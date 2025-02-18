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    Üçe katlanır Huawei Mate XT küresel olarak satışa sunuldu: Fiyatı cep yakıyor!

    Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT, küresel olarak piyasaya sürüldü. 3500 euro başlangıç fiyatına sahip olan telefon cepleri yakacak.   
    Huawei Mate XT küresel olarak satışa sunuldu: Fiyatı cep yakıyor! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT, Eylül 2024'te Çin'de tanıtılmıştı. Şirket, şimdi de telefonunu küresel olarak piyasaya sürdü. Ancak cihaz için belirlenen fiyat cepleri yakacak.

    Huawei Mate XT,3500 euro fiyattan satışa sunuldu

    Huawei, Mate XT modeli için küresel satış fiyatını 3500 euro olarak belirledi. Bu fiyat, katlanabilir Galaxy Fold 6'nın neredeyse iki katı. Mate XT'nin Çin'deki başlangıç fiyatı ise 2800 euro idi.

    Huawei'nin telefonu hangi ülkelerde satışa sunduğu şu an için bilinmiyor, ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa çıkarılacağına dair bilgiler bulunuyordu.

    Huawei Mate XT küresel olarak satışa sunuldu: Fiyatı cep yakıyor! Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate XT özellikleri

    Üçe katlanabilir yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei Mate XT, katlı haldeyken 6,4 inç, açık haldeyken ise 10,2 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 9010 işlemcisinden güç alan telefon, 16GB RAM ve 1TB'a kadar depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. Telefonda, 5.600 mAh kapasiteli batarya, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızı desteği yer alıyor.

    Huawei Mate XT'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera, f/1.4 ila f/4.0 değişken diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP sensör ile geliyor. Bunun yanında, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

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