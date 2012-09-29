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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin One X+ modeline ait görseller internete sızdırıldı

6 yıl
3,9b
1
42
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC'nin amiral gemisi One X'in güncellemiş versiyonu olan One X+'a ait görseller Pocket-lint sitesi tarafından yayınlandı.

Geride bıraktığımız günlerde O2 İngiltere'nin broşüründe de boy gösteren yeni amiral gemisinin tasarımsal anlamda One X modeline oldukça benzer bir yapıya sahip olduğu görülüyor. 

1.7GHz'lik dört çekirdekli Tegra 3+ işlemciye sahip olması beklenen cihazın, 1 GB RAM bulunduracağı belirtiliyor. 1800 mAh'lik bir pilden güç alacağı söylenen One X+'ın kullanım süresinde problemleri yaşayıp yaşamayacağı ise halen merak konusu.

One X'te olduğu gibi Beats Audio ses sistemine de yer verilecek olan cihazın, Android 4.1 Jelly Bean ile birlikte geleceğini de belirtmekte fayda var. Cihazın sonbahar ayları içerisinde satışa sunulması bekleniyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/47753/htc-one-x-plus-pictures-exclusive Yorum Yaz
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adakaya1994 6 yıl en beğenilen
Sensation aldım Sensation XE çıkarttılar One X aldım One X+ çıkıyor en iyisine sahip olmak imkansız.
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Makaroncu 6 yıl
adakaya1994
Sensation aldım Sensation XE çıkarttılar One X aldım One X+ çıkıyor en iyisine sahip olmak imkansız.

Sende Galaxy S3 alsaydın hala en iyisine sahip olurdun ;)
adakaya1994Sensation aldım Sensation XE çıkarttılar One X aldım One X+ çıkıyor en iyisine sahip olmak imkansız.Sende Galaxy S3 alsayd...
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lapya 6 yıl
motorola 3300 mah lik batarya ile 8.9 inch kalinligi basariyorsa digerleri niye armut topluyor, elma dahil. anlam vermek imkansiz !#@&%!
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DH Misafiri 6 yıl
eğer pili 2000 den fazla olursa alacağım telefon bu olacak isterlerse bi hafta sonra yeni birini çıkarsınlar umrumda olmaz
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Amedra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
eğer pili 2000 den fazla olursa alacağım telefon bu olacak isterlerse bi hafta sonra yeni birini çıkarsınlar umrumda olmaz

2000 mah olmasına hiç gerek yok işlemci geliştirildi ve bunun sayesinde daha az enerji harcayan bir sistem olacağı söylenmişti. her şey batarya ile bitmiyor normal bir 2000 mah telefon ile bu telefonu bir gün boyunca kullandığında normal telefonun ömrü daha hızlı bitmiş olacak. örnek biraz komik oldu aynı regal reklamlarindaki gibi ama bu bir gerçek. detaylarını çok fazla bilmiyorum ama yurtdışındaki kaynaklardan okuduğum kadarı ile batarya konusunda bu türde bir geliştirme yapmışlar. zaten su anda kullandığım one x'inde bataryasinin ahım şahım bir şekilde bittiğini söyleyemem oyun manyaklari 7/24 oyun oynarsa tabii ki bitirir ama skype, gtalk ve günün her dakikası google+ kullanan biri olarak akşama kadar batarya dayanıyor zaten bunun islemcisinde de uyku modunda telefonun enerjisini kisiyor diye biliyorum.

arkadaşlar bu konuda biraz daha objektif olmaya çalışın ben bu telefondan memnunum ve + çıktığında da ona geçeceğim sgs3 bile kullandım hani ikisi de güzel ama gerçekten kullanmayan arkadaşlar yorum yaparken çok fazla ön yargılı davranıyorsunuz.
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İnsan Çakması 6 yıl
bana one x ile bi fark söyleyin. işlemciden başka tabi.
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Onurcan91 6 yıl
1800 olması imkansız en az 2000..buraya yazıyorum..
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Amedra 6 yıl
Türkiye'de öyle ama yurtdışında 1400 civarı birşey olur gibime geliyor.
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Makaroncu 6 yıl
napolyon94
Kadirhan96
adakaya1994Sensation aldım Sensation XE çıkarttılar One X aldım One X+ çıkıyor en iyisine sahip olmak imkansız.
Sende Galaxy S3 alsaydın hala en iyisine sahip olurdun ;)
bakınız NotE 2

Ya niye anlamak istiyosunuz
Note 22 de çıksa ben note alamam çünkü benim taşıyamayacağım kadar büyük note ile s in sikletleri farklı.
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MustafaNr 6 yıl
HTC One X Telefonu Olanlara Plus Yapma Yöntemi


1-Telefonun Gerekli Bölümlerini Kapatın(Kamera Vb.)

2.Siyah Boya Alın Boyayın Alın Size One X Böylece HTC Batcak Sizinde Bir One X+ Telefonunuz Olacak.(Denemeyin La)

Üst Yorum Şaka Felan HTC Böyle Giderse Baya Kullanıcı Söver Bida Telefon Felan Almaz
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aceleciburak 6 yıl
bu sitede 10 a yakın HTC One X testi yayınlanmıştı ne zamandı testler Mayıs Haziran dönemiydi galiba dimi biz şuan Ekime giriyoruz kısacası 6 ayda One X modlanıp zamanında One X alanlar enayi yerine kondu bunun açıklaması budur ...

One X+ gelir sonrasında Tegra 3.5 çıkarır Nvidia HTC onada One XL+ der ufak bir değişiklik ile cihazı çıkartır ...

Nvidia dan Tegra 4 ü çıkarmadan bir halt olmaz Tegra 2 ölü doğru şuan çöp Motorola Atrix i 679 dan iteklemeye çalışıyorlar LG Optimus 2X yalan oldu yakın zamanda Tegra 3 lü One X te tutmayan cihazlar arasına girer ...

Nvidia hep ilk olacan ilk çift çekirdek benim olmalı ilk 4 çekirdek benim olmalı diyerek kendisini baltaladı ...

HTC den nefret etme nedenim bu 5 ayda Teli güncelleyip ilk alanları enayi yerine koyan bir firma ...

son olarak marka fanatikliği yapmıyorum ama bugün MediaMarktte Android 4.1.1 yüklü Nexus kullandım mükemmeldi ama TR deki Nexus fiyatlandırması çok ama çok yanlış S II 1369 iken Nexus 1599 TL yuh diyorum S III ile aynı fiyatlandırma için ...
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safüzyon 6 yıl
Gereksiz bir telefon htc bu çabalarını anlayabilmiş değilim
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Amedra 6 yıl
ozqur333

tamam beyler htc'nin politikasını çözmüş bulunmaktayız artık onex+ dan 4 ay sonra one x-2 çıkacak benden söylemesi

One x-5 de gelsin sonra sensation gibi one serisinin devri de biter.
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ozqur333 6 yıl
tamam beyler htc'nin politikasını çözmüş bulunmaktayız artık onex+ dan 4 ay sonra one x-2 çıkacak benden söylemesi
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napolyon94 6 yıl
Kadirhan96
adakaya1994Sensation aldım Sensation XE çıkarttılar One X aldım One X+ çıkıyor en iyisine sahip olmak imkansız.
Sende Galaxy S3 alsaydın hala en iyisine sahip olurdun ;)

bakınız NotE 2
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Amedra 6 yıl
Diğer konuda yazdığımı buraya da yazacaktım da boşuna uğraşmıyorum. Bataryayı biraz araştırsanız keşke.
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