HTC yeni telefonlarını duyurdu: 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z

Dünyanın en büyük dört akıllı telefon üreticisinden biri olan Tayvan merkezli HTC, Londra'da düzenlediği özel bir etkinlikle, Desire HD ve Desire Z modellerini resmi olarak duyurdu. Uzun süredir merakla beklenen yeni Android modelleriyle, Avrupa piyasalarını hareketlendirmeye hazırlanan HTC, her iki modelini de Ekim ayında satışa sunacak.

HTC Desire HD

Amerikalı cep telefonu operatörü Sprint için hazırladığı EV0 4G'nin elde ettiği başarı sonrasında, bu modelin Avrupa versiyonu üzerinde çalışmalara başlayan HTC, ortaya Desire HD modelini çıkardı. Android 2.2 işletim sistemini kullanan yeni telefon, tasarım olarak EVO 4G modelinden izler taşıyor ve büyük ekranıyla akıllara HD2'yi de getirmiyor değil.

123 x 68 x 11.8 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olan Desire HD, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü desekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapastif dokunmatik ekrana sahip. 16 milyon renk destekleyen büyük ekranıyla gelişmiş web deneyimi vaad eden Desire HD, Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash videolar için doğal destek de sunuyor.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan QSD8255 kodlu Snapdragon işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 768MB RAM ve 1.5GB bellek kapasitesiyle gelirken, depolama alanı microSD kartlar ile 32GB'a kadar çıkartılabiliyor. HTC'nin Android tabanlı yeni amiral gemisi olan Desire HD, üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki çift LED'li kamerası ile 720p video kaydını mümkün kılarken, Geo-Tagging, oto-fokus ve yüz tanıma teknolojileriyle birlikte Dolby Mobile ve SRS ses teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ile birlikte 3G için HSDPA 900 / 2100 ağlarında çalışabilen Desire HD, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1 teknolojisine destek sunuyor. PC bağlantısını microUSB ara birimi üzerinden yapan akıllı telefon, GPS ve dijital pusula özellikleriyle kullanıcılarına konum bilgisi de verebiliyor.

Android 2.2 işletim sistemi ile başta Google Search ve Gmail olmak üzere Google servislerine tam entegrasyon sunan telefon, aynı zamanda taşınabilir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabiliyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok müzik ve resim dosyasına destek sunan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1230 mAh kapasiteli li-on pilden alıyor.

HTC Desire Z

Motorola'nın önce Droid hemen ardından da Droid 2 modelleriyle elde ettiği başarıyla birlikte Avrupa pazarları için yaygın olarak bulunabilecek QWERTY klavyeli Android ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. İşte bu ihtiyacı gidermek üzere hazırlanan Desire Z, kabaca yine bir HTC üretimi olan T-Mobile G2'nin türevi olarak yorumlanabilir.

119 x 60.4 x 14.2 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olan telefon, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Sahip olduğu fiziksel klavye ile son kullanıcıların yanında profesyonellerini de hedef alan Desire Z'ye, 800MHz'de çalışan Qualcomm MSM 7230 işlemcisi güç veriyor.

512MB RAM ve 1.5GB bellek kapasitesine sahip olan Desire Z aynı Desire HD'de olduğu gibi microSD kart ile 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Oto-fokus ve LED flash gibi donanımlara sahip 5MP çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydı yapabilen akıllı telefon, işletim sistemi olarak yine Desire HD gibi Android 2.2 ile geliyor.

Flash videoları oynatabilen Desire Z, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini kullanıyor. Alüminyum tabanlı yekpare kasası ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan telefon, Desire HD'den farklı olarak efektif kullanım için optik kontrol butonu ile geliyor ve kullanıcı ara birimi olarak HTC Sense telefondaki yerini koruyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 1300mAh kapasiteli li-ion pilden alan Desire HD, GPS ve dijital pusula gibi donanımlarıyla aynı zamanda konum bilgisi de sağlayabiliyor. Android işletim sisteminin profesyonellere yönelik avantajlarını da sonuna kadar değerlendiren telefon, özellikle Google servisleriyle tam entegrasyonunun sağladığı avantajları ön plana getiriyor.

HTC'nin yeni modellerinden Desire HD'nin 579 Avro, Desire Z'nin ise 499 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.