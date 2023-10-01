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    Apple'dan açıklama geldi: iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözülüyor

    Bazı iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcılarının yaşadığı aşırı ısınma sorununa ilişkin Apple'dan açıklama geldi. Yeni iPhone'lar neden çok ısınıyor?           
    iphone 15 pro max aşırı ısınma sorunu ios 17 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Apple, bazı iPhone 15 Pro modellerinde aşırı ısınmaya neden olabilen bir hatayı gidermek için güncelleme yayınlayacak. Muhtemelen bir sonraki iOS 17 güncellemesi ile ısınma sorunu çözülecek. Şirket, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin neden ısındığına ilişkin olarak da bir açıklama yaptı.

    iPhone 15 Pro'lar neden aşırı ısınıyor?

    Apple’ın açıklamasına göre iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilen birkaç durum var.

    Kurulumdan veya geri yüklemeden sonraki birkaç günde arka planda çok fazla işlemin gerçekleşmesi cihazın normalden fazla ısınmasına yol açıyor. Ayrıca iOS 17’de cihazın aşırı ısınmasına yol açabilecek bir hata mevcut. Bir diğer neden de üçüncü parti uygulamalara gelen son birkaç güncellemenin sisteme aşırı yük bindirmesi. Apple, bu soruna ilişkin olarak geliştiricilerle birlikte çalıştığı belirtti.

    iOS 17 güncellemesiyle çözülecek

    iPhone 15 Pro modelleri için özel olarak yayınlanacak bir sonraki iOS 17 güncellemesi ile en çok şikayet edilen durumlardan biri çözülmüş olacak. Aşırı ısınma sorununun titanyum tasarımla ilgisinin olduğu ve çeşitli kısıtlamalarla sorunun çözülebileceği söyleniyordu ancak böyle bir durum söz konusu değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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