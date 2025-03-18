Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ve özellikleri paylaşıldı

    Samsung, son Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini tanıtırken sürpriz bir şekilde Galaxy S25 Edge’i de duyurdu. Şimdi ise meraklandıran modelin fiyatı ve bazı özellikleri paylaşıldı.
    Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ve özellikleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini duyururken sürpriz bir şekilde Galaxy S25 Edge modelini de tanıttı. Ancak lansmanda cihaz hakkında sınırlı bilgi paylaşıldı. Şimdi ise çıkış tarihi, depolama seçenekleri ve fiyatlandırma gibi detaylar netleşmeye başladı.

    Yeni sızıntılar, Galaxy S25 Edge’in üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunlar sırasıyla Titanyum Buz Mavisi, Titanyum Gümüş ve Titanyum Siyah. Ayrıca isim şeması, cihazın tıpkı S25 Ultra gibi titanyum çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Son olarak Galaxy S25 Edge, Avrupa pazarında iki farklı versiyon ile sunulacak:

    • 12GB RAM + 256GB depolama modeli: 1.200 - 1.300 euro
    • 12GB RAM + 512GB depolama modeli: 1.300 - 1.400 euro

    Bu fiyatlandırma, S25 Edge’in S25+ modelinden daha pahalı olacağını gösteriyor. Ancak yine de S25 Ultra’ya kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olacağı söylenebilir. 

    Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

    Samsung Galaxy S25 Edge’in teknik detayları da şekillenmeye başladı. Cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile geleceği biliniyor. Arka kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çift sensörlü bir kurulum bekleniyor. Ayrıca Galaxy S25 Edge’in kalınlığının Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince yapı bazı donanım fedakarlıklarını da beraberinde getiriyor. 

    Batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraların iki sensöre indirgenmesi bu durumun başlıca sonuçları arasında. Galaxy S25 Edge 16 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak ve Mayıs ayında satışa sunulacak. Ancak Samsung’un üretim hacmini sınırlı tutacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam buğu önleyici doğal şeffaf plak kullananlar icrypex dolandırıcılığı megane 2 direksiyon kilidi açık uyarısı msü kitapçıkları geri veriliyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum