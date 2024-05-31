TECNO CAMON 30, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

- TECNO CAMON 30 fiyatı ne kadar?
- 50 MP ön kamera ve 50 MP OIS’li arka kamera
- 📱 TECNO CAMON 30 Özellikleri
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TECNO CAMON 30 fiyatı ne kadar?
TECNO CAMON 30’un Türkiye fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. 31 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında alınan CAMON 30 telefonların yanında müşterilere TECNO SONIC 1 kulaklık hediye ediliyor.
50 MP ön kamera ve 50 MP OIS’li arka kamera
CAMON 30’da 50 MP çözünürlüğünde arka kamera, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 50 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Arka kamerada OIS (optik görüntü sabitleme) özelliği bulunuyor. 100 MP ultra net çekim modu sunuluyor.
Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Gücünü Mediatek Helio G99 Ultimate yonga setinden alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunuluyor. 70W yüksek hızlı şarj özeliği sayesinde 5.000 mAh kapasiteli bataryanın 45 dakikada 0’dan 100’e şarj olabildiği ifade ediliyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve HIOS 14 arayüzü ile çıkıyor. Telefonda yapay zeka özelliklerine yer veriliyor.
CAMON 30 serisinin diğer modellerinin satış tarihleri ise 11 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek lansmanda açıklanacak.
📱 TECNO CAMON 30 Özellikleri
- Ekran: 6,78 inç AMOLED 120 Hz Her Zaman Açık Ekran
- İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultimate
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM ve Depolama: 8/256 GB, 12/256 GB, MicroSD kart desteği
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, , 1/1.57", PDAF, OIS (Geniş açı), 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 5000 mAh, 70W Hızlı Şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, HIOS 14
- Boyutlar: 165.3 x 75.3 x 7.7 mm
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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