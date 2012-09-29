HTC'nin One X+ modeline ait görseller internete sızdırıldı

HTC'nin amiral gemisi One X'in güncellemiş versiyonu olan One X+'a ait görseller Pocket-lint sitesi tarafından yayınlandı.





Geride bıraktığımız günlerde O2 İngiltere'nin broşüründe de boy gösteren yeni amiral gemisinin tasarımsal anlamda One X modeline oldukça benzer bir yapıya sahip olduğu görülüyor.





1.7GHz'lik dört çekirdekli Tegra 3+ işlemciye sahip olması beklenen cihazın, 1 GB RAM bulunduracağı belirtiliyor. 1800 mAh'lik bir pilden güç alacağı söylenen One X+'ın kullanım süresinde problemleri yaşayıp yaşamayacağı ise halen merak konusu.





One X'te olduğu gibi Beats Audio ses sistemine de yer verilecek olan cihazın, Android 4.1 Jelly Bean ile birlikte geleceğini de belirtmekte fayda var. Cihazın sonbahar ayları içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/47753/htc-one-x-plus-pictures-exclusive