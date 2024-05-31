TECNO CAMON 30, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde fiyat/performans telefonlarıyla öne çıkan TECNO’nun MWC 2024’te tanıtımını yaptığı yeni telefonu TECNO CAMON 30, Türkiye’de satışa sunuldu. TECNO CAMON 30, 50 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor.

TECNO CAMON 30 fiyatı ne kadar?

TECNO CAMON 30’un Türkiye fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. 31 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında alınan CAMON 30 telefonların yanında müşterilere TECNO SONIC 1 kulaklık hediye ediliyor.

Tam Boyutta Gör

50 MP ön kamera ve 50 MP OIS’li arka kamera

CAMON 30’da 50 MP çözünürlüğünde arka kamera, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 50 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Arka kamerada OIS (optik görüntü sabitleme) özelliği bulunuyor. 100 MP ultra net çekim modu sunuluyor.

18GB RAM'li Motorola Razr 50 Ultra çıkışa hazır: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Gücünü Mediatek Helio G99 Ultimate yonga setinden alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunuluyor. 70W yüksek hızlı şarj özeliği sayesinde 5.000 mAh kapasiteli bataryanın 45 dakikada 0’dan 100’e şarj olabildiği ifade ediliyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve HIOS 14 arayüzü ile çıkıyor. Telefonda yapay zeka özelliklerine yer veriliyor.

CAMON 30 serisinin diğer modellerinin satış tarihleri ise 11 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek lansmanda açıklanacak.

📱 TECNO CAMON 30 Özellikleri

Ekran : 6,78 inç AMOLED 120 Hz Her Zaman Açık Ekran

: 6,78 inç AMOLED 120 Hz Her Zaman Açık Ekran İşlemci : Mediatek Helio G99 Ultimate

: Mediatek Helio G99 Ultimate GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM ve Depolama : 8/256 GB, 12/256 GB, MicroSD kart desteği

: 8/256 GB, 12/256 GB, MicroSD kart desteği Arka Kamera : 50 MP, f/1.9, , 1/1.57", PDAF, OIS (Geniş açı), 2 MP (derinlik sensörü)

: 50 MP, f/1.9, , 1/1.57", PDAF, OIS (Geniş açı), 2 MP (derinlik sensörü) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 5000 mAh, 70W Hızlı Şarj

: 5000 mAh, 70W Hızlı Şarj İşletim Sistemi : Android 14, HIOS 14

: Android 14, HIOS 14 Boyutlar: 165.3 x 75.3 x 7.7 mm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.