HTC'den One Max modeli için 2 dakika uzunluğunda yeni video

HTC'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli One Max için 2 dakika uzunluğunda bir video yayınlandı. Iron Man filminin başrol oyuncusu Robert Downey Jr. ile yeni kampanyası Here's to Change kapsamında reklam filmleri çekmeye başlayan HTC, haberimize konu olan videoda gizli yıldız olarak One Max modeline de yer veriyor. Video dikkatli izlendiğinde, özellikle sonlarına doğru One Max'in birkaç farklı sahnede kullanıldığı net bir şekilde görülebiliyor.

HTC'nin phablet yani telefon-tablet melez cihazlar olarak ta bilinen segment için hazırlandığı One Max, genel görünüm ve malzeme kalitesi gibi detaylar açısından One modelinin abisi olarak değerlendirilebilir. One modelinin aldığı tasarım ödülleri sonrasında mevcut çizgileri koruyarak hem Mini ile daha küçük hem de Max ile daha büyük cihazlar hazırlama yoluna giden HTC, aynı tasarım altında güçlendirilmiş donanım detayları sunacak. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, One Max muhtemelen Snapdragon 800 işlemci, geliştirilmiş kamera ve arttırılmış pil gibi özelliklerle karşımıza çıkacak. Eylül ayı içerisinde lanse edilecek HTC One Max'in çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.