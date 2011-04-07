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HTC piyasa değeri açısından Nokia'yı geride bıraktı

8 yıl
19,8b
1
41
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece birkaç sene öncesine kadar pek çok kullanıcı tarafından tanınmayan HTC, akıllı telefon pazarındaki başarısı sayesinde bugün dünyanın en büyük telefon üreticileri arasında yer alıyor. Samsung'dan sonra Asya'nın en büyük ikinci telefon üreticisi olan HTC, yıllarca Windows Mobile ile anıldıktan sonra strateji değiştirerek ağırlığı Google'ın açık kaynaklı işletim sistemi Android'e vermeye başlamıştı. Üst seviye akıllı telefon pazarında iddialı ürünlere sahip olan HTC, bugün 4G destekli telefonlar açısından da ürün gamını en geniş telefon üreticisi olma unvanını korumayı sürdürüyor. Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre HTC, akıllı telefon pazarındaki agresif büyüme sayesinde, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia'yı geride bırakmış durumda.

Açıklanan bilgilere göre dün itibariyle hisse değeri %5.3 oranında artış gösteren HTC, 33.8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak, 33.6 milyar dolar piyasa değeri olan Nokia'yı geride bırakmayı başardı. Değerlerden de anlaşılabileceği üzere aradaki fark çok az ve borsadaki yoğun hareketlilik çerçevesinde dengeler Nokia lehine de değişebilir. Ancak bu noktada önemli bir detayı göz ardı etmemek gerekiyor. Nokia ve Samsung gibi firmalara nazaran HTC yarışa daha sonra dahil olan ve akıllı telefon üzerine yoğunlaşan bir firma.

HTC'nin hızlı yükselişi aynı zamanda akıllı telefon pazarındaki büyümenin de önemli bir göstergesi. Özellikle EVO 3D modeli merakla beklenen HTC'nin, önümüzdeki aylarda üst seviyede önemli bazı modellerini daha pazara sunması bekleniyor. Bu noktada Nokia'da ise durum biraz daha karışık. N8 ve C7 gibi modellerle adından söz ettiren firmanın, iPhone 4-5(?), Samsung Galaxy S II veya HTC EVO 4G gibi modellerle rekabet edebilecek çözümlere sahip olduğunu söylemek zor. Firma önümüzdeki aylarda hem yazılım hem de donanım açısından daha güçlü Symbian telefonlar sunacağını söylese de gözler Microsoft ile yapılan işbirliği kapsamında sene sonuna doğru çıkması beklenen Windows Phone 7'li modelde olacak.


http://www.bloomberg.com/news/2011-04-07/htc-surpasses-nokia-s-market-value-as-smartphones-drive-profit.html Yorum Yaz
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Firaristt 8 yıl
Nokia'nın gerileyeceği ve liderlikten düşeceği zaten belliydi. Daha bırakın yeni çıkacak telefonlarla nokia'nın rekabet edebilmesini şimdiki telefolar ile başedemiyorda onlarla nasıl etsin?
Nokia'nın gerileyeceği ve liderlikten düşeceği zaten belliydi. Daha bırakın yeni çıkacak telefonlarla nokia'nın rekabet edebilmesini şimdiki telefolar ile başed...
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MaSSive 8 yıl
Piyasa degerleri açısından Htc Nokia yi geride bırakmış olabilir.Ki Zaten Nokia da giriş seviyesi cihazlarindaki secenek bollugu sayesinde tabiri caizse sürümden kazanip ,piyasa degerini koruyor.
Yoksa, üst segment modellerde ,kullanıcı ,tüketici acısından , HTC ,Samsung,Motorola , LG ye karsı , piyasa güveni ve degeri acisindan ,Nokia coktan kaybetti.

Görünen köy klavuz istemez.
Piyasa degerleri açısından Htc Nokia yi geride bırakmış olabilir.Ki Zaten Nokia da giriş seviyesi cihazlarindaki secenek bollugu sayesinde tabiri caizse sürüm...
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nightsoldier 8 yıl
.....
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El Fuego 8 yıl
1200 liralik potansiyel bozuk N8 yerine, forumda o fiyata Atrix 4G var.

Nokia avukatlari bir baksinlar bakalim. Belki birseyler ogrenirler:D
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zamizazo 8 yıl
gözünüz aydın
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castraelectro 8 yıl

El Fuego
1200 liralik potansiyel bozuk N8 yerine, forumda o fiyata Atrix 4G var.

Nokia avukatlari bir baksinlar bakalim. Belki birseyler ogrenirler:D

N8 neyi varmış ki?
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ebrer 8 yıl
donanım seviyesinin neresi düşükmüş. Multimedya bakımından en üstünü N8. Sadece işletim sistemi eski. Fiyat/performans bakımındanda bakmak gerek.
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PowerOfLinux 8 yıl
Belliydi böyle olacağı inatla Symbiana bağımlı kalmak ve kullanıcıları da bağımlı bırakmak pek de
akıllı bir iş değil , Nokia her haliyle istese piyasayı kontrol eder ama hatalar yapıyor , İşletim sistemini
Android olarak güncellese , hatta Androidi kendine göre makyajlasa harika iş çıkarır , WM 7 yi de kullanıp
kısa zamanda cihaz kalitesini artırabilse yine iyi iş çıkarır...

Dünya üzerinde bana göre şu an için konuşuyorum en kaliteli en kullanışlı üst model cihazları HTC yapıyor
her bir modeli şiir gibi resmen !!

Nokia bu türden fırsatları bayaa bir kaçırdı göz göre göre bundan sonrada işi gerçekten zor bu kadar güçlü
rakiplere kendi eliyle fırsat verdi kendi düşen ağlamaz. Bir kullanıcı olarak acizane bu tespitleri yapabiliyorsak
Nokia üst yönetimi de birşeylerin farkındadır heralde !!

HTC her türlü İşletim sistemini mükemmel şekilde cihazlara entegre edip süsleyip cihazları uçuruyor resmen
Nokia bunu yapamaz mı ?? ne kaybederler merak ediyorum.
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kesbi 8 yıl

ebrer

donanım seviyesinin neresi düşükmüş. Multimedya bakımından en üstünü N8. Sadece işletim sistemi eski. Fiyat/performans bakımındanda bakmak gerek.

Bunu ciddi mi söylüyosunuz? Neresi üstünmüş. Örneğin n8 1200 lira. Samsungta, LG'de, HTC'de 1200 liralık telefonlara bir bakın. Bir de tekrar nokialara bakın. Kullanılan işlemci mimarisi yaklaşık 3 yaşında. Körü körüne savunmayı bırakın. Orta seviye telefonları üst seviye fiyatlardan satıyorlar. Hele n97 ve e7 vakaları varki söverim diye oralara hiç girmeyim.
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miraclees 8 yıl
Nokia bu politika ile hicbir yere varamaz donanim seviyesinin dusuklugu ve symbian os ile kendi kendini bitirdi bu bir ikincisi ise nokia wp7 os u kullansada wp7 sacma sapan kisitlamalari yuzunden cok fazla birsey degismez bence isletim sistemi android ve telefon ise htc ...
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DH Misafiri 8 yıl
yada nokia n8 de android işletim sistemi olsaydı...
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trineux 8 yıl
Hem winmo hem androidli HTC kullandim ama bir turlu sevemedim HTC yi. Nokia'nin cikardigi son adam gibi telefon N95 idi. O zamandan beri alabilecegim bir telefon cikaramadilar. iPhone/iOS gibisi yok benim icin.
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ebrer 8 yıl
android kullanmadığım için soruyorum. Gerçekten çokmu kullanışlı ve üstün.
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ebrer 8 yıl
android olmasa hepsi bir hiçtir. Nokia bunların altında kalmaz.
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ebrer 8 yıl
Türkiyede cep telefonu çağı başlamasında en çok tutulan, kullanışlı ve ilk antensiz telefon olan nokiayı şimdi beğenmeyip yerden yere vurmaların tek ve gerçek nedeni işletim sistemi olan symbiandır. Daha düne kadar nokianın çok çok gerisinde olan htc, motorola, samsung, lg vs. Telefon markalarınının nokia karşısında ilerlemiş ve geçmiş gibi söylentilerininde nedeni öve öve bitirilemediği android işletim sistemidir. Motoroladada samsungdada süperamoled, 4'' ekran, 1 ghz işlemci, android var. yani hepsi birbirinin kopyasıdır. Herkese soruyorum Nokiada android kullansaydı nokia devri kapandı, batıyor gibi yorumlar olurmuydu.
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Technotronic 8 yıl
bu daha başlangıç bi kac sene sonra htc farkı koyar
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Batuist 8 yıl
hiç olmazsa HP ile işbirliği yapıp webos kullansalardı nokia adına daha güzel olurdu.. yada yapilecekleri daha güzel bir şey var ise o da meego platformu acilen hayata sokmak olurdu. zamanın tek markasının geldiği noktaya bak. gerçi adamlar cep telefonu üretmesini biliyorlarda bugünün akıllı telefon dediğimiz aletleri cep telefonunun ötesinde bir mini bilgisayar. dolayısı ile cep telefonu üretmekten daha farklı bir kulvar.. bu yüzden tökezlediler..
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