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HTC yeni telefonlarını duyurdu: 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z

HTC, Android tabanlı yeni telefonlarını duyurdu: Desire HD ve Desire Z
8 yıl
15,8b
1
73
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük dört akıllı telefon üreticisinden biri olan Tayvan merkezli HTC, Londra'da düzenlediği özel bir etkinlikle, Desire HD ve Desire Z modellerini resmi olarak duyurdu. Uzun süredir merakla beklenen yeni Android modelleriyle, Avrupa piyasalarını hareketlendirmeye hazırlanan HTC, her iki modelini de Ekim ayında satışa sunacak.

HTC Desire HD

Amerikalı cep telefonu operatörü Sprint için hazırladığı EV0 4G'nin elde ettiği başarı sonrasında, bu modelin Avrupa versiyonu üzerinde çalışmalara başlayan HTC, ortaya Desire HD modelini çıkardı. Android 2.2 işletim sistemini kullanan yeni telefon, tasarım olarak EVO 4G modelinden izler taşıyor ve büyük ekranıyla akıllara HD2'yi de getirmiyor değil.

123 x 68 x 11.8 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olan Desire HD, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü desekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapastif dokunmatik ekrana sahip. 16 milyon renk destekleyen büyük ekranıyla gelişmiş web deneyimi vaad eden Desire HD, Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash videolar için doğal destek de sunuyor.

HTC yeni telefonlarını duyurdu: 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z
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Qualcomm'un 1GHz'de çalışan QSD8255 kodlu Snapdragon işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 768MB RAM ve 1.5GB bellek kapasitesiyle gelirken, depolama alanı microSD kartlar ile 32GB'a kadar çıkartılabiliyor. HTC'nin Android tabanlı yeni amiral gemisi olan Desire HD, üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki çift LED'li kamerası ile 720p video kaydını mümkün kılarken, Geo-Tagging, oto-fokus ve yüz tanıma teknolojileriyle birlikte Dolby Mobile ve SRS ses teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ile birlikte 3G için HSDPA 900 / 2100 ağlarında çalışabilen Desire HD, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1 teknolojisine destek sunuyor. PC bağlantısını microUSB ara birimi üzerinden yapan akıllı telefon, GPS ve dijital pusula özellikleriyle kullanıcılarına konum bilgisi de verebiliyor.

Android 2.2 işletim sistemi ile başta Google Search ve Gmail olmak üzere Google servislerine tam entegrasyon sunan telefon, aynı zamanda taşınabilir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabiliyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok müzik ve resim dosyasına destek sunan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise  1230 mAh kapasiteli li-on pilden alıyor.

HTC Desire Z

Motorola'nın önce Droid hemen ardından da Droid 2 modelleriyle elde ettiği başarıyla birlikte Avrupa pazarları için yaygın olarak bulunabilecek QWERTY klavyeli Android ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. İşte bu ihtiyacı gidermek üzere hazırlanan Desire Z, kabaca yine bir HTC üretimi olan T-Mobile G2'nin türevi olarak yorumlanabilir.

119 x 60.4 x 14.2 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olan telefon, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Sahip olduğu fiziksel klavye ile son kullanıcıların yanında profesyonellerini de hedef alan Desire Z'ye, 800MHz'de çalışan Qualcomm MSM 7230 işlemcisi güç veriyor. 

HTC yeni telefonlarını duyurdu: 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z
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512MB RAM ve 1.5GB bellek kapasitesine sahip olan Desire Z aynı Desire HD'de olduğu gibi microSD kart ile 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Oto-fokus ve LED flash gibi donanımlara sahip 5MP çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydı yapabilen akıllı telefon, işletim sistemi olarak yine Desire HD gibi Android 2.2 ile geliyor.

Flash videoları oynatabilen Desire Z, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini kullanıyor. Alüminyum tabanlı yekpare kasası ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan telefon, Desire HD'den farklı olarak efektif kullanım için optik kontrol butonu ile geliyor ve kullanıcı ara birimi olarak HTC Sense telefondaki yerini koruyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 1300mAh kapasiteli li-ion pilden alan Desire HD, GPS ve dijital pusula gibi donanımlarıyla aynı zamanda konum bilgisi de sağlayabiliyor. Android işletim sisteminin profesyonellere yönelik avantajlarını da sonuna kadar değerlendiren telefon, özellikle Google servisleriyle tam entegrasyonunun sağladığı avantajları ön plana getiriyor.

HTC'nin yeni modellerinden Desire HD'nin 579 Avro, Desire Z'nin ise 499 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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aboxzux 8 yıl
Bence Desire HD modeli çok iyi.Ekranın büyüklüğü de özellikle internet için çok iyi.Eğer Dünya Mobil Kongresi'nde alabileceğim bir telefon çıkmazsa Desire HD iyi bir alternatif
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JSDeveloper 8 yıl
İdeal ekran boyutu iphoneda bence ne cok buyuk ne cok kucuk benim merak ettigim qwerty klavye olmasiyla olmamasinin arasinda ne fark varki zaten tamamen dokunmatik telefonu yan yatirinca ayni olmuyomu ?
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Kenshi 8 yıl
Desire HD çok güzel bir tasarım.
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rCoder 8 yıl
HTC Desire HD romu Desire modeline yüklemişler yakşalık 30 dk lık (4-5 parça) detaylı ve güzel bir inceleme var. İzlemenizi öneririm. Tutup hala Iphone'u buna rakipmiş gibi kıyaslıyorlar anlamadım. 2 telefonun sınıfı bambaşka. Iphone alan tipler belli bunu alanlar belli. youtube.com/...
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atakani 8 yıl
türkiye de ne zaman satışa çıkar arkadaşlar bilgisi olan varmı ?
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ffaarruukk 8 yıl

atakani

türkiye de ne zaman satışa çıkar arkadaşlar bilgisi olan varmı ?

milliyet.com.tr/...
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DH Misafiri 8 yıl
İşte tam aradığım telefon. Arkadaşlar türkiye ye gelir mi, gelirse ne zaman ve nerden alabiliriz bu telefonu?????
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northstar2 8 yıl
büyük ekran olması özellikle internette dolaşmak için mükemmel ama htc türkiye pazarını pek iplemiyo -hala desire in gelmediğni düşünürsek- o yüzden samsung galaxy s daha iyi bir seçi gibi duruyor özellik olarak zaten htc den ekran boyutları dşında daha üstün
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl

northstar2

büyük ekran olması özellikle internette dolaşmak için mükemmel ama htc türkiye pazarını pek iplemiyo -hala desire in gelmediğni düşünürsek- o yüzden samsung galaxy s daha iyi bir seçi gibi duruyor özellik olarak zaten htc den ekran boyutları dşında daha üstün


aynen katılıyorum
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-K@- 8 yıl
Bende HYC wildfire var 1300 mah onun pili bile kurcalayınca 2 kurcalamadıgında 4 gün gidiyo bunlara pilmi dayanır
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Castiel 8 yıl
4.3 ınc den sonra 5-6 ınc e mı cıkıcak anlamıyorum cebe sıgmadıktan sonra
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StevenDiaz 8 yıl
şık telefon..
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Donanım.Uzmanı 8 yıl
Ya çok büyük ekranı o ne ya? İnsan otobüste mesaj yazmaya kalksa herkes görcek.Bu kadar büyük ekranlı telefon mu olur?

Bi arar telefonlar çok küçülmeye başlamıştı ,şimdi yine acayip büyütüyorlar.
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santanio 8 yıl
htcsense.com adında site açacaklar site üzerinden cihazın birkaç özelliğine direk erişim sağlanacak. google ın bulut teklojisinden faydalanıyor. telefonun çalınması durumunda yada kaybetmeniz durumunda maps üzerinden konumunu görebiliyorsunuz. telefon sessiz konumdayken melodi çaldırıp yerini bulabiliyosunuz vs... baktınız telefon elden gitti bütün verileri anında silebiliyosnuz uzaktan erişimle... çalan adam internet bağlantısını kesmez ise :)
muvcut olan google maps pek başarılı değildi ve sadece amerika google navigator kullanabiliyordu (brut mod ile tüm dünya kullanabilir oldu gerçi rootlu telefonlarda) şimdi herkes google navigatoru kullanabilecek ve bir kereye mahsuz haritada gezdiğiniz zaman 2. kez download etmiyecek (cacheliyecek)... muhtemelen google navigator için yakın zamanda tüm türkiye haritası yayınlayanlar olacaktır...
yarım saat vaktiniz var ise aşağıdaki videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim...
youtube.com/...
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torrentialrun 8 yıl
HTC Touch HD ile ilk PDA kullanmaya başlamış, sonrasında 5 aydır iphone 3GS 32 GB kullanan ve arkadaşında HTC HD2 olan ve o telefonun Miri ROM yüklemesini de yapan biri olarak, iphone 3gs'i sadece atari olarak kullandığımı ama HTC'yi elime aldığımda kendimi sanki herşeyi yapabilecek bir bilsiyar taşır gibi huzurlu hissettiğimi söylemeden edemedim.
her iki telefonu da kullanmadan iphonu diğer telefonlardan (HTC dışında ondan üstünü de yok ama) üstün sanan kişilere gitsin bu mesaj...
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ax 8 yıl
tel güzelde çok önemli dezavantajları var.samoled ekrandan sonra kim tft ister.mkv desteği yok sanırım.son olarakta 164 gram telde ki batarya ne öyle...
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darkaura 8 yıl

torrentialrun

HTC Touch HD ile ilk PDA kullanmaya başlamış, sonrasında 5 aydır iphone 3GS 32 GB kullanan ve arkadaşında HTC HD2 olan ve o telefonun Miri ROM yüklemesini de yapan biri olarak, iphone 3gs'i sadece atari olarak kullandığımı ama HTC'yi elime aldığımda kendimi sanki herşeyi yapabilecek bir bilsiyar taşır gibi huzurlu hissettiğimi söylemeden edemedim.
her iki telefonu da kullanmadan iphonu diğer telefonlardan (HTC dışında ondan üstünü de yok ama) üstün sanan kişilere gitsin bu mesaj...


HD2 de gercekten oyle bir hava var. eline aldiginda baska bir dunyadan gelmis hissini bir sekilde veriyor.
genis ekrani navigasyon ve nette cok ise yariyor. gercekten tam bir pc tasirmis gibi oluyor.
donanimina ancak kullanmamis biri laf soyliyebilir.
ama su windows yokmu. bu is icin yapilmadigi cok belli.
bence htc, desire hd ile cok iyi bir is yapti.
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