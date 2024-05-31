Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Realme'nin sene başında duyurdu orta seviye telefonları Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonlar, şık tasarım ve gelişmiş kamera yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

Realme 12 Pro, 1080 x 2412 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED ekranla geliyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128/256GB depolama seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

Realme 12 Pro, kamera tarafında 50MP Sony IMX 882 ana kamera, 2x optik zoom sunan 32MP IMX 709 sensöre sahip telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kameraları barındırıyor. Ön bölümünde ise 16MP selfie kamerası yer alıyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Serinin tepe modeli Realme 12 Pro+ ise, kardeşi ile benzer özelliklere sahip. İki model arasındaki en büyük fark yonga seti tarafında. Realme 12 Pro+, Snapdragon 7s Gen 2 platformuyla kardeşinden performans anlamında bir adım önde yer alıyor.

Diğer farklılık ise kamera bölümünde. Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 ana kamera, 3x optik zoom sunan 64MP periskop telefoto kamera ve 8MP geniş açı kamera kurulumuyla geliyor. Ön kamerada ise 32MP sensör yer alıyor.

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Realme 12 Pro özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161.5 x 74 x 8.8 mm, 190 g

: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 190 g Ekran : 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3

: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 8/12GB RAM

: 8/12GB RAM Depolama : 128/256GB

: 128/256GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 32 MP, PDAF, OIS, 2x optik zoom telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera

: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 32 MP, PDAF, OIS, 2x optik zoom telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5000 mAh, 67W şarj hızı

: 5000 mAh, 67W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

Realme 12 Pro+ özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161.5 x 74 x 8.8 mm, 196g

: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 196g Ekran : 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3

: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Bellek : 8/12GB RAM

: 8/12GB RAM Depolama : 128/256GB

: 128/256GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 64 MP, f/2.8 PDAF, OIS, 3x optik zoom, periskop telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera

: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 64 MP, f/2.8 PDAF, OIS, 3x optik zoom, periskop telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 67W şarj hızı

: 5000 mAh, 67W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye fiyatı

Realme 12 Pro, 8 GB / 256 GB: 21.999 TL

Realme 12 Pro+ 8 GB / 256 GB: 27.999 TL

Realme 12 Pro+ 12 GB / 512 GB: 29.999 TL

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Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu