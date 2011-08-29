HTC'nin 1.5GHz işlemcili yeni telefonu Omega kameralara yakalandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı Windows Phone 7 Mango işletim sistemli yeni telefonu Omega, Cezayirli açık arttırma sitesinde ortaya çıktı.
Bazı kaynaklara göre Microsoft tarafından 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Mango güncellemeli Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan telefon, 3.8-inç büyüklüğünde ekran, 512MB RAM kapasitesive Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan tek çekirdekli çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisi ve 8GB depolama kapasitesiyle geliyor.
Beyaz ve gri renklerin egemen olduğu tasarımıyla dikkat çeken HTC Omega'nın, firmanın önümüzdeki hafta Londra'da yapacağı etkinlikte duyurulması bekleniyor.
http://www.ouedkniss.com/annonce/telephonie/944026/HTC%20omega Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dalga geçiyor olmalılar!
Konuyla ne alaka?
vallahi telefonun en çok para eden kısmı zaten hafızası bende htc ye bu yüzden hiç bakmıyordum.millet 64gb koymaya başladı.htc umarım 16dan aşağı telefon yapmaz.
Şimdi kalkıp farklı birşey yapar onun içinde apple htcye dava açar çekiniyorlardır herhalde, dediğiniz gibi arka kapakları hemen hemen birbirini andırıyor htc de.