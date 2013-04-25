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HTC'den HAAC mikrofon davasıyla ilgili açıklama geldi

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'den HAAC mikrofon davasıyla ilgili açıklama geldi
Nokia ve HTC arasında yaşanan hukuki süreç yeni bir boyut kazanıyor. Nokia'nın geçtiğimiz günlerde Amsterdam Bölge Mahkemesi'ne başvurması sonucunda ihtiyati tedbir kararı aldırdığı ve HTC One'ın satışını yasaklattığı ileri sürülmüştü. İddiaya göre HTC, Nokia'ya özel HAAC mikrofonlarını kullanmış, anlaşmazlık tam bu noktada patlak vermişti.
Çift zarlı yeni nesil HAAC mikrofon için geliştirici firma ST Microelectronics ile özel bir anlaşma yapan Nokia, 2014'e kadar bu teknolojiyi kullanan tek firma olarak kalacaktı. Hatta şirketin mikrofonu kullandığı model de yeni yeni satışa sunulacak Lumia 720 idi. 
Peki arada özel anlaşmalar varken, HTC bu mikrofon teknolojisini nasıl aldı ve neye dayanarak kullandı? Bu sorunun cevabı davanın üçüncü ayağını oluşturan STM firması. Elektronik parça ve komponentler tedarik eden Hollanda merkezli STM firması, aynı zamanda HTC'nin de tedarikçisi. Davanın Hollanda'da açılması ve durumun bu noktaya gelmesindeki asıl sorumlunun da STM firması olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan HTC şunları yaşanan süreçle ilgili olarak şu noktalara dikkat çekiyor;
-          Nokia, ne Hollanda'da ne de başka bir yerde, HTC One aleyhine bir mahkeme emri çıkartmamıştır. 
-          Hollanda takibatları, Nokia tarafından yalnızca STM aleyhine uygulanmıştır. HTC'ye Hollanda'da Nokia tarafından dava açılmamıştır.
-          Hollanda mahkeme emri, STM'ni, sınırlı bir zaman dilimi dâhilinde, Nokia'dan başka bir şirkete mikrofon satışı gerçekleştirmesini yasaklamıştır.
-          STM aleyhine verilen karar, iyi niyet çerçevesinde satın alındığından ötürü, HTC’nin STM'den hâlihazırda almış bulunduğu mikrofonları kullanmaya devam edebileceğini belirtmektedir. Nokia’nın HTC'ye satılmış olan mikrofonları geri istemesine yönelik çabaları başarısız olmuştur.
-          HTC, envanterinde bulunan STM mikrofonlarının tükenmesinden itibaren, gelişmiş mikrofon tasarımlarına geçecektir.
 Görüldüğü üzere Avrupa'nın en büyük yarı iletken üreticisi ST Microelectronics ve Nokia'nın taraf olduğu davada, müşterisiyle arasındaki gizlilik anlaşmasını ihlal eden STM yargılanıyor. HTC ise tedarikçi firmanın hatasından ötürü bir şekilde yaşanan gelişmelere dahil olmuş durumda. HTC'nin açıklamasına bakılırsa da yaşananlar One modelinin satışlarını etkilemeyecek.  

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Mr.Legend 6 yıl
OverClocK1ng
master_axeHTC, envanterinde bulunan STM mikrofonlarının tükenmesinden itibaren, gelişmiş mikrofon tasarımlarına geçecektir.
Yani! Tekrar yazdın da ne oldu?

Laf olsun torba dolsun...
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mcrew 6 yıl
nokia da fanboy mu kaldı
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mk2kill 6 yıl
patentle durduramayınca bu sefer de ayak oyunları başlıyor.
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General. 6 yıl
Kardeş kardeş geçinin kim mikrofonun farkında kendi kendinizi deşifre ediyorsunuz sonrada fanboylarınız kavga ediyor
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SystemApps 6 yıl
htcnin içine nokia girmiş,nokia battıcılar htc one almaz artık :)
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digimon52 6 yıl
gel artik ya 1 ay anca beklerim geldi geldi geldigi gibi tükenme bari :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: master_axe
HTC, envanterinde bulunan STM mikrofonlarının tükenmesinden itibaren, gelişmiş mikrofon tasarımlarına geçecektir.

Yani! Tekrar yazdın da ne oldu?
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Şeker Hapı 6 yıl
bol bol almışlardır o mikrofonlardan zaten :)
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HectorBarbossa 6 yıl
HTC, envanterinde bulunan STM mikrofonlarının tükenmesinden itibaren, gelişmiş mikrofon tasarımlarına geçecektir.
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