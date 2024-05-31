3D kameralı Xreal Beam Pro duyuruldu

Xreal Baem Pro özellikleri ve fiyatı
Xreal markası USB üzerinden bağlanan Air zengin gerçeklik gözlükleri ile biliniyor. Firma artık kaynak cihazını da kendisi hazırlamaya karar verdi. Xreal Beam Pro bir 3D kamera ve Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Firma biraz daha maliyete odaklanmış ve iddialı bir özellik sunmuyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, 4nm Snapdragon 8 işlemci, 4300mAh batarya, 27W hızlı şarj, Wi-Fi 6 ile orta seviye bir tablet donanımına sahip. 50MP çift arka kamera 3D kayıt için kullanılıyor ve yazılımsal görüntü dengeleme 3D için optimize edilmiş. Çift USB Tip-C çıkışından birisi AR gözlükler için ayrılmış.
Kullanıcılar cihazla içerik üretip anında gözlük üzerinden deneyimleyebiliyor. 6GB/128GB model 180$ fiyat etiketine sahip. Firma yaz sonlarında 5G desteği olan bir versiyonu da 280$ civarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.