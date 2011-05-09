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HTC üst seviye Android telefonlarına yeni bir model daha ekliyor; Rider

8 yıl
37,9b
1
27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni nesil akıllı telefonlarından Rider kod adlı modele ilişkin detaylar da belirginleşmeye başladı. Resmi görseli gün ışığına çıkan telefon, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle Amerika pazarı için hazırlanan EVO 3D modeli ile önemli benzerlikler taşıyor.4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif 3D ekrana sahip olan Android işleitm sistemli yeni telefon, 1080p çözünürlüğünde 2D/3D video kaydı yapabiliyor ve kaydettikleri gözlük gerektirmeden izlettirebiliyor.

Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik işlem birimine sahip olan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan akıllı telefona 1GB RAM eşlik ediyor. Yüksek performans segmentinde HTC'nin en iddialı modellerinden birisi olması beklenen Rider, tasarım olaraksa firmanın geleneksel çizgilerini sürdürüyor. Qualcomm'yeni işlemcisinde her çekirdek bağımsız (farklı hız ve voltaj değerlerinde) çalışabildiği için yüksek enerji verimliliği vaad eden telefonun pil kapasitesi ise şu an için bilinmiyor.

HTC'nin Rider kod adlı yeni nesil akıllı telefonu için kapsamlı özelliklerin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.


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ManoMachine 8 yıl en beğenilen
hTC nin amerika pazarina sunduğu ürünlerin adını değiştirir hep bu hep böyledir. aynı cihaz avrupada bu isimle satılırken amerika yolunda ismi değiştirilip farklı bir isimle satılır.

htc nin her cihazı her yerde satılmıyor. sadece tayvanda satılan da var, sadece avrupada satılan da var, sadece amerika da satılan da var, her yerde birden ortak satılan da var, heryerde birden satilip da sadece etiketi farklı olan da var... e editörler bunların her birini farklı telefon duyurulmus gibi yazarlarsa bilmeyen adam da "ne bu her hafta telefon mu duyurulur" der tabii, editörlerin kabahati...

bakın bakalım amerikada desire hd var mi, desire z var mi vs... Var, hepsi var ama isimleri farklı.

ve lütfen artık her hafta telefon mu tanitilir muhabbeti de bitsin yani, htc nin çıkartacağı her telefon 4 telefon zannediliyor, her telefonun önce kod adı duyuluyor, sonra piyasaya çıkacağı adı duyuluyor, sonra diğer kıtada satilacagi adı duyuruluyor, bir o kadar da dedikodusu, sızanı, fotoğrafı falan filan, yani htcnin cart curt telefon duyurduğu falan yok, her telefonu en az 3 kere duyuyoruz, 3ünü de farklı cihaz zannedersiniz böyle oluyor ışte...
hTC nin amerika pazarina sunduğu ürünlerin adını değiştirir hep bu hep böyledir. aynı cihaz avrupada bu isimle satılırken amerika yolunda ismi değiştirilip far...
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Dreampark 7 yıl
Htc'nin son yillardaki yukselisi suruyor. Ama son yillarda cok sik urun cikarmya basladi. Hizli kosan atin poku seyrek dusermis...
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musivga 7 yıl
htc de cıvıttı her hafta yeni bi model çıkıyor. bir iki özellik ekle salla gitsin. bunlar yüzünden telefon alamıyorum biraz daha bekliyim daha iyisi geliyor die...
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alimakgrav 8 yıl
ZZ RAT
Aslında bu olay özelinde HTCye kızmak çok doğru değil, Evo 3Dnin Avrupa versiyonunu çıkarıyor ve adına da Rider diyor, muhtemelen çıktığında Rider bile olmayacak, HTC 3D falan olur, zaten ilk Evo 3D duyurulduğunda Avrupa için modelinin de hazırlandığı söyleniyordu, işte o söylenen model bu. Dolayısıyla HTCnin yeni model çıkardığını idda etmek pek mümkün değil, hele bir arkadaş HTC 2 adım geriden geliyor demiş ki, gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Bildiğim 3D sadece LGde var ve Samsung bile böyle bir telefon duyurmadı. Ben Sensation ile Evo 3D arasında kalmıştım, Evo 3Dnin rami yüksek olsa da, daha ağır bir telefon. Henüz 3Dnin emekleme döneminde olduğunu düşünürsek, sanırım tercihimi Sensationdan yana kullanacağım.

Ben de arkadaşım gibi düşünüyorum. Gayet güzel yazmış.
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eeevrim 8 yıl
İnsectboy
telefon tek kelime mükemmel. şöyle en az amoled bir ekran ve en az 1600mah batarya ile bu telefon akar. tabi fiyatını ve amerika pazarına verilmesi nedeniyle cdma olayını da gözardı etmemek lazım

bizde akıllı telefon pazarı çok dar malesef keşke piyasaya daha çok akıllı telefon gelse de fiyatlar kırılsa rekabet oluşsa neden o telefonu alsam daha iyi olur diye sorulsa sonra işletim sistemi anlatılsa sonra android i tanısalar sonra nokia artık kullanılmasa bizde makul fiyatlara amoled ekranlı yüksek çözünürlüklü çift çekirdekli kaliteli andriod işletim sistemli akıllı telefonlarımıza kavuşsak ahhh keşkem....
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ZZ RAT 8 yıl
Aslında bu olay özelinde HTC'ye kızmak çok doğru değil,
Evo 3D'nin Avrupa versiyonunu çıkarıyor ve adına da Rider diyor,
muhtemelen çıktığında Rider bile olmayacak, HTC 3D falan olur,
zaten ilk Evo 3D duyurulduğunda Avrupa için modelinin de hazırlandığı söyleniyordu,
işte o söylenen model bu.
Dolayısıyla HTC'nin yeni model çıkardığını idda etmek pek mümkün değil,

hele bir arkadaş HTC 2 adım geriden geliyor demiş ki, gülmemek için kendimi zor tutuyorum.
Bildiğim 3D sadece LG'de var ve Samsung bile böyle bir telefon duyurmadı.

Ben Sensation ile Evo 3D arasında kalmıştım,
Evo 3D'nin rami yüksek olsa da, daha ağır bir telefon.
Henüz 3D'nin emekleme döneminde olduğunu düşünürsek,
sanırım tercihimi Sensation'dan yana kullanacağım.
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OverClocK1ng 8 yıl
HTC Rider mı ???
Haaa. Tamam.
1 ay sonra DH cep telefonları haberlerinde görürüz:
- HTC Rider S modelini çıkarttı...
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ManoMachine 8 yıl en beğenilen
hTC nin amerika pazarina sunduğu ürünlerin adını değiştirir hep bu hep böyledir. aynı cihaz avrupada bu isimle satılırken amerika yolunda ismi değiştirilip farklı bir isimle satılır.

htc nin her cihazı her yerde satılmıyor. sadece tayvanda satılan da var, sadece avrupada satılan da var, sadece amerika da satılan da var, her yerde birden ortak satılan da var, heryerde birden satilip da sadece etiketi farklı olan da var... e editörler bunların her birini farklı telefon duyurulmus gibi yazarlarsa bilmeyen adam da "ne bu her hafta telefon mu duyurulur" der tabii, editörlerin kabahati...

bakın bakalım amerikada desire hd var mi, desire z var mi vs... Var, hepsi var ama isimleri farklı.

ve lütfen artık her hafta telefon mu tanitilir muhabbeti de bitsin yani, htc nin çıkartacağı her telefon 4 telefon zannediliyor, her telefonun önce kod adı duyuluyor, sonra piyasaya çıkacağı adı duyuluyor, sonra diğer kıtada satilacagi adı duyuruluyor, bir o kadar da dedikodusu, sızanı, fotoğrafı falan filan, yani htcnin cart curt telefon duyurduğu falan yok, her telefonu en az 3 kere duyuyoruz, 3ünü de farklı cihaz zannedersiniz böyle oluyor ışte...
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GR33K 8 yıl
hızlı yaşa genç öl
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blue_brownie 8 yıl
ManoMachine

hTC nin amerika pazarina sunduğu ürünlerin adını değiştirir hep bu hep böyledir. aynı cihaz avrupada bu isimle satılırken amerika yolunda ismi değiştirilip farklı bir isimle satılır.

htc nin her cihazı her yerde satılmıyor. sadece tayvanda satılan da var, sadece avrupada satılan da var, sadece amerika da satılan da var, her yerde birden ortak satılan da var, heryerde birden satilip da sadece etiketi farklı olan da var... e editörler bunların her birini farklı telefon duyurulmus gibi yazarlarsa bilmeyen adam da "ne bu her hafta telefon mu duyurulur" der tabii, editörlerin kabahati...

bakın bakalım amerikada desire hd var mi, desire z var mi vs... Var, hepsi var ama isimleri farklı.

ve lütfen artık her hafta telefon mu tanitilir muhabbeti de bitsin yani, htc nin çıkartacağı her telefon 4 telefon zannediliyor, her telefonun önce kod adı duyuluyor, sonra piyasaya çıkacağı adı duyuluyor, sonra diğer kıtada satilacagi adı duyuruluyor, bir o kadar da dedikodusu, sızanı, fotoğrafı falan filan, yani htcnin cart curt telefon duyurduğu falan yok, her telefonu en az 3 kere duyuyoruz, 3ünü de farklı cihaz zannedersiniz böyle oluyor ışte...


Yanlış bilgi olmasın. Kanada ve Amerika da Desire HD, Desire, Desire z var.

Aşağıdaki link kanada ve amerikadaki htc aittir. Oradaki telefonları gösterir. Amerikada ise ayrıca oraya ait gsm şirketlerine özel ek özellikli çıkar htc ler çıkar 4G gibi ama buradaki konu çok farklı bir konu HTC Desire HD, HTC Desire S, HTC İncradible S birbirinden ayıran birkaç ufak özellik hariç genel olarak ne farkı var işlemci ram olarak 3 de aynı piyasada aynı anda satılmaktadır.

İnsanların şikayet ettiği konu budur. Koy adam gibi 16GB rom, Çıkart işlemcilerini 1,2 ye Ram en az 1Gb yap sense arayüzlerini farklılaştır birbirlerinden ve piyasadakilerden farklı birşeyler yap işte farklı bir telefon olur. HTC arge yatırımı yok. Kendini farklı kılacak donanımsal yaratıcılığı yok.

Önü kamera koymakla arkasındaki kamerayı birini 8 diğeri 5 yaparak yeni telefon çıkartmış olmuyorsun dediğin gibi sadece insanları keklemiş oluyorsun.

Bunu bir zamanın pazar lideri yapardı. Adıda nokia dı.

htc.com/...

htc.com/...
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Elmeti 8 yıl
Bu kadar çok model üretmek iyi değil. Hadi hayırlısı.
Telefon ise güzelmiş
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alprkrkmz 8 yıl
haberdeki resim sizce de çok büyük değil mi ? üstelik büyütülünce kalitesi de bozulmuş.
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yunuss.10 8 yıl
Evo 3D ve DHD ile aynı görünümü
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murdocklawless 8 yıl
apple'in tam tersi bir üretim politikası uyguluyorlar. bakalım nerede çakılacaklar?
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attakkann1 8 yıl
ve çıkarrtığı modeller arasında adam akıllı bir fark bile yok örn:birine 512 mb ram koymuş bi ay sonra aynısının 756mb ramlisini çıkartıyor bu nekadar mantıklı gerçekten anlamıyorum nokia nın yolundan gidiyor ya hadi hayırlısı
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Mr. Jingles 8 yıl
HTC de Nokia gibi temcit pilavı yapmaya başladı. Ekranları arasında hiçbir fark yok; 4.3", qHD, 3D. Donanımlar arasında da fark yok; 1.2 GHz CPU, Adreno 205 GPU, 1 GB RAM. Eee ne farkı kaldı birbirlerinden? Şayet böyleyse tek farkları isimleri olur. :) EVO 3D'nin adını değiştirip satmaktan başka bir şey değil.
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