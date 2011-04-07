HTC piyasa değeri açısından Nokia'yı geride bıraktı

Sadece birkaç sene öncesine kadar pek çok kullanıcı tarafından tanınmayan HTC, akıllı telefon pazarındaki başarısı sayesinde bugün dünyanın en büyük telefon üreticileri arasında yer alıyor. Samsung'dan sonra Asya'nın en büyük ikinci telefon üreticisi olan HTC, yıllarca Windows Mobile ile anıldıktan sonra strateji değiştirerek ağırlığı Google'ın açık kaynaklı işletim sistemi Android'e vermeye başlamıştı. Üst seviye akıllı telefon pazarında iddialı ürünlere sahip olan HTC, bugün 4G destekli telefonlar açısından da ürün gamını en geniş telefon üreticisi olma unvanını korumayı sürdürüyor. Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre HTC, akıllı telefon pazarındaki agresif büyüme sayesinde, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia'yı geride bırakmış durumda.

Açıklanan bilgilere göre dün itibariyle hisse değeri %5.3 oranında artış gösteren HTC, 33.8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak, 33.6 milyar dolar piyasa değeri olan Nokia'yı geride bırakmayı başardı. Değerlerden de anlaşılabileceği üzere aradaki fark çok az ve borsadaki yoğun hareketlilik çerçevesinde dengeler Nokia lehine de değişebilir. Ancak bu noktada önemli bir detayı göz ardı etmemek gerekiyor. Nokia ve Samsung gibi firmalara nazaran HTC yarışa daha sonra dahil olan ve akıllı telefon üzerine yoğunlaşan bir firma.

HTC'nin hızlı yükselişi aynı zamanda akıllı telefon pazarındaki büyümenin de önemli bir göstergesi. Özellikle EVO 3D modeli merakla beklenen HTC'nin, önümüzdeki aylarda üst seviyede önemli bazı modellerini daha pazara sunması bekleniyor. Bu noktada Nokia'da ise durum biraz daha karışık. N8 ve C7 gibi modellerle adından söz ettiren firmanın, iPhone 4-5(?), Samsung Galaxy S II veya HTC EVO 4G gibi modellerle rekabet edebilecek çözümlere sahip olduğunu söylemek zor. Firma önümüzdeki aylarda hem yazılım hem de donanım açısından daha güçlü Symbian telefonlar sunacağını söylese de gözler Microsoft ile yapılan işbirliği kapsamında sene sonuna doğru çıkması beklenen Windows Phone 7'li modelde olacak.

http://www.bloomberg.com/news/2011-04-07/htc-surpasses-nokia-s-market-value-as-smartphones-drive-profit.html