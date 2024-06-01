OnePlus Nord 4'ün lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Nord CE4'ü piyasaya süren OnePlus, şimdilerde Nord serisinin yeni üyesi Nord 4 üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti ise OnePlus Nord 4'ün Hindistan'daki lansman tarihini ve beklenen özelliklerini ortaya çıkardı.

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OnePlus Nord 4, Temmuz ayında piyasaya sürülecek

Yeni bir rapora göre OnePlus, Temmuz ayının üçüncü veya dördüncü haftasında yeni cihazı Nord 4'ü piyasaya sürecek. Nord 4'ün, Mart ayında Çin'de piyasaya sürülen Ace 3V'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Bu nedenle cihazın, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti tarafından desteklenmesi muhtemel.

Tam Boyutta Gör 2.150 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,74 inç 1240x2772 120 Hz AMOLED ekran, 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya, 12/16 GB RAM, 256/512 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen OnePlus Nord 4, kamera tarafında ise 50MP (f/1,8) birincil sensör ve 8MP (f/2,2, 112 derece) ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu ile donatılabilir.

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