleriyle rahatlıkla grafik işlem ünitesi hazırlayabilir ürünlerine.
hem daha bağımsız olur hemde fiyat avantajı yakalayabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Zamanında çok çektim S3'ten onboarddı ama siğer onboardların altında eziliyordu.chrome 9 :D bende iyi bir anısı yok ama ileride iyi işler yapılabilir umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 7 yıl
Bence de mevcut islemci ve goruntu birimlerini bu sekilde dahada gelistirmeyi dusunuyor olabilir. Arkadasin dedigi gibi ps phone gibi oyun odakli akilli telefon ve oyunlar ve gorsel efektleri daha iyi oynatabilen goruntu birimleri hazirlayacaktir. Iyi mantikli bir hamle bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 7 yıl
bence sonucu güzel olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
jibe
HTC S3 ü alıp S3 ün Apple a açtığı davadan nemalanmaya mı çalışıyor.

saçma bir yorum olmuş. patent ihlalinden tazminat almak için 300 milyon$ verip firmayı satın mı alacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dcup 7 yıl
HTC Qualcomm'un hissedarlarından birisi. Qualcomm işlemcilerine destek amaçlı bir grafik firması alması gayet mantıklı geldi bana.

Mobil sistemler için paket işlemciler hazırlayabilirler, işlemci+grafik işlemcisi çeklinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Umarım bu satın almayı akıllı telefon piyasasına en güzel şekliyle yansıtır HTC.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
HTC S3 ü alıp S3 ün Apple a açtığı davadan nemalanmaya mı çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 7 yıl
vay be.. Ati ve nvidia ya rakip geliyor demek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sorceress 7 yıl
Hayatta aklıma gelmezdi böyle olacağı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9447 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
5 etiket daha s3 gpu satın alma Ekran Kartı htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim