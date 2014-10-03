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HTC üçüncü çeyrekte de kar elde etti

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC üçüncü çeyrekte de kar elde etti

Üç yıldır akıllı telefon pazarında sürekli kan kaybeden ve özellikle One serisi ile geçen yıldan bu yana mali tabloyu düzeltmeye çalışan HTC, yılın üçüncü çeyreğinde de kar elde etmeyi başardı.

Firma uzun zaman sonra ilk kez üstüste iki çeyrek dönemde kar elde etti. Ancak aylık bazda inişli çıkışlı grafikler mevcut. Satışlar da beklendiği gibi değil ancak firmanın kemer sıkma politikası kötü satışları telafi etti. 

Firmanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 100 milyon dolar kayıp yaşayan firma için bu önemli bir gelişme. Analiz uzmanlarının son çeyrek için kar beklentisi de benzer seviyedeydi.

HTC Temmuz ayında satışlarda yüzde 33 düşüş yaşarken, Ağustos ayında yüzde 10 yükseliş, yine Eylül ayında yüzde 8 düşüş yaşadı. Firma artık çok satmak yerine daha karlı satış yapmanın yollarını arıyor. 

Önümüzdeki dönemde de akıllı telefon pazarının büyümeye devam etmesi beklendiği için HTC'nin karlılığı sürdürmesi muhtemel. Ancak pazar payında ciddi bir artış beklenmiyor.  

http://uk.reuters.com/article/2014/10/03/us-htc-results-idUKKCN0HS0IM20141003 Yorum Yaz
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ploto 4 yıl
En sevdiğim markalardan android tarafınnda sony diğeri htc ama sony i daha çok beğeniyorum
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ynsemre1 4 yıl
Eğer bu firma batarsa zevk fakiri insanlar çoğalacaktır.
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Lightr 4 yıl
Pahalı ve daha pahalı olacak
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ø 4 yıl
HTC bu çıkıştan elektrik alıp gereksiz fiyat politikasına devam ederse kan kaybettiği günlere döner.
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Xloud 4 yıl
Hep söylerim Samsung yerinde Sony ve HTC olmalı diye.Nokiadan bile az satması tamamen insanların cahilliği. Gerçi Türkiye fiyatları tartışmaya açık...
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tugares 4 yıl
Bu fiyatlara telefon satmasına rağmen alıcısı olursa elbet kar etmekten başka çaresi kalmıyor firmanın, bir de asıl nedeni uygulamış oldukları kemer sıkma politikası sanırım.
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kımyasal 4 yıl
HTC farklılaşma atağı ile kamerasını piyasaya sürdü fakat tam olarak olmamış bir ürünü üst seviye telefonda bulundurması hata oldu,Samsung bile işlemci ve kamerayı yetersiz gördüğü zamanlarda piyasada işini iyi yapan şirketlerden temin ediyor.
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Led Zeppelin 4 yıl
Daha çok kâr etmesi için önce bileşenlerini kendi üretmesi lazım... Gerisi de tüketici dostu ürün çıkarmasına bakar...
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çay 4 yıl
Çoğu kişi hala telefon alırken öncelik olarak teknik özelliklere bakıyor. Aynı fiyata daha zayıf işlemcisi olan telefonu almak yerine daha iyisini alıyor doğal olarak. Yazılım ve ek özellikler olarak bakarsak htc telefonlar çok önde fakat bunlar telefon satmıyor malesef.
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gunman233 4 yıl
HTC bu gidişle eninde sonunda batacak başka bir yol görünmüyor. Sebebi basit, yazıda geçiyor;
"Firma artık **çok satmak yerine** daha karlı satış yapmanın yollarını arıyor."
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acura07 4 yıl
Htc kamera olayini çözüp fiyatlari biraz asşağı çekmesi lazim az üründen cok kar değil. Yanlış bir stratesji..
Samsung un yerinde olmasi gereken bir firma ama saçma sapan fiyat ve donanim uygulamasi m3vcut.
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