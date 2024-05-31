3D kameralı Xreal Beam Pro duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde gözlüksüz 3D gösterim yapabilen ekranlar ve 3D kamera kayıt cihazları yeniden popüler olmaya başladı. Pek çok firma trendden pay alabilmek adına hamleler yapıyor. Xreal Beam Pro bunlardan birisi.

Xreal Baem Pro özellikleri ve fiyatı

Xreal markası USB üzerinden bağlanan Air zengin gerçeklik gözlükleri ile biliniyor. Firma artık kaynak cihazını da kendisi hazırlamaya karar verdi. Xreal Beam Pro bir 3D kamera ve Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

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Firma biraz daha maliyete odaklanmış ve iddialı bir özellik sunmuyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, 4nm Snapdragon 8 işlemci, 4300mAh batarya, 27W hızlı şarj, Wi-Fi 6 ile orta seviye bir tablet donanımına sahip. 50MP çift arka kamera 3D kayıt için kullanılıyor ve yazılımsal görüntü dengeleme 3D için optimize edilmiş. Çift USB Tip-C çıkışından birisi AR gözlükler için ayrılmış.

Kullanıcılar cihazla içerik üretip anında gözlük üzerinden deneyimleyebiliyor. 6GB/128GB model 180$ fiyat etiketine sahip. Firma yaz sonlarında 5G desteği olan bir versiyonu da 280$ civarında piyasada olacak.

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Xreal Beam Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı