HTC'nin 1.5GHz işlemcili yeni telefonu Omega kameralara yakalandı

HTC'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı Windows Phone 7 Mango işletim sistemli yeni telefonu Omega, Cezayirli açık arttırma sitesinde ortaya çıktı.

Bazı kaynaklara göre Microsoft tarafından 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Mango güncellemeli Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan telefon, 3.8-inç büyüklüğünde ekran, 512MB RAM kapasitesive Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan tek çekirdekli çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisi ve 8GB depolama kapasitesiyle geliyor.

Beyaz ve gri renklerin egemen olduğu tasarımıyla dikkat çeken HTC Omega'nın, firmanın önümüzdeki hafta Londra'da yapacağı etkinlikte duyurulması bekleniyor.

http://www.ouedkniss.com/annonce/telephonie/944026/HTC%20omega