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    Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve özellikleri

    Realme'nin yeni orta seviye telefonları Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Türkiye'de satışa sunuldu. Şık tasarımı ve iddialı kameralarıyla dikkat çeken telefonların fiyatı ve özellikleri neler?
    Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Realme'nin sene başında duyurdu orta seviye telefonları Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonlar, şık tasarım ve gelişmiş kamera yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

    Realme 12 Pro, 1080 x 2412 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED ekranla geliyor.  Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128/256GB depolama seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

    Realme 12 Pro, kamera tarafında 50MP Sony IMX 882 ana kamera, 2x optik zoom sunan 32MP IMX 709 sensöre sahip telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kameraları barındırıyor. Ön bölümünde ise 16MP selfie kamerası yer alıyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile geliyor.

    Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Serinin tepe modeli Realme 12 Pro+ ise, kardeşi ile benzer özelliklere sahip. İki model arasındaki en büyük fark yonga seti tarafında. Realme 12 Pro+, Snapdragon 7s Gen 2 platformuyla kardeşinden performans anlamında bir adım önde yer alıyor.

    Diğer farklılık ise kamera bölümünde. Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 ana kamera, 3x optik zoom sunan 64MP periskop telefoto kamera ve 8MP geniş açı kamera kurulumuyla geliyor. Ön kamerada ise 32MP sensör yer alıyor.

    Realme 12 Pro özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 190 g
    • Ekran: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 8/12GB RAM
    • Depolama: 128/256GB 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 32 MP, PDAF, OIS, 2x optik zoom telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
    • Yazılım: Android 14
    • Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

    Realme 12 Pro+ özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 196g
    • Ekran: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8/12GB RAM
    • Depolama: 128/256GB 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 64 MP, f/2.8 PDAF, OIS, 3x optik zoom, periskop telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
    • Yazılım: Android 14
    • Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

    Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye fiyatı

    • Realme 12 Pro, 8 GB / 256 GB: 21.999 TL
    • Realme 12 Pro+ 8 GB  / 256 GB: 27.999 TL
    • Realme 12 Pro+ 12 GB / 512 GB: 29.999 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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