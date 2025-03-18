Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ve özellikleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini duyururken sürpriz bir şekilde Galaxy S25 Edge modelini de tanıttı. Ancak lansmanda cihaz hakkında sınırlı bilgi paylaşıldı. Şimdi ise çıkış tarihi, depolama seçenekleri ve fiyatlandırma gibi detaylar netleşmeye başladı.

Yeni sızıntılar, Galaxy S25 Edge’in üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunlar sırasıyla Titanyum Buz Mavisi, Titanyum Gümüş ve Titanyum Siyah. Ayrıca isim şeması, cihazın tıpkı S25 Ultra gibi titanyum çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Son olarak Galaxy S25 Edge, Avrupa pazarında iki farklı versiyon ile sunulacak:

12GB RAM + 256GB depolama modeli: 1.200 - 1.300 euro

modeli: 12GB RAM + 512GB depolama modeli: 1.300 - 1.400 euro

Bu fiyatlandırma, S25 Edge’in S25+ modelinden daha pahalı olacağını gösteriyor. Ancak yine de S25 Ultra’ya kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olacağı söylenebilir.

Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

Samsung Galaxy S25 Edge’in teknik detayları da şekillenmeye başladı. Cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile geleceği biliniyor. Arka kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çift sensörlü bir kurulum bekleniyor. Ayrıca Galaxy S25 Edge’in kalınlığının Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince yapı bazı donanım fedakarlıklarını da beraberinde getiriyor.

Galaxy S25 Edge koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraların iki sensöre indirgenmesi bu durumun başlıca sonuçları arasında. Galaxy S25 Edge 16 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak ve Mayıs ayında satışa sunulacak. Ancak Samsung’un üretim hacmini sınırlı tutacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ve özellikleri paylaşıldı