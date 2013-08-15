Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'den One Max modeli için 2 dakika uzunluğunda yeni video

5 yıl
1,1b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'den One Max modeli için 2 dakika uzunluğunda yeni video
HTC'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli One Max  için 2 dakika uzunluğunda bir video yayınlandı. Iron Man filminin başrol oyuncusu Robert Downey Jr. ile yeni kampanyası Here's to Change kapsamında reklam filmleri çekmeye başlayan HTC, haberimize konu olan videoda gizli yıldız olarak One Max modeline de yer veriyor. Video dikkatli izlendiğinde, özellikle sonlarına doğru One Max'in birkaç farklı sahnede kullanıldığı net bir şekilde görülebiliyor. 
HTC'nin phablet yani telefon-tablet melez cihazlar olarak ta bilinen segment için hazırlandığı One Max, genel görünüm ve malzeme kalitesi gibi detaylar açısından One modelinin abisi olarak değerlendirilebilir. One modelinin aldığı tasarım ödülleri sonrasında mevcut çizgileri koruyarak hem Mini ile daha küçük hem de Max ile daha büyük cihazlar hazırlama yoluna giden HTC, aynı tasarım altında güçlendirilmiş donanım detayları sunacak. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, One Max muhtemelen Snapdragon 800 işlemci, geliştirilmiş kamera ve arttırılmış pil gibi özelliklerle karşımıza çıkacak. Eylül ayı içerisinde lanse edilecek HTC One Max'in çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HTC Specialist 5 yıl en beğenilen
Bu video tam olarak One Max için DEĞİLDİR. Change kampanyasının ilk adımı olarak HTC ismini -açılımı ne olursa olsun- insanlara hatırlatmayı amaçlayan, marka bilinirliği için yapılmış bir reklam. One Max için bir infografik yayınlandı zaten HTC Blog'da. One Max çıktıktan sonra change kampanyasına dahil edilecek. Lütfen başlığı düzenlerseniz sevinirim Erdi Bey.

Ayrıca videodaki bütün telefonlar One. Videodaki tek One Max işareti-göndermesi ise Humangous Tinfoil Catamaran yani dev aliminyüm bot.
htc.com/...
Bu video tam olarak One Max için DEĞİLDİR. Change kampanyasının ilk adımı olarak HTC ismini -açılımı ne olursa olsun- insanlara hatırlatmayı amaçlayan, marka b...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fukasaku 5 yıl
IRyujin
Şuan s4 kullanıyorum ve pek bir heves uyandırmıyor HTC bende.

Kesşe alırken siyah renkli htc one'a bi baksaydın :) bende ilk s4'ü gördüm aboo süper dedim ondan sonra htc one'ı elime aldıktan sonra s4'e bu ne lan oyuncak gibi dedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRyujin 5 yıl
Şuan s4 kullanıyorum ve pek bir heves uyandırmıyor HTC bende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 5 yıl
Yaw iyide Robert le anlaşıp, böyle bir reklam filmi için mi el sıkışmışlar?!
Robert JR ı, olan bütün karizmasını al aşağı eden bir tiple ekranlara yansıtmışlar..

İlk reklam için söylenecek söz.. Berbat ötesi..!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 5 yıl
o kadar paraya anca bu kadar saçma bir reklam yapılabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
DH Misafiri
Sony honaminin beyaz rengi ortaya çıktı,stereo hoparlörler ve 4k video özelliği onaylandı...donanım haber uyuma!!!http://www.gsmarena.com/slide_shows_the_sony_xperia_honami_will_record_4k_video-news-6577.phphttp://www.gsmarena.com/slide_shows_the_sony_xperia_honami_will_record_4k_video-news-6577.php

İŞTE BUNU ALIRIM!
(S4 kullanıcısıyım.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 5 yıl
Reklama bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sony honaminin beyaz rengi ortaya çıktı,stereo hoparlörler ve 4k video özelliği onaylandı...donanım haber uyuma!!!
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnnyCash 5 yıl
pazarda rekabet kızışsın bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
htc eski günlerine dönüp ve o yenilikci tarzısını geri kazanır inş. millet java tellerle boğusurken htc windows phone 6.5 sistemli telefonlar kullanıyoduk htc dream bize ilk android deneyimini sunmuştu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
One max la ilgili bisey goremedim ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizem 5 yıl
Adam Şahin K ya benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, one ve
2 etiket daha video htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı" 5 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim