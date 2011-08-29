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HTC'nin 1.5GHz işlemcili yeni telefonu Omega kameralara yakalandı

7 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı Windows Phone 7 Mango işletim sistemli yeni telefonu Omega, Cezayirli açık arttırma sitesinde ortaya çıktı.
Bazı kaynaklara göre Microsoft tarafından 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Mango güncellemeli Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan telefon, 3.8-inç büyüklüğünde ekran, 512MB RAM kapasitesive Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan tek çekirdekli çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisi ve 8GB depolama kapasitesiyle geliyor.
Beyaz ve gri renklerin egemen olduğu tasarımıyla dikkat çeken HTC Omega'nın, firmanın önümüzdeki hafta Londra'da yapacağı etkinlikte duyurulması bekleniyor.

http://www.ouedkniss.com/annonce/telephonie/944026/HTC%20omega Yorum Yaz
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Shen 7 yıl
Hafıza kartı desteği sunmayan WP7'nin kullanıldığı bir telefonda 8 GB. ROM mu?..
Dalga geçiyor olmalılar!
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Ho0k 7 yıl
alt kısım soft plastik mi ? artık neyse o maddenin adı dokunma hissi veren yumusak plastik gibi duruyor da öyleyse beyaz ne kadar temiz kalabilir
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saijero 7 yıl
1.5 ghz'e 512 ram gitmiş mi hiç. keşke 1 olaymış.
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SystemApps 7 yıl
bir zamanlar telefon sektöründe adı duyulamayan htc android ile halay başını çekiyor artık.Google piyasayı altüst etti resmen
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Oxeman 7 yıl
sitenin adını donanımmagazini diye değiştirin mence kameralara yakalandı nedir :D
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jakops. 7 yıl
farkındaysanız bu htc nin windows telefonu diğer win telleri de 8 ve 16 gb lıktır.
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Recharged 7 yıl
Ön taraf iyi duruyorda aynı şeyi arkası için söyleyemeyeceğim.
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korsanzeki168 7 yıl
nokia bu telefonla uğraşıp yarışa bilmesi çok zor...
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K_Spartakus 7 yıl
nokia deme hemen nokiacılar saldırıya geçebilir :)
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Lepanto 7 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

nokia bu telefonla uğraşıp yarışa bilmesi çok zor...


Konuyla ne alaka?
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K_Spartakus 7 yıl
bence tasarımı hayet güzel , fazla tasarımla uğraşmayıp telefonun içiyle uğraşarak daha iyi iş çıkarıyor htc . önce teknik sonra tasarım .
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umutarslan.com 7 yıl
sis xvier
rom 8gb : hihayet

vallahi telefonun en çok para eden kısmı zaten hafızası bende htc ye bu yüzden hiç bakmıyordum.millet 64gb koymaya başladı.htc umarım 16dan aşağı telefon yapmaz.
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Castiel 7 yıl
htc neden arka kapaga dıkkat etmıyor arka taraf cok ıtıcı gelıyor
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CeSiN 7 yıl Castiel
Muse00

htc neden arka kapaga dıkkat etmıyor arka taraf cok ıtıcı gelıyor


Şimdi kalkıp farklı birşey yapar onun içinde apple htcye dava açar
çekiniyorlardır herhalde, dediğiniz gibi arka kapakları hemen hemen birbirini andırıyor htc de.
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B.Bayraktar 7 yıl
Başlık hızlıal'ın "Kaçak var" kampanyası gibi olmuş.
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