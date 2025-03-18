Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ve özellikleri paylaşıldı

Yeni sızıntılar, Galaxy S25 Edge’in üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunlar sırasıyla Titanyum Buz Mavisi, Titanyum Gümüş ve Titanyum Siyah. Ayrıca isim şeması, cihazın tıpkı S25 Ultra gibi titanyum çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Son olarak Galaxy S25 Edge, Avrupa pazarında iki farklı versiyon ile sunulacak:
- 12GB RAM + 256GB depolama modeli: 1.200 - 1.300 euro
- 12GB RAM + 512GB depolama modeli: 1.300 - 1.400 euro
Bu fiyatlandırma, S25 Edge’in S25+ modelinden daha pahalı olacağını gösteriyor. Ancak yine de S25 Ultra’ya kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olacağı söylenebilir.
Galaxy S25 Edge beklenen özellikler
Samsung Galaxy S25 Edge’in teknik detayları da şekillenmeye başladı. Cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile geleceği biliniyor. Arka kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çift sensörlü bir kurulum bekleniyor. Ayrıca Galaxy S25 Edge’in kalınlığının Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince yapı bazı donanım fedakarlıklarını da beraberinde getiriyor.
Batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraların iki sensöre indirgenmesi bu durumun başlıca sonuçları arasında. Galaxy S25 Edge 16 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak ve Mayıs ayında satışa sunulacak. Ancak Samsung’un üretim hacmini sınırlı tutacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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