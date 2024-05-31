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    TECNO CAMON 30, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    TECNO CAMON 30, ülkemizde satışa sunuldu. 50 MP ön kameralı TECNO CAMON 30'un Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.                                          
    TECNO CAMON 30, Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde fiyat/performans telefonlarıyla öne çıkan TECNO’nun MWC 2024’te tanıtımını yaptığı yeni telefonu TECNO CAMON 30, Türkiye’de satışa sunuldu. TECNO CAMON 30, 50 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor.

    TECNO CAMON 30 fiyatı ne kadar?

    TECNO CAMON 30’un Türkiye fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. 31 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında alınan CAMON 30 telefonların yanında müşterilere TECNO SONIC 1 kulaklık hediye ediliyor.

    TECNO CAMON 30, Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    50 MP ön kamera ve 50 MP OIS’li arka kamera

    CAMON 30’da 50 MP çözünürlüğünde arka kamera, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 50 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Arka kamerada OIS (optik görüntü sabitleme) özelliği bulunuyor. 100 MP ultra net çekim modu sunuluyor.

    Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme  hızına sahip AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Gücünü Mediatek Helio G99 Ultimate yonga setinden alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunuluyor. 70W yüksek hızlı şarj özeliği sayesinde 5.000 mAh kapasiteli bataryanın 45 dakikada 0’dan 100’e şarj olabildiği ifade ediliyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve HIOS 14 arayüzü ile çıkıyor. Telefonda yapay zeka özelliklerine yer veriliyor.

    CAMON 30 serisinin diğer modellerinin satış tarihleri ise 11 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek lansmanda açıklanacak.

    📱 TECNO CAMON 30 Özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç AMOLED 120 Hz Her Zaman Açık Ekran
    • İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultimate
    • GPU: Mali-G57 MC2
    • RAM ve Depolama: 8/256 GB, 12/256 GB, MicroSD kart desteği
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, , 1/1.57", PDAF, OIS (Geniş açı), 2 MP (derinlik sensörü)
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Batarya: 5000 mAh, 70W Hızlı Şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14, HIOS 14
    • Boyutlar: 165.3 x 75.3 x 7.7 mm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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