HTC üst seviye Android telefonlarına yeni bir model daha ekliyor; Rider

HTC'nin yeni nesil akıllı telefonlarından Rider kod adlı modele ilişkin detaylar da belirginleşmeye başladı. Resmi görseli gün ışığına çıkan telefon, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle Amerika pazarı için hazırlanan EVO 3D modeli ile önemli benzerlikler taşıyor.4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif 3D ekrana sahip olan Android işleitm sistemli yeni telefon, 1080p çözünürlüğünde 2D/3D video kaydı yapabiliyor ve kaydettikleri gözlük gerektirmeden izlettirebiliyor.

Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik işlem birimine sahip olan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan akıllı telefona 1GB RAM eşlik ediyor. Yüksek performans segmentinde HTC'nin en iddialı modellerinden birisi olması beklenen Rider, tasarım olaraksa firmanın geleneksel çizgilerini sürdürüyor. Qualcomm'yeni işlemcisinde her çekirdek bağımsız (farklı hız ve voltaj değerlerinde) çalışabildiği için yüksek enerji verimliliği vaad eden telefonun pil kapasitesi ise şu an için bilinmiyor.

HTC'nin Rider kod adlı yeni nesil akıllı telefonu için kapsamlı özelliklerin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.