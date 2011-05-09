HTC üst seviye Android telefonlarına yeni bir model daha ekliyor; Rider

HTC'nin yeni nesil akıllı telefonlarından Rider kod adlı modele ilişkin detaylar da belirginleşmeye başladı. Resmi görseli gün ışığına çıkan telefon, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle Amerika pazarı için hazırlanan EVO 3D modeli ile önemli benzerlikler taşıyor.4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif 3D ekrana sahip olan Android işleitm sistemli yeni telefon, 1080p çözünürlüğünde 2D/3D video kaydı yapabiliyor ve kaydettikleri gözlük gerektirmeden izlettirebiliyor.
Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik işlem birimine sahip olan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan akıllı telefona 1GB RAM eşlik ediyor. Yüksek performans segmentinde HTC'nin en iddialı modellerinden birisi olması beklenen Rider, tasarım olaraksa firmanın geleneksel çizgilerini sürdürüyor. Qualcomm'yeni işlemcisinde her çekirdek bağımsız (farklı hız ve voltaj değerlerinde) çalışabildiği için yüksek enerji verimliliği vaad eden telefonun pil kapasitesi ise şu an için bilinmiyor.
HTC'nin Rider kod adlı yeni nesil akıllı telefonu için kapsamlı özelliklerin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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htc nin her cihazı her yerde satılmıyor. sadece tayvanda satılan da var, sadece avrupada satılan da var, sadece amerika da satılan da var, her yerde birden ortak satılan da var, heryerde birden satilip da sadece etiketi farklı olan da var... e editörler bunların her birini farklı telefon duyurulmus gibi yazarlarsa bilmeyen adam da "ne bu her hafta telefon mu duyurulur" der tabii, editörlerin kabahati...
bakın bakalım amerikada desire hd var mi, desire z var mi vs... Var, hepsi var ama isimleri farklı.
ve lütfen artık her hafta telefon mu tanitilir muhabbeti de bitsin yani, htc nin çıkartacağı her telefon 4 telefon zannediliyor, her telefonun önce kod adı duyuluyor, sonra piyasaya çıkacağı adı duyuluyor, sonra diğer kıtada satilacagi adı duyuruluyor, bir o kadar da dedikodusu, sızanı, fotoğrafı falan filan, yani htcnin cart curt telefon duyurduğu falan yok, her telefonu en az 3 kere duyuyoruz, 3ünü de farklı cihaz zannedersiniz böyle oluyor ışte...