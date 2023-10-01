Apple'dan açıklama geldi: iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözülüyor

iPhone 15 Pro'lar neden aşırı ısınıyor?
Apple’ın açıklamasına göre iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilen birkaç durum var.
Kurulumdan veya geri yüklemeden sonraki birkaç günde arka planda çok fazla işlemin gerçekleşmesi cihazın normalden fazla ısınmasına yol açıyor. Ayrıca iOS 17’de cihazın aşırı ısınmasına yol açabilecek bir hata mevcut. Bir diğer neden de üçüncü parti uygulamalara gelen son birkaç güncellemenin sisteme aşırı yük bindirmesi. Apple, bu soruna ilişkin olarak geliştiricilerle birlikte çalıştığı belirtti.
iOS 17 güncellemesiyle çözülecek
iPhone 15 Pro modelleri için özel olarak yayınlanacak bir sonraki iOS 17 güncellemesi ile en çok şikayet edilen durumlardan biri çözülmüş olacak. Aşırı ısınma sorununun titanyum tasarımla ilgisinin olduğu ve çeşitli kısıtlamalarla sorunun çözülebileceği söyleniyordu ancak böyle bir durum söz konusu değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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