HTC üçüncü çeyrekte de kar elde etti





Üç yıldır akıllı telefon pazarında sürekli kan kaybeden ve özellikle One serisi ile geçen yıldan bu yana mali tabloyu düzeltmeye çalışan HTC, yılın üçüncü çeyreğinde de kar elde etmeyi başardı.





Firma uzun zaman sonra ilk kez üstüste iki çeyrek dönemde kar elde etti. Ancak aylık bazda inişli çıkışlı grafikler mevcut. Satışlar da beklendiği gibi değil ancak firmanın kemer sıkma politikası kötü satışları telafi etti.





Firmanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 100 milyon dolar kayıp yaşayan firma için bu önemli bir gelişme. Analiz uzmanlarının son çeyrek için kar beklentisi de benzer seviyedeydi.





HTC Temmuz ayında satışlarda yüzde 33 düşüş yaşarken, Ağustos ayında yüzde 10 yükseliş, yine Eylül ayında yüzde 8 düşüş yaşadı. Firma artık çok satmak yerine daha karlı satış yapmanın yollarını arıyor.





Önümüzdeki dönemde de akıllı telefon pazarının büyümeye devam etmesi beklendiği için HTC'nin karlılığı sürdürmesi muhtemel. Ancak pazar payında ciddi bir artış beklenmiyor.

http://uk.reuters.com/article/2014/10/03/us-htc-results-idUKKCN0HS0IM20141003